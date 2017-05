ელტონ ჯონი სექტემბერში თბილისში კონცერტს გამართავს?!.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132165 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132165 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elton-joni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elton-joni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132165) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (820) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125175 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 12:46:14 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:46:14 [post_content] => ლეგენადრულმა მომღერალმა, ელტონ ჯონმა ბაქტერიული ინფექციის გამო, რამდენიმე დღე რეანიმაციაში გაატარა. ამის შესახებ მისმა წარმომადგენელმა, ფრენ კერტისმა განაცხადა. "ჯონი სამხრეთ ამერიკაში დაავადდა, საიდანაც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. ინფექციის ტიპი ჯერ-ჯერობით განსაზღვრული არ არის და ის „უჩვეულოა“. ასეთი სახის ინფექცია – იშვიათი და პოტენციურად მომაკვდინებელია. საბედნიეროდ, ჩვენს შემთხვევაში სამედიცინო გუნდმა კარგად იმუშავა და მკურნალობამ უკვე შედეგი გამოიღო. ახლა ის სახლშია და საბოლოო გამოსაჯანმრთელებელ კურსს გადის“, – განაცხადა მან. მუსიკოსმა აპრილსა და მაისის პირველ ნახევარში დაგეგმილი ყველა კონცერტი გადადო, მათ შორის ერთი წლის წინ დაანონსებული „The Million Dollar Piano“ ლას-ვეგასში. მუსიკოსი ელტონ ჯონი და დრამატურგი პოლ რუდნიკი ბროდვეისთვის მიუზკლის „ეშმაკი ატარებს „პრადას" დაწერენ. სიახლე ამავე სახელწოდების ფილმის მიხედვით იქნება გადაღებული, რომელიც 2006 წელს გამოვიდა და სადაც მერილ სტრიპი, ენ ჰეთევეი და ემილი ბლანტი მონაწილეობდნენ. ამ დროისთვის უცნობია, ვინ შეასრულებენ მიუზიკლში მთავარ როლებს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ჯონს ეკუთვნის მუსიკა მულტფილმისთვის „მეფე ლომი" და მიუზიკლებისთვის „ბილი ელიოტი" და „აიდა". რაც შეეხება რუდნიკს, ის არის პიესების „ჯეფრი" და „მე მძულს ჰამლეტი" ავტორი და ფილმის „ადამსების ოჯახის ღირებულებები" სცენარისტი. ელტონ ჯონი ბროდვეისთვის მიუზიკლს „ეშმაკი ატარებს პრადას" შექმნის რუსმა ოლიგარქმა ელტონ ჯონსა და მერაია ქერის მილიონობით დოლარი გადაუხადა, მისი 19 წლის შვილიშვილის ქორწილში რომ ემღერათ, ინფორმაციას „დეილი მეილი" ავრცელებს. ბიზნესმენ ვალერი კოგანის შვილიშვილი, ირენე კოგანი შაბათს დანიელ კევეიზე დაქორწინდა, საზეიმო ცერემონია ლონდონში შედგა. მერაია ქერის აშშ-დან ინგლისში ჩასვლისა და სიმღერის შესრულებისთვის 3 მლნ. დოლარი გადაუხადეს, ელტონ ჯონს კი მილიონ დოლარზე მეტი. ელტონ ჯონმა ქორწილში 12 სიმღერა შეასრულა, Tiny Dancer კი პატარძალს მიუძღვნა. ქორწილში იმყოფებოდა მსახიობი ანტონიო ბანდერასიც, რუსული ესტრადის ათობით ვარსკვლავი, საღამო კი დიჯეიმ დაასრულა. ფოტოებზე ჩანს, რომ წყვილმა უზარმაზარი ტორტი გაჭრა. პატარძლის 65 წლის რუსი ებრაელი პაპა რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანია, მისი ქონება 2 მილიარდზე მეტია. კოგანის საკუთრებაშია მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტიც.

მერაია ქერიმ და ელტონ ჯონმა რუსების ქორწილში რამდენიმე მლნ დოლარის სანაცვლოდ იმღერეს "ჯონი სამხრეთ ამერიკაში დაავადდა, საიდანაც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. ინფექციის ტიპი ჯერ-ჯერობით განსაზღვრული არ არის და ის „უჩვეულოა“. ასეთი სახის ინფექცია – იშვიათი და პოტენციურად მომაკვდინებელია. საბედნიეროდ, ჩვენს შემთხვევაში სამედიცინო გუნდმა კარგად იმუშავა და მკურნალობამ უკვე შედეგი გამოიღო. ახლა ის სახლშია და საბოლოო გამოსაჯანმრთელებელ კურსს გადის“, – განაცხადა მან. მუსიკოსმა აპრილსა და მაისის პირველ ნახევარში დაგეგმილი ყველა კონცერტი გადადო, მათ შორის ერთი წლის წინ დაანონსებული „The Million Dollar Piano“ ლას-ვეგასში. 