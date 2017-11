ევროპამ, შესაძლოა, საირმე და წყალტუბო აღიაროს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropa [1] => wyaltubo [2] => sairme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182597 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropa [1] => wyaltubo [2] => sairme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182597 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1925 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evropa [1] => wyaltubo [2] => sairme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evropa [1] => wyaltubo [2] => sairme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182597) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1925,4904,3660) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181961 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 10:58:23 [post_date_gmt] => 2017-10-31 06:58:23 [post_content] => ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკურმა კომიტეტმა საქართველოს თანაავტორობით შემუშავებული ანგარიში დაამტკიცა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კომიტეტმა ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში ახალგაზრდების უმუშევრობის შემცირების თაობაზე იმსჯელა. ”დოკუმენტში ევროპის ქვეყნებში დღეისათვის არსებული მდგომარეობაა ასახული. ეკონომიკურმა კრიზისმა უმუშევრობის დონის ზოგად მატებასთან ერთად, ახალგაზრდობის უმუშევრობის ზრდაც გამოიწვია, რაც განსაკუთრებით საგრძნობია განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში. მაღალი უმუშევრობის დონე და რთული სოციალური მდგომარეობა ახალგაზრდებს აიძულებს განათლების მიღებისა და დასაქმების შესაძლებლობები საზღვარგარეთ ეძებონ. პარტნიორებმა ახალგაზრდების უმუშევრობისა და შრომითი მიგრაციის შესამცირებლად ეფექტურ პოლიტიკურ ღონისძიებებზე იმსჯელეს. ამ გამოწვევების დაძლევის მიზნით, ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ ევროპის სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობის მზაობა გამოიხატა”, - ნათქვამია პარლამენტის ინფორმაციაში. რეზოლუციის პროექტი, რომლის თანაავტორები საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯომარის პირველი მოადგილე ირინა ფრუიძე და ევროპარლამენტარი იაკუბ დალუნდე არიან, საბოლოო დამტკიცებისთვის პლენარულ სხდომაზე იქნება წარდგენილი. "ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ მჭიდრო პოლიტიკურ თანამშრომლობასა და ურთიერთობის ინტენსიფიკაციაზე“-განაცხადა ევროპარლამენტის ვიცე-პ რეზიდენტმა რიჩარდ ჩარნეცკიმ (ევროპელი კონსერვატორები და რეფორმისტების პოლიტიკური ჯგუფი) საქართველოს ვიცე-პრემიერთან, საგარეო საქმეთა მინისტრთან ქ. ბრიუსელში გამართული შეხვედრის შემდეგ," - განაცხადა რიჩარდ ჩარნეცკიმ. მისი განცხადებით, "აღმოსავლეთ პარტნიორობის" მოახლოებული სამიტის წინ ევროპარლამენტში, ასევე საქართველოს დელეგაციასთან შეხვედრების დროს აქტიურად განიხილება სამიტის მოლოდინები და საქართველოსთან თანამშრომლობის საკითხები. "ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს ის, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცალკეულ შემთხვევებში საქართველოს მოქალაქეებს მისცეს საქართველოში სატელეფონო ზარის განხორციელების შესაძლებლობა. თუმცა აღნიშნული არ წარმოადგენს პრობლემის სისტემურ გადაჭრას. სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, მოახდინონ კომუნიკაცია ფრონტექსისა და დაბრუნების ერთობლივი ოპერაციის განმახორციელებელი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს დასაბრუნებელი პირების ოჯახთან სატელეფონო კავშირი საქართველოში გამომგზავრებამდე," - აღნიშნულია სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 