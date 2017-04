დღეს ფრანგები ქვეყნის ახალ ლიდერს ირჩევენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => gadzlierebuli-usafrtkhoeba-safrangetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124616 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => gadzlierebuli-usafrtkhoeba-safrangetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124616 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1035 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => gadzlierebuli-usafrtkhoeba-safrangetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => safrangeti [1] => archevnebi-safrangetshi [2] => gadzlierebuli-usafrtkhoeba-safrangetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124616) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15008,15009,1035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115553 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-16 16:48:17 [post_date_gmt] => 2017-03-16 12:48:17 [post_content] => საფრანგეთში, გრასეში მდებარე სკოლაში შეიარაღებულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს, „ინდეფენდენთის“ ცნობით, მომხდარის შედეგად არიან დაშავებულები. პოლიციამ ეჭვმიტანილი უკვე დააკავა. „როიტერსის“ წყაროს ინფორმაციით, ორი ადამიანი დაშავდა. ჯერ-ჯერობით, უცნობია, იყო თუ არა მომხდარი ტერორისტული აქტი, პოლიციამ მეორე ეჭვმიტანილის პოვნა ამ დრომდე ვერ შეძლო. საფრანგეთის შს სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამჟამად ქალაქის ყველა სკოლაში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. ინციდენტი სკოლაში მას შემდეგ მოხდა, რაც პარიზში მდებარე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფისში მიღებული წერილის გახსნის შემდეგ კონვერტი აფეთქდა და ერთი ადამიანი დაშავდა. საფრანგეთში საკვები დანამატის გაყიდვა D ვიტამინით შეაჩერეს, „ბიბისის“ ინფორმაციით, Uvesterol D-ს მიღების შემდეგ, 21 დეკემბერს 10 დღის ბავშვი გარდაიცვალა. Uvesterol D საფრანგეთში ფართოდ გამოიყენება და მას 5 წლის ასაკამდე ბავშვებს აძლევენ, D ვიტამინის დეფიციტის შესავსებად. სამკურნალო საშუალებების უსაფრთხოების მაკონტროლებელმა სახელმწიფო სააგენტომ განაცხადა, რომ ბავშვის გარდაცვალება, სავარაუდოდ, პრეპარატმა განაპირობა. თუმცა, ოფიციალური პირების ცნობით, გარდაცვალების მიზეზი სხვა ნივთიერება ან პროდუქტიც შეიძლებოდა, გამხდარიყო. საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრის, მარისოლ ტურენის განცხადებით, ვიტამინი D ბავშვებისთვის საშიშროებას არ წარმოადგენს, თუმცა რისკი „დანამატის მიღების მეთოდმა გამოიწვია“. მინისტრი მშობლებს გამჭვირვალე, ობიექტიური და საიმედი ინფორმაციას დაჰპირდა. D ვიტამინის მიღების შემდეგ 10 დღის ბავშვი გარდაიცვალა მანუელ ვალსი საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატია

საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი თანამდებას დატოვებს. მან დაადასტურა, რომ საფრანგეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატია. „სახელმწიფოებრივი აზროვნებიდან გამომდინარე მე არ შემიძლია ერთდროულად პრემიერ-მინისტრისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის ფუნქციების შეთავსება. პრეზიდენტთან შეთანხმებით, ხვალიდან ვტოვებ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას", - დასძინა მანუელ ვალსმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში უარი განაცხადა 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაზე.