გიორგი კვირიკაშვილმა აშშ-სა და ამერიკელ ხალხს  ამერიკის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აშშ-ს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს, პრემიერ-მინისტრსი განცხადებას მისი პრესსამსახური ავრცელებს : "გულითადად ვულოცავ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობასა და ამერიკელ ხალხს 4 ივლისს - დამოუკიდებლობის დღეს. დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში ასახული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის ღირებულებები სრულიად უნივერსალურია თავისუფლების მოყვარული ერებისათვის და მისაბაძია მთელი მსოფლიოსთვის, მათ შორის, საქართველოსთვისაც. საქართველოსათვის ამერიკის შეერთებული შტატები უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორია და მასთან ჩვენ საერთო ღირებულებები და ინტერესები გვაკავშირებს. ჩვენ ვაფასებთ აშშ-ს ურყევ მხარდაჭერასა და უმნიშვნელოვანეს წვლილს, რომელიც მას მიუძღვის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში. წელს ჩვენ აღვნიშნავთ აშშ-სა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავს. იმედი გვაქვს, რომ სამომავლოდ კიდევ უფრო გამყარდება სტრატეგიული პარტნიორობა ჩვენს ქვეყნებს შორის, რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის გაღრმავებას როგორც რეგიონში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ ტრამპთან შეხვედრა, რომელიც შედგა თეთრ სახლში ჩვენი პარტნიორობის 25 წლისთავისა და საქართველოს მიერ წარმატებით გატარებული რეფორმების აღსანიშნავად. ასევე ჩვენი ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერის კიდევ ერთ დადასტურებად მივიჩნევთ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტს, რომელიც ამ ზაფხულს ეწვევა საქართველოს. კიდევ ერთხელ ვულოცავ ამერიკელ ხალხს დამოუკიდებლობის დღეს, ვუსურვებ მათ მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას," - ნათქვამია კვირიკაშვილის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილი აშშ-ს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსდება, - საჯარო შეთავაზებით იქმნება პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს პროექტში წილის შეძენის შესაძლებლობას აძლევს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, პრივატიზაციის ასეთი ფორმა ძალიან მნიშვნელოვნად წაახალისებს პირველ რიგში საფონდო ბირჟას და ამავდროულად, საშუალებას მისცემს ადგილობრივ ინვესტორებს, შეიძინონ წილი პროექტში. „რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენს მოქალაქეებს გაუჩნდეთ ჩართულობის შეგრძნება იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებში, რომლებსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ასევე, ადგილობრივ ინვესტორებს მიეცემათ შანსი, შეიძინონ ამ პროექტის აქციები, ვინაიდან მომზადდება პროექტი ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე საჯარო შეთავაზებისთვის. ეს არის ძალიან კარგი პრეცედენტი, რომელიც ერთადერთი არ იქნება. ჩვენ ამ მიმართულებით კიდევ არაერთ ნაბიჯს გადავდგამთ", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერი მიიჩნევს, რომ მწვანე ენერგიის ათვისება უნდა გახდეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი უნდა გახდეს. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, საქართველომ სწორად აითვისოს ჰიდროენერგიის მიმართულებით არსებული პოტენციალი, თუმცა აქცენტი გასაკეთებელია ქარისა და მზის ენერგიაზეც, რომელიც, ტექნოლოგიური განვითარებიდან გამომდინარე, საკმაოდ იაფდება. პრემიერ-მინისტრმა ქარის ელექტროსადგურის პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის ენერგეტიკის მინისტრს, ვიცე-პრემიერ კახა კალაძეს, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, EBRD-ს და საქართველოს ენერგეტიკის განვითრების ფონდს მადლობა გადაუხადა და გამოთქვა რწმენა, რომ პროექტის აქციები ადგილობრივ საფონდო ბირჟაზე წარმატებით განთავსდება.

ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციების შეძენა ნებისმიერ პირს შეეძლება მმართველობითი სისტემის რეფორმა -ეს მთავრობის ოთხპუნქტიანი გეგმის მესამე ნაწილია. აღნიშნული რეფორმა დაინტერესებულ პირთა ტიპების მიხედვით ინკლუზიური პლატფორმების შექმნას გულისხმობს. რეფორმის დაწყების, მაგალითების და პროგნოზების შესახებ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრმა რეფორმის მაგალითად დაასახელა ინვესტორთა საბჭო, რომლის ფარგლებში, საქართველოს უდიდესი ბიზნესასოციაციები, უმთავრესი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები და მთავრობის ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, დაგეგმილ მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავენ. მისი თქმით, ანალოგიური პლატფორმის შექმნა, პოლიტიკური პარტიებისთვისაც იგეგმება. „ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ ვახდენთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციას და ვნერგავთ ევროპულ სტანდარტებს, რომლებიც, სხვა სფეროებთან ერთად, სოფლის მეურნეობის სექტორზეც უდიდეს გავლენას ახდენს. ეს მნიშვნელოვანია მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ბიზნესწრეების ცნობიერების გასაზრდელად, რათა ბიზნესგარემო სულ უფრო გამჭვირვალე და განჭვრეტადი გახდეს. მოქმედებს ანალოგიური ტიპის პლატფორმები დაინტერესებულ პირთა სხვადასხვა კატეგორიისათვის. მათ შორის, აღსანიშნავია მეცნიერებითა და ინოვაციებით დაინტერესებულ პირთათვის მოქმედი პლატფორმა. იქმნება ახალი პლატფორმა, სადაც წარმოდგენილი იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოების მოწინავე წარმომადგენლები. ყველაზე რთული განსახორციელებელი იქნება, თუ ჩვენი მცდელობისა და დიდი სურვილის შედეგად, შევქმნით ანალოგიურ პლატფორმას პოლიტიკური პარტიებისთვისაც - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია, თუმცა უმნიშვნელოვანესია", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

"ანალოგიური პლატფორმის შექმნა პოლიტიკური პარტიებისთვისაც გვსურს - ეს ყველაზე რთული განსახორციელებელია" 