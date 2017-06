გაიზრდება თუ არა გაზის ტარიფი ივნისის შუა რიცხვებში გავიგებთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gazi [1] => semeki [2] => tarifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135938 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gazi [1] => semeki [2] => tarifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135938 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 638 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gazi [1] => semeki [2] => tarifi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gazi [1] => semeki [2] => tarifi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135938) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (638,2024,11634) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131437 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 09:58:06 [post_date_gmt] => 2017-05-17 05:58:06 [post_content] => საქართველოში ბუნებრივი აირისა და მხუთავი აირის - CO-ს ატმოსფეროს დეტექტორის წარმოება დაიწყო. პროდუქციას კომპანია AG-მიკროელექტრონიქსი უშვეს და ის სარეალიზაციო ქსელში მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან გამოჩნდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სოსო მაზმიშვილმა განუცხადა, მოწყობილობა გაზის ან მხუთავი აირის ნამწვის საცხოვრებელ ფართში გაჟონვის შემთხვევაში, ავტომატურად იმოქმედებს და ცენტრალურ მილში ბუნებრივ აირს ჩაკეტავს. იმ შემთხვევაში თუ დეტექტორის მფლობელი სახლში არ იმყოფება, მას გამაფრთხილებელი შეტყობინება მიუვა. ამასთან, შეტყობინება გაიგზავნება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულ მართვის ცენტრში. ”ეს არის სრულიად უნიკალური დანადგარი, რომელიც გაზის გაჟონვის გამო, სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შეამცირებს. ანალოგები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში იწარმოება, თუმცა საქართველოში მათი რეალიზაცია ნაკლებად ხორციელდება. ამასთან, ქართულ დეტექტორს უცხოურებთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვს. მაგალითისთვის, ის არის კომბინირებული და ბუნებრივი აირის და CO- ს გაჟონვის შემთხვევაშიც ამუშავდება. ამასთან, ეს მხოლოდ დეტექტორი არ არის, მასში ჩამონტაჟებული იქნება ჯი-ეს-ემ მოდული, რომელიც შეტყობინებას გაუგზავნის ბინის მეპატრონეს, იმ შემთხვევაში თუ სახლი დაკეტილია და ასევე 112-ს. მას ასევე აქვს ცენტრალური გაზის მილის ჩამკეტი სარქველი, როგორც კი დეტექტორი დააფიქსირებს, რომ მომწამვლელი აირის კონცენტრაციამ მოიმატა ატმოსფეროში, მაშინვე ავტომატურად გადაიკეტება გაზის მილი “, - აღნიშნა მაზმიშვილმა. მისივე თქმით, დეტექტორი საქართველოს მასშტაბით, რამდენიმე სავაჭრო ქსელში გაიყიდება, ღირებულება კი 50 ლარამდე იქნება. ცნობისთვის, კომპანია AG მიკროელექტრონიქსი 2014 წელს დაარსდა. საწარმო მდებარეობს ქალაქ რუსთავში და აქ 50-ამდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია ამ ეტაპზე პირველ ქართულ ტელევიზორებსა და led-ნათურებს აწარმოებს. კომპანიამ ტელევიზორების საწარმოებლად საჭირო კომპონენტები უცხოეთიდან გამოიწერა და მათი წარმოება 2016 წელს დაიწყო. ტელევიზორები რეალიზაციაში 2016 წლის 30 მაისს ჩაეშვა და იყიდება შემდეგ სავაჭრო ქსელებში: ”გორგია”, ”ალტა ოქეი”, ”მეტრომარტი” და ”მეგატექნიკა”. [post_title] => 50-ლარიანი დეტექტორი, რომელიც გაზის გაჟონვისგან დაგიცავთ: იწარმოება საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 50-lariani-deteqtori-romelic-gazis-gadjonvisgan-dagicavt-iwarmoeba-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 18:02:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 14:02:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126921 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 15:33:24 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content] => კომპანია BP სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობას საქართველოს ტერიტორიაზე 2018 წლის შუა ნახევარში დაასრულებს. ამის შესახებ Reuters-ს BP Georgia-ს მთავარმა მენეჯერმა კრის შლიტერმა განუცხადა. საქართველოს ტერიტორიაზე პროექტის ღირებულება 40 მილიონი დოლარია. შლიტერის თქმით, პროექტის ქართული ნაწილი ითვალისწინებს ორი საკომპრესორო სადგურის და 65-კილომეტრიანი მილსადენის მშენებლობას თურქეთის საზღვართან. როგორც BP Georgia-ს მთავარი მენეჯერი ამბობს, მილსადენის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, ერთ-ერთი საკომპრესორო სადგურის 95% უკვე აშენებულია, მეორე სადგური კი მხოლოდ 55% -ით არის დასრულებული. შეგახსენებთ, სამხრეთის გაზის კორიდორი ევროკავშირის რუსულ გაზზე დამოკიდებულების შემცირებას ემსახურება. პროექტი აზერბაიჯანული გაზის ევროპისთვის მიწოდებას ითვალისწინებს საქართველოსა და თურქეთის გავლით. [post_title] => საქართველოში სამხრეთის გაზის კორიდორის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-samkhretis-gazis-koridoris-mshenebloba-dasasruls-uakhlovdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 15:33:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 11:33:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126921 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122065 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-12 12:48:03 [post_date_gmt] => 2017-04-12 08:48:03 [post_content] => „გაზპრომთან“ გაფორმებული ხელშეკრულება გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რუსულ გაზზე არ ვიყოთ დამოკიდებულები, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ბუნებრივი გაზის წლიური საპროგნოზო ბალანსის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომლის თანახმადაც, მთავრობა მოსახლეობის და კომერციული სექტორის სრულად აზერბაიჯანული გაზით მომარაგებას აპრილიდან გეგმავს და "გაზპრომისგან" ბუნებრივი აირის მიღება წლის ბოლომდე აღარ იგეგმება. "ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა "გაზპრომთან" გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებულები რუსულ ბუნებრივ აირზე. მიღებული თანხით გვეძლევა შესაძლებლობა, ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან, ირანიდან, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულიად დავიტვირთოთ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით", - განაცხადა კალაძემ. მისივე თქმით, "გაზპრომთან" ორწლიანი ხელშეკრულების დასრულების დროისთვის საქართველოს ექნება უფრო მყარი პოზიციები, ვინაიდან დასრულებული იქნება გაზსაცავის მშენებლობა. შეგახსენებთ, ენერგეტიკის სამინისტროს პროგნოზით, წელს საქართველოში გაზის მოხმარება ორი მილიარდი კუბური მეტრი იქნება. როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ბალანსიდან ცნობილი ხდება, აღნიშნული რაოდენობის გაზის 96% აზერბაიჯანული იქნება. ადგილობრივი მოპოვება მხოლოდ ათი მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით არის ნავარაუდევი. რაც შეეხება რუსეთს, აქედან 2017 წელს უკვე 100 მილიონი კუბური მეტრი გაზი გვაქვს მიღებული და საქართველო რუსეთისგან გაზის შესყიდვას მიმდინარე წელს აღარ გეგმავს. [post_title] => რუსულ გაზზე დამოკიდებულები აღარ ვიქნებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusul-gazze-damokidebulebi-aghar-viqnebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 12:49:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 08:49:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122065 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131437 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 09:58:06 [post_date_gmt] => 2017-05-17 05:58:06 [post_content] => საქართველოში ბუნებრივი აირისა და მხუთავი აირის - CO-ს ატმოსფეროს დეტექტორის წარმოება დაიწყო. პროდუქციას კომპანია AG-მიკროელექტრონიქსი უშვეს და ის სარეალიზაციო ქსელში მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან გამოჩნდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სოსო მაზმიშვილმა განუცხადა, მოწყობილობა გაზის ან მხუთავი აირის ნამწვის საცხოვრებელ ფართში გაჟონვის შემთხვევაში, ავტომატურად იმოქმედებს და ცენტრალურ მილში ბუნებრივ აირს ჩაკეტავს. იმ შემთხვევაში თუ დეტექტორის მფლობელი სახლში არ იმყოფება, მას გამაფრთხილებელი შეტყობინება მიუვა. ამასთან, შეტყობინება გაიგზავნება გადაუდებელი დახმარების ოპერატიულ მართვის ცენტრში. ”ეს არის სრულიად უნიკალური დანადგარი, რომელიც გაზის გაჟონვის გამო, სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შეამცირებს. ანალოგები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში იწარმოება, თუმცა საქართველოში მათი რეალიზაცია ნაკლებად ხორციელდება. ამასთან, ქართულ დეტექტორს უცხოურებთან შედარებით რამდენიმე უპირატესობა აქვს. მაგალითისთვის, ის არის კომბინირებული და ბუნებრივი აირის და CO- ს გაჟონვის შემთხვევაშიც ამუშავდება. ამასთან, ეს მხოლოდ დეტექტორი არ არის, მასში ჩამონტაჟებული იქნება ჯი-ეს-ემ მოდული, რომელიც შეტყობინებას გაუგზავნის ბინის მეპატრონეს, იმ შემთხვევაში თუ სახლი დაკეტილია და ასევე 112-ს. მას ასევე აქვს ცენტრალური გაზის მილის ჩამკეტი სარქველი, როგორც კი დეტექტორი დააფიქსირებს, რომ მომწამვლელი აირის კონცენტრაციამ მოიმატა ატმოსფეროში, მაშინვე ავტომატურად გადაიკეტება გაზის მილი “, - აღნიშნა მაზმიშვილმა. მისივე თქმით, დეტექტორი საქართველოს მასშტაბით, რამდენიმე სავაჭრო ქსელში გაიყიდება, ღირებულება კი 50 ლარამდე იქნება. ცნობისთვის, კომპანია AG მიკროელექტრონიქსი 2014 წელს დაარსდა. საწარმო მდებარეობს ქალაქ რუსთავში და აქ 50-ამდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია ამ ეტაპზე პირველ ქართულ ტელევიზორებსა და led-ნათურებს აწარმოებს. კომპანიამ ტელევიზორების საწარმოებლად საჭირო კომპონენტები უცხოეთიდან გამოიწერა და მათი წარმოება 2016 წელს დაიწყო. ტელევიზორები რეალიზაციაში 2016 წლის 30 მაისს ჩაეშვა და იყიდება შემდეგ სავაჭრო ქსელებში: ”გორგია”, ”ალტა ოქეი”, ”მეტრომარტი” და ”მეგატექნიკა”. [post_title] => 50-ლარიანი დეტექტორი, რომელიც გაზის გაჟონვისგან დაგიცავთ: იწარმოება საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 50-lariani-deteqtori-romelic-gazis-gadjonvisgan-dagicavt-iwarmoeba-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 18:02:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 14:02:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 235fa2b583247b30d64bcd13ea560606 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )