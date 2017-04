იერუსალიმის პატრიარქის მიერ აფხაზეთის, როგორც ქვეყნის, დალოცვას საქართველოში ეხმაურებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => saqartvelo [2] => ieusalimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122962 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => saqartvelo [2] => ieusalimi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122962 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 459 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => saqartvelo [2] => ieusalimi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afkhazeti [1] => saqartvelo [2] => ieusalimi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122962) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (459,14822,505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121685 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 11:51:47 [post_date_gmt] => 2017-04-11 07:51:47 [post_content] => ეკონომიკის მინისტრის გიორგი გახარიას თქმით, საქართველოსა და ინდოეთს შორის პირდაპირი ფრენების შესაძლებლობები ინდოეთის პირველ პირებთან ერთად განიხილა. ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრმა აჰეშ შარმამ და გიორგი გახარიამ საქართველოსა და ინდოეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს ის პოტენციალი, რომელიც ქვეყნებს ტურიზმის, ვაჭრობის, საჰაერო მიმოსვლისა და სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში აქვთ. გიორგი გახარიას თქმით, პირდაპირი ფრენების დაწყებამ მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი ბიზნესაქტივობებს. ეკონომიკის მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ინდოეთის ტურიმზისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრაზე ასევე განიხილეს „გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მაისში დაგეგმილი არჩევნები და საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატის, ბატონი ზურაბ პოლოლიკაშვილისმხარდაჭერის საკითხი. ეს ყველაფერი იყო ძალზე თბილ, მეგობრულ რეჟიმში და შემიძლია აღვნიშნო, რომ ნაყოფიერ რელსებზე დგება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები“. ზურაბ პოლოლიკაშვილის შეფასებით, საინტერესო შეხვედრა შედგა ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან, რომელიც საკმაოდ დაინტერესებულია საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობით. „ძალიან საინტერესოა ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები საქართველოსა და ინდოეთს შორის. ეს არის დიდი ქვეყანა ტერიტორიულად ჩვენთან ახლოს, აქვს საინტერესო ბაზარი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება შეიძლება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა შეხვედრაზე ვრცლად ისაუბრა ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ეს არის ერთ–ერთი პირველი, მაღალი დონის ვიზიტი და იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობების დინამიკა სამომავლოდ კიდევ უფრო განვითარდება და შედეგიანი იქნება“, – აღნიშნა პოლოლიკაშვილმა [post_title] => "საქართველოსა და ინდოეთს შორის ფრენები, ბიზნესაქტივობას შეუწყობს ხელს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelosa-da-indoets-shoris-frenebi-biznesaqtivobas-sheuwyobs-khels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 11:54:12 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 07:54:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121685 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119380 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-01 19:55:23 [post_date_gmt] => 2017-04-01 15:55:23 [post_content] => საქართველოში ნატო-ს დღეები იწყება. 2 აპრილს, ნატო-ს დღეებთან დაკავშირებით, 12:00 საათიდან ნატო-სა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში სხვადასხვა გასართობ-შემეცნებითი აქტივობა გაიმართება. ნატო-ს დღეებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე და ნატო-სა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ნინო ბოლქვაძე ოფიციალურად გახსნიან. ნატო-ს დღეები 11 აპრილამდე გაგრძელდება. [post_title] => საქართველოში ნატო-ს დღეები იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-nato-s-dgheebi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-01 19:55:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-01 15:55:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119380 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116270 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-20 17:21:38 [post_date_gmt] => 2017-03-20 13:21:38 [post_content] => საქართველო ყველაზე ბედნიერ ქვეყანათა შორის 125-ე ადგილზეა, ამის შესახებ ნათქვამია „ მსოფლიოს ბედნიერების" ნორვეგია დანია ისლანდია შვეიცარია ფინეთი ჰოლანდია კანადა ახალი ზელანდია ავსტრალია შვედეთი ბოლო, 155-ე ადგილზე კი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაა. ანგარიშის ავტორი, ჯეფრი საქსი განმარტავს, რომ ბედნიერ ქვეყნებს აქვთ „ჯანმრთელი ბალანსი მატერიალურ კეთილდღეობასა და სოციალურ კაპიტალს შორის“. რეიტინგის შედგენისას გაითვალისწინეს ქვეყნების მშპ, ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა, ხელისუფლებისადმი ნდობა, გადაწყვეტილების მიღების დროს თავისუფლების განცდა და სრული დამოუკიდებლობა. [post_title] => საქართველო ყველაზე ბედნიერ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-yvelaze-bednier-qveynebs-shoris-ert-ert-bolo-adgilzea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 17:39:02 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 13:39:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121685 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-11 11:51:47 [post_date_gmt] => 2017-04-11 07:51:47 [post_content] => ეკონომიკის მინისტრის გიორგი გახარიას თქმით, საქართველოსა და ინდოეთს შორის პირდაპირი ფრენების შესაძლებლობები ინდოეთის პირველ პირებთან ერთად განიხილა. ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრმა აჰეშ შარმამ და გიორგი გახარიამ საქართველოსა და ინდოეთის ეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს ის პოტენციალი, რომელიც ქვეყნებს ტურიზმის, ვაჭრობის, საჰაერო მიმოსვლისა და სხვა მნიშვნელოვან სფეროებში აქვთ. გიორგი გახარიას თქმით, პირდაპირი ფრენების დაწყებამ მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი ბიზნესაქტივობებს. ეკონომიკის მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ინდოეთის ტურიმზისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან შეხვედრაზე ასევე განიხილეს „გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მაისში დაგეგმილი არჩევნები და საქართველოდან წარდგენილი კანდიდატის, ბატონი ზურაბ პოლოლიკაშვილისმხარდაჭერის საკითხი. ეს ყველაფერი იყო ძალზე თბილ, მეგობრულ რეჟიმში და შემიძლია აღვნიშნო, რომ ნაყოფიერ რელსებზე დგება ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური ურთიერთობები“. ზურაბ პოლოლიკაშვილის შეფასებით, საინტერესო შეხვედრა შედგა ინდოეთის ტურიზმისა და კულტურის სახელმწიფო მინისტრთან, რომელიც საკმაოდ დაინტერესებულია საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობით. „ძალიან საინტერესოა ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები საქართველოსა და ინდოეთს შორის. ეს არის დიდი ქვეყანა ტერიტორიულად ჩვენთან ახლოს, აქვს საინტერესო ბაზარი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება შეიძლება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა შეხვედრაზე ვრცლად ისაუბრა ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივებისა და შესაძლებლობების შესახებ. ეს არის ერთ–ერთი პირველი, მაღალი დონის ვიზიტი და იმედი გვაქვს, რომ ურთიერთობების დინამიკა სამომავლოდ კიდევ უფრო განვითარდება და შედეგიანი იქნება“, – აღნიშნა პოლოლიკაშვილმა [post_title] => "საქართველოსა და ინდოეთს შორის ფრენები, ბიზნესაქტივობას შეუწყობს ხელს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelosa-da-indoets-shoris-frenebi-biznesaqtivobas-sheuwyobs-khels [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 11:54:12 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 07:54:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121685 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 54 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 53a063a1cbf2fce0daf1376857624dc7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )