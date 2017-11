ესტონეთის პრეზიდენტი საქართველოს ტექნოლოგიების განვითარებას ურჩევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teqnologiebi [1] => mewarme [2] => biznesforumi [3] => estonetis-prezidenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182835 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teqnologiebi [1] => mewarme [2] => biznesforumi [3] => estonetis-prezidenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182835 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 176 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teqnologiebi [1] => mewarme [2] => biznesforumi [3] => estonetis-prezidenti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teqnologiebi [1] => mewarme [2] => biznesforumi [3] => estonetis-prezidenti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182835) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13997,20846,4947,176) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182712 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 14:29:39 [post_date_gmt] => 2017-11-01 10:29:39 [post_content] => მინდა, ჩვენი დარიგება გაითვალისწინოთ და დააკვირდეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარებას და ამას მოარგოთ ყველა სისტემა, - ამის შესახებ ესტონეთის პრეზიდენტმა კერსტი კალიულაიდიმ საქართველო-ესტონეთის ბიზნესფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, ესტონეთი ხედავს, რომ საქართველო იზრდება და ვითარდება. ესტონეთის პრეზიდენტის განცხადებით, ესტონეთი ცდილობს ეძებოს ის ქვეყნები, სადაც არ არის, ან დაბალია ბიუროკრატია საჯარო სექტორში. მისივე თქმით, საქართველოსთან თანამშრომლობის შესაძლებლობებს ბევრ ასპექტში ხედავს. როგორც ესტონეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, ესტონელ მეწარმეებს შეუძლიათ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სფეროში მოქმედ ქართველ ბიზნესმენებთან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები შექმნან. ესტონეთის პრეზიდენტის განცხადებით, თანამედროვე სამყაროში საქართველოდან, საკუთარი სახლიდან გაუსვლელად ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს სხვა ქვეყანაში, უცხოურ კომპანიაში, ანუ შესაძლებელია ვირტუალური თანამშრომლობა და საგადასახდო სისტემებიც ამას უნდა მოეგოს. "ევროპამ ბევრი რამ დაგვანახა, თუ როგორ უნდა მოვახდინოთ საზოგადების ცვლილება ტექნოლოგოების საშუალებით. სამყარო გახდა ციფრული. აქედან გამომდინარე, ამ სიახლეებით ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნები ამ მიმართულებით, ამ შესაძლებლობების გამოყენების მიზნით უნდა ფიქრობდეთ. ჩვენ სხვა ქვეყნების დახმარებით მივაღწიეთ წარმატებას. მინდა, ჩვენი დარიგება მიიღოთ და დააკვირდეთ ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების განვითარებას და ამას მოარგოთ ყველა სისტემა", - განაცხადა ესტონეთის პრეზიდენტმა. "დღევანდელ ფორუმზე ძალიან ფართო სპექტრია წარმოდგენილი სექტორების. საქართველოს მხრიდან 120 კომპანია მონაწილეობს. გაიმართება ორმხრივი შეხვედრები ქართველ და ესტონელ ბიზნესმენებს შორის. იმედი გვაქვს, რომ ისინი შეძლებენ საქართველოში პარტნიორის მოძიებას და სავაჭრო-საინვესტიციო ურთიერთობების დამყარებას", - განაცხადა ნინო ჩიქოვანმა. მისივე თქმით, ესტონეთის დელეგაციის მხრიდან წარმოდგენილოა სხვადასხვა სექტორი, მათ შორის, ლოგისტიკა, გადაზიდვები, კვების მრეწველობა, სამშენებლო სექტორი, არქტიექტურული კომპანიები და ფინანსური სექტორი. ღონისძიებას ასევე ესწრება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და ესტონეთის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი კადრი სიმსონი. ზურაბ ალავიძის განცხადებით, საქართველო და ესტონეთი აღნიშნავს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავს. "ჩვენ ესტონეთი მხარს გვიჭერს ყველა მიმართულებით, რასაც ძალიან ვაფასებთ. მნიშვნელოვანია, რომ ორ ქვეყანას შორის ვითარდება სავაჭრო ურთიერთობები. არის რამდენიმე მსხვილი პროექტი უძრავი ქონების მიმართულებით, სადაც საქართველოში ესტონური ინვესტიციაა. განვიხილავთ სხვადასხვა მიმართულებას, როგორ შეიძლება ჩაერთონ ესტონელები ჩვენს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ასევე, როგორ გავზარდოთ სავაჭრო ბრუნვა", - განაცხადა ალავიძემ. "მადლობა გადავუხადეთ ესტონეთის პრეზიდენტს, რათა იგი მხარს უჭერს საქართველოს ნატო-სა და ევროკავშირში ინტეგრაციას. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ეს შეეხებოდა საკონსტიტუციო რეფორმას. ცხადია, ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებდით კრიტიკულ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალი კონსტიტუციის მიღება მოხდა მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ. ასევე ვისაუბრეთ არჩევნებზე, რა დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები იყო ამ პერიოდში. ასევე ყურადღება გავამახვილეთ სასამართლო რეფორმაზე და კორუფციაზე, ელიტურ კორუფციაზე, რომელთან დაკავშირებით გვაქვს ინფორმაცია,"- განაცხადა გიგაურმა. 