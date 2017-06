ინგა გრიგოლია: „ბოლო პერიოდში სულ უფრო ხშირად ვნანობ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137495 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137495 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 50 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137495) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (50) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135541 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 16:37:52 [post_date_gmt] => 2017-05-31 12:37:52 [post_content] => 30 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში აზერბაიჯანელი აქტივისტი და ჟურნალისტი, აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა. მოგვიანებით, აღმოჩნდა, რომ ის აზერბაიჯანში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დააკავეს. ქართული მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციციების წარმომადგენლები ამ ფაქტს მწვავედ აფასებენ. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც სოცქსელში გავრცელდა. [post_title] => რა გამოხმაურება მოჰყვა „ფეისბუქზე“ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-gamokhmaureba-mohyva-feisbuqze-azerbaijaneli-djurnalistis-saqmes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 16:37:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 12:37:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 133384 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 13:46:30 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:46:30 [post_content] => ინგა გრიგოლია წერს, რომ ამ ამბის გახმაურებას ვერავინ დაასწრებდა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს, რომ „ტვ პირველის“ გუნდს ახლახან ნინო შუბლაძე შეურთდა, რომელიც ტელეკომპანიაში ხელმძღვანელ თანამდებობას დაიკავებს. „რა გამაჩერებდა, რომ არ დამეწერა))))))))))) ამ ამბის გახმაურებას დავასწრებ ყველას, იმიტომ, რომ ძალიან მიხარია. ძალიან არა, უძალიანესად... ჰოდა, დავასწრებ ყველას და მე შეგატყობინებთ ამ უმაგრეს ამბავს და ჩვენს სატელევიზიო შენაძენს - მალე „ტვ პირველის“ გუნდს უხელმძღვანელებს ადამიანი, რომელთან ერთად მუშაობაც ყოველთვის იყო ჩემი დიდი სურვილი და რომელსაც ვცემ საოცარ პატივს, რომლის აზრი და შეფასება ყოველთვის განსაკუთრებულად (მგონი, ყველაზე მეტად) მაინტერესებდა და მაინტერესებს, იმიტომ, რომ არის სუპერპროფესიონალი და უმაგრესი, რომლის მოსვლითაც ჩვენს ახალგაზრდა ტელევიზიაში სრულიად ახალი ეტაპი დაიწყება. ქალბატონებო და ბატონებო, მოემზადეთ ახალი, ძალიან მაგარი ამბისთვის, ნინო შუბლაძე ხდება ჩვენი გუნდი ლიდერი))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) მილოცვებს ვიღებ თამამად“. [post_title] => ნინო შუბლაძე „ტვ პირველის“ გუნდს შეუერთდა - „მილოცვებს ვიღებ თამამად...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-shubladze-tv-pirvelis-gunds-sheuertda-milocvebs-vigheb-tamamad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 13:46:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 09:46:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133384 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 128233 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 21:55:21 [post_date_gmt] => 2017-05-05 17:55:21 [post_content] => "ვინ გკითხავთ თქვენ, იუსტიციის საბჭოს წევრს, რა შეკითხვას დავსვამ მე-ჟურნალისტი", - ასეთი კითხვა დაუსვა ინგა გრიგოლიამ, გადაცემა "რეაქციაში" სტუმრად მისულ იუსტიციის საბჭოს წევრს ევა გოცირიძეს. გრიგოლიამ თან დასძინა, რომ ეს კითხვა არ არის შეურაცხმყოფელი და ის გოცირიძეს პირდაპირი შინაარსით უნდა გაეგო. საუბარი გადაცემაში "ციანიდის საქმეზე" გრიგოლიას მიერ დასმულ მწვავე კითხვებს ეხება. ევა გოცირიძემ, გრიგოლიას ასეთი პასუხი გასცა: "მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, მოვუსმინე თქვენს გადაცემას და ჩავთვალე, რომ ასეთი შეკითხვის დასმა არ არის სწორი - გამიჩნდა უარყოფითი აზრი და გავუზიარე კოლეგებს. მე გეკითხებით თქვენ, მაქვს თუ არა ამის უფლება?". ინგა გრიგოლიამ განმარტა, რომ როგორც მოქალაქეს მას ამის უფლება ჰქონდა, თუმცა როცა იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე, ერთ-ერთი წევრი აკეთებს განცხადებას, რომ ჟურნალისტი სასამართლოს უწყობს ობსტრუქციას, ეს უკვე არის პოზიცია. გოცირიძემ კი განაცხადა, რომ როგორც იუსტიციის საბჭოს წევრს, ამ განცხადების გაკეთების არა მხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულებაც ჰქონდა. "მე ვარ მართლმსაჯულების წარმომადგენელი და არა მხოლოდ მაქვს ამ აზრის თქმის უფლება, არამედ ამის ვალდებულება მაქვს, რადგან უნდა ვიდგე მართლმსაჯულების ინტერესების სადარაჯოზე. თუ მიმაჩნია, რომ ეს კითხვა არასწორია, მე უნდა ვთქვა, რომ არასწორია", - აღნიშნა გოცირიძემ. ევა გოცირიძემ ისიც განმარტა, რატომ ჰქონია ციანიდის საქმეზე დასმული ინგა გრიგოლიას კითხვები არასწორი. გოცირიძის თქმით, არ არის მიზანშეწონილი, განხილვის პროცესში კონკრეტულ საქმეზე საზოგადოებისთვის გარკვეული წარმოდგენის და განწყობის შექმნა. იუსტიციის საბჭოს წევრის თქმით, საზოგადოებას ამის გამო უნდობლობა უჩნდება. [post_title] => გრიგოლია ევა გოცირიძეს: ვინ გკითხავთ თქვენ რა შეკითხვას დავსვამ? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => grigolia-eva-gociridzes-vin-gkitkhavt-tqven-ra-shekitkhvas-davsvam [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 21:55:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 17:55:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128233 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135541 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 16:37:52 [post_date_gmt] => 2017-05-31 12:37:52 [post_content] => 30 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში აზერბაიჯანელი აქტივისტი და ჟურნალისტი, აფგან მუხთარლი გაუჩინარდა. მოგვიანებით, აღმოჩნდა, რომ ის აზერბაიჯანში საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დააკავეს. ქართული მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციციების წარმომადგენლები ამ ფაქტს მწვავედ აფასებენ. გთავაზობთ რამდენიმე კომენტარს, რომლებიც სოცქსელში გავრცელდა. [post_title] => რა გამოხმაურება მოჰყვა „ფეისბუქზე“ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-gamokhmaureba-mohyva-feisbuqze-azerbaijaneli-djurnalistis-saqmes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 16:37:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 12:37:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135541 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 47 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f1b3ca205622047a178ea0132f19f37a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )