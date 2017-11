დღის ფოტო – პატრულის თანამშრომელს დედა-შვილი სკოლის წინ გადაჰყავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189369 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvanca-daraselia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189369 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5260 [author] => [author_name] => [feed] გვანცა დარასელიას ახლახან 28 წელი შეუსრულდა. ტელეწამყვანმა ის მეუღლისა და ახლო მეგობრების წრეში ერთ-ერთ რესტორანში აღნიშნა. გვანცამ ახლახან „ფეისბუქზე" დაბადების დღეზე გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც არაჩვეულებრივად გამოიყურება. განსაკუთრებით ახალი ვარცხნილობა უხდება, რომელიც სპეციალურად ამ დღისთვის მოირგო, კაბა კი შვილმა, ერეკლემ შეურჩია. გვანცა დარასელია: ამ დაბადების დღისთვის მინდოდა, განსხვავებული ვყოფილიყავი. ვარცხნილობას სტილისტი 2 საათის განმავლობაში მიკეთებდა. კაბა ჩემმა შვილმა, ეკაკომ შემირჩია. ყოველთვის ძალიან მოსწონდა და მთხოვა, დაბადების დღეზე ჩამეცვა. დაბადების დღე ახლო მეგობრების წრეში აღვნიშნე და ძალიან მაგარი საჩუქრები მივიღე. მაგარში ვგულისხმობ არა მაინცდამაინც ძვირფას საჩუქრებს... უბრალოდ, ყველა ძალიან მომეწონა და ყველას გამოვიყენებ. ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="161254,161255,161256"] გვანცა დარასელია 28-ე დაბადების დღეს ახალი იმიჯით შეხვდა ახლახან გამოქვეყნებულ ფოტოში მშვენივრად გამოიყურება. ფოტო „რუსთავი 2"-ის გადაცემა „შუა დღის" სტუდიაში გადაღებული. გვანცა ტელევიზიისგან ისვენებდა და პატარას უვლიდა, დღეს კი სამსახურში გავიდა და პირველი ეთერიც ჰქონდა პაუზის შემდეგ. „მე დავბრუნდი" - დააწერა ფოტოს ტელეწამყვანმა. გვანცა დარასელია „რუსთავი 2"-ზე დაბრუნდა გვანცა დარასელიასა და ვახო მჭედლიძეს მცირე ხნის წინ მეორე შვილი შეეძინათ, გოგონას ლილე დაარქვეს. პატარა დღეს მონათლეს და ბედნიერმა დედამ ახლად დაბადებული გოგონას ფოტოებიც გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში. ამ ხნის განმავლობაში გვანცა შინ იყო, პატარას უვლიდა და ფორმაში დგებოდა. ახლახან ის ტელევიზიას დაუბრუნდა.

როგორია გვანცა დარასელიას გოგონა? ნახეთ ფოტოები