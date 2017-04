”ფრესკოს” ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ადმინისტრაცია მათ გასახდელებში ფარულად უთვალთვალებდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fresko [1] => videokamerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121953 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fresko [1] => videokamerebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121953 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1812 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fresko [1] => videokamerebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fresko [1] => videokamerebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121953) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1812,10742) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 113875 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-10 12:06:24 [post_date_gmt] => 2017-03-10 08:06:24 [post_content] => „ფრესკოს“ გარშემო განვითარებული ვნებათაღელვა მეტ-ნაკლებად ჩაცხრა. იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც კომპანიის ყოფილმა თანამშრომლებმა სოცქსელში განათავსეს, გარკვეული პერიოდი გავიდა. სახელმწიფომ შეამოწმა „ფრესკო“ და განაცხადა, რომ დარღვევები ვერ აღმოაჩინა. სუპერმარკეტი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა, თუმცა ახლახან სოცქსელში გავრცელდა ერთ-ერთი მომხმარებლის პოსტი, სადაც აღნიშნულია, რომ „ფრესკოში“ მისულს კვერცხები სულ სათითაოდ დაუთვალეს და გაუტარეს. ალექს ჩადუნელმა „ფეისბუქზე“ შესაბამისი ჩეკიც წარმოადგინა. როგორც ის წერს: „ფრესკოში“ შევედი კვერცხის საყიდლად. სალაროსთან მოლარე მეუბნება, რომ სათითაოდ უნდა გავატაროო. მეგონა, მეღადავებოდა, მერე აქეთ-იქით ვიყურებოდი ფარულ კამერაში ხო არ ვეხვევი-მეთქი. ეს საბრალო გოგო კი სათითაოდ იღებდა ერთი პარკიდან კვერცხს, შეჰყავდა კოდი და დებდა მეორე პარკში. :) მგონი, ამ აქციების მერე სულ გარეკა „ფრესკოს“ შეფმა. პ.ს. კვერცხის საყიდლად თუ შეხვალთ „ფრესკოში“, სკამი გაიყოლეთ“ . რასაკვირველია, მის ამ პოსტს გამოხმაურება მოჰყვა. მისი მეგობრები დაინტერესდნენ, რა იქნება იმ შემთხვევაში, როცა ხალხი სააღადგომოდ დიდი რაოდენობის კვერცხის საყიდლად შევა სუპერმარკეტში. [post_title] => „ფრესკოში“ შეძენილ კვერცხს სათითაოდ დაგითვლიან - „კვერცხის საყიდლად თუ შეხვალთ, სკამი გაიყოლეთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => freskoshi-shedzenil-kverckhs-satitaod-dagitvlian-kverckhis-sayidlad-tu-shekhvalt-skami-gaiyolet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 12:35:31 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 08:35:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 107571 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-09 17:03:53 [post_date_gmt] => 2017-02-09 13:03:53 [post_content] => ”დორბლები მოიწმინდეთ, „პეროები“ გამოიღეთ, ჰაერი ღრმად ჩაისუნთქეთ და ... გპატიობთ” - ამის შესახებ კომპანია ”ფრესკოს” დამფუძნებელი ვასილ სოფრომაძე წერს. სოფრომაძე ოფიციალურ განცხადებას სოციალურ ქსელში ავრცელებს. განცხადებას ”ფორტუნა” უცვლელად გთავაზობთ: ”მინდა გამოვეხმაურო ინტერნეტში და სატელევიზიო სივრცეში ბოლო დღეებში ატეხილ აჟიოტაჟს კომპანია „ფრესკოში“ „გაუსაძლისი“ სამუშაო პირობების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ სოციალურ მედიაში ერთ-ერთ გვერდზე, რომლის წარმომავლობაც ჩემთვის დღემდე გაურკვეველია გაჩნდა ვითომდა ფრესკოს თანამშრომლების განცხადება „ფრესკოში შრომის პირობების „არაადამიანურობის უმაღლესი გამოხატულების“ და „თანამედროვე მონობის“ გამოვლინებაზე“, რომელსაც ხელს არავინ არ აწერდა. ეს განცხადება აიტაცეს Facebook-ის მომხმარებლებმა და ათასობით გაზიარება ჰქონდა. იმავე დღეს, იმავე გვერდზე გამოჩნდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის - ლევან ჟორჟოლიანის კომენტარი, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა და დაძაბა სიტუაცია. ბატონი ჟორჟოლიანის ქმედება ცალკე განსჯის თემაა, ვინაიდან მას, როგორც საჯარო მოხელეს არ ჰქონდა ამის გაკეთების უფლება. ყოველივე ამას გამოეხმაურა თითქმის ყველა წამყვანი სატელევიზიო არხი და ჰოი საოცრებავ, მათ ვერ აღმოაჩინეს ათეულობით უკმაყოფილო „მონური შრომის“ მსხვერპლი ფრესკოს თანამშრომელი და ჩაწერეს ერთი გოგონა და ერთი ყმაწვილი, რომლებიც არ არიან ფრესკოს თანამშრომლები. გოგონა გაშვებულია ჩვენი კომპანიიდან ჩეკის არასწორად ამორტყმის გამო, რითაც აზარალა კომპანია. ხოლო, ყმაწვილმა, რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წლიდან იყო „ფრესკოს“ თანამშრომელი, 2016 წლის 31 ოქტომბერს დატოვა “ფრესკო“ და იმავე წლის 6 დეკემბერს მოგვმართა უკან დაბრუნების თხოვნით, რაც იმავე დღეს დაკმაყოფილდა. ტელევიზიებისთვის ინტერვიუს მიცემისას, ის ისევ აღარ იყო ჩვენი თანამშრომელი და რა თქმა უნდა, ამ სამარცხვინო ცილისწამების შემდეგ ვეღარ დაბრუნდება კომპანიაში. მე პირადად თავი შევიკავე ნებისმიერი კომენტარისაგან, ვინაიდან ველოდი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის დასკვნას. რამოდენიმე საათის წინ, მინისტრმა - ბატონმა დავით სერგეენკომ ამ თემასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ „ფრესკოსთან“ მიმართებაში მოკვლევის შედეგად სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია არ დადასტურდა. ამავე პერიოდში „ფრესკოს“ ქსელის რამდენიმე სუპერმარკეტი შეამოწმა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და ვერ აღმოაჩინა ვერც ერთი, ხაზს ვუსვამ, ვერც ერთი დარღვევა. ყოველივე ამის პარალელურად, მე პირადად ვღებულობდი წინადადებებს „ფრესკოს“ ქსელის გაყიდვის შესახებ. როგორც ამბობენ, ზოგი ჭირი მარგებელია... ძალიან ბევრმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ სამუდამოდ ჩავიძირეთ და აჩვენა თავისი რეალური სახე. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს ერთგულ მომხმარებელს, რომლებმაც მიუხედავად ძალიან დიდი მორალური და ემოციური ზეწოლისა („ფრესკოს“ მარკეტების შესასვლელში მათ ხვდებოდა ხალხი, რომელიც მათგან მოითხოვდა ბიოკოტი გამოეცხადებინა ჩვენი კომპანიისათვის), გვერდში დაგვიდგა და გვენდო. მინდა მათ შევპირდე, რომ „ფრესკო“ მომავალშიც არ დაიშურებს ძალას და გულისხმიერებას კიდევ უფრო უკეთესი მომსახურება მიიღონ ჩვენს მარკეტებში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენო ძვირფასო მომხმარებლებო! რაც შეეხება მათ ვინც გვიყიჟინებდა, ვინც ჩემს, სულით ძლიერ თანამშრომლებს, მენეჯმენტს და გენერალურ დირექტორს დედას პირდაპირი გაგებით აგინებდა, ბოღმით იხრჩობოდა, შურით ხარობდა, ჩაძირვას გვიწინასწარმეტყველებდა და ბიოკოტს გვიცხადებდა - დორბლები მოიწმინდეთ, „პეროები“ გამოიღეთ, ჰაერი ღრმად ჩაისუნთქეთ და ... გპატიობთ. შეგიძლიათ ძველებურად იაროთ ჩვენს ქსელში, ვინაიდან „ფრესკო“ ნომერ პირველი ქართული სუპერმარკეტების ქსელია საქართველოში და კიდევ უფრო უკეთესები რომ გავხდეთ, გვჭირდება თქვენი შემოტევები, რომ მუდამ ტონუსში ვიყოთ და პირველობა არავის არ დავუთმოთ. P. S. ერთი საათის წინ, სოციალურ ქსელში ვითომდა ჩემს გვერდზე გავრცელდა ვითომდა ჩემი განცხადება. მსგავს ფაქტს ადგილი არ ჰქონია, ვინაიდან საერთოდ არ გამაჩნია გვერდი Facebook-ზე. იცხოვრეთ ფართოდ გახელილი თვალებით!” - აცხადებს ”ფრესკოს” დამფუძნებელი. [post_title] => დორბლები მოიწმინდეთ, პეროები გამოიღეთ, ღრმად ჩაისუნთქეთ და... ფრესკოს დამფუძნებლის პასუხი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dorblebi-moiwmindet-peroebi-gamoighet-haeri-ghrmad-chaisuntqet-da-gpatiobt-freskos-damfudzneblis-pasukhi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-09 17:20:04 [post_modified_gmt] => 2017-02-09 13:20:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107571 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 107561 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-09 15:21:03 [post_date_gmt] => 2017-02-09 11:21:03 [post_content] => შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო სუპერმარკეტების ქსელ ”ფრესკოსთან” დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე განცხადებას აკეთებს. მინისტრი ამბობს, რომ ”ფრესკოში” შრომის პირობების დარღვევის ფაქტები არ დადასტურდა. ”სათხოვარი მექნება - თუკი წარმოიშვება შრომითი დავები, მიმართონ ჯანდაცვის სამინისტროს და არ გაავრცელონ ინფორმაცია სოციალური ქსელების საშუალებით. ეს არ არის სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციაზე რეაგირების სამსახური, რომელსაც უნდა ვუმატოთ და ვუმატოთ თანამშრომლები და იარონ, როგორც სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა. მაგალითად, გუშინდელი შემთხვევა, „ფრესკოში“, რომელმაც დაგვაინტერესა და ვნახეთ - არ დადასტურდა. არც ერთმა თანამშრომელმა არ დაადასტურა სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია“, - განაცხადა სერგეენკომ. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია, რას აკეთებს და მოქმედების რა არეალი აქვს შრომის ინსპექციას. მისივე განმარტებით, შრომის ინსპექციის მანდატია ტრეფიკინგისგან დაცვა და შრომის პირობების სისტემური ხარვეზების მონიტორინგი. შეგახსენებთ, გუშინ სოციალურ ქსელში ”ფრესკოს” თანამშრომლების სახელით წერილი გავრცელდა, სადაც ისინი სამსახურში არსებულ მძიმე მდგომარეობასა და “თანამედროვე მონობაზე” საუბრობდნენ. წერილის ავტორები კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით, ”ფრესკოში” არსებულ ვითარებასა და ზეწოლაზე მიუთითებდნენ. [post_title] => ჯანდაცვის მინისტრი ”ფრესკოზე”: დადასტურდა თუ არა ”მონობა” სუპერმარკეტში? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jandacvis-ministri-freskoze-dadasturda-tu-ara-monoba-supermarketshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-09 15:31:39 [post_modified_gmt] => 2017-02-09 11:31:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107561 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 113875 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-10 12:06:24 [post_date_gmt] => 2017-03-10 08:06:24 [post_content] => „ფრესკოს“ გარშემო განვითარებული ვნებათაღელვა მეტ-ნაკლებად ჩაცხრა. იმ განცხადების შემდეგ, რომელიც კომპანიის ყოფილმა თანამშრომლებმა სოცქსელში განათავსეს, გარკვეული პერიოდი გავიდა. სახელმწიფომ შეამოწმა „ფრესკო“ და განაცხადა, რომ დარღვევები ვერ აღმოაჩინა. სუპერმარკეტი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა, თუმცა ახლახან სოცქსელში გავრცელდა ერთ-ერთი მომხმარებლის პოსტი, სადაც აღნიშნულია, რომ „ფრესკოში“ მისულს კვერცხები სულ სათითაოდ დაუთვალეს და გაუტარეს. ალექს ჩადუნელმა „ფეისბუქზე“ შესაბამისი ჩეკიც წარმოადგინა. როგორც ის წერს: „ფრესკოში“ შევედი კვერცხის საყიდლად. სალაროსთან მოლარე მეუბნება, რომ სათითაოდ უნდა გავატაროო. მეგონა, მეღადავებოდა, მერე აქეთ-იქით ვიყურებოდი ფარულ კამერაში ხო არ ვეხვევი-მეთქი. ეს საბრალო გოგო კი სათითაოდ იღებდა ერთი პარკიდან კვერცხს, შეჰყავდა კოდი და დებდა მეორე პარკში. :) მგონი, ამ აქციების მერე სულ გარეკა „ფრესკოს“ შეფმა. პ.ს. კვერცხის საყიდლად თუ შეხვალთ „ფრესკოში“, სკამი გაიყოლეთ“ . რასაკვირველია, მის ამ პოსტს გამოხმაურება მოჰყვა. მისი მეგობრები დაინტერესდნენ, რა იქნება იმ შემთხვევაში, როცა ხალხი სააღადგომოდ დიდი რაოდენობის კვერცხის საყიდლად შევა სუპერმარკეტში. [post_title] => „ფრესკოში“ შეძენილ კვერცხს სათითაოდ დაგითვლიან - „კვერცხის საყიდლად თუ შეხვალთ, სკამი გაიყოლეთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => freskoshi-shedzenil-kverckhs-satitaod-dagitvlian-kverckhis-sayidlad-tu-shekhvalt-skami-gaiyolet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 12:35:31 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 08:35:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4822a948f47d9e346b55bb2c8e624ce6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )