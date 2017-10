WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakis-parki [1] => kus-tba [2] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172765 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakis-parki [1] => kus-tba [2] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172765 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5628 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakis-parki [1] => kus-tba [2] => aziuri-farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakis-parki [1] => kus-tba [2] => aziuri-farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172765) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18508,7053,5628) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167720 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 12:05:13 [post_date_gmt] => 2017-09-26 08:05:13 [post_content] => ფაროსანა არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის, - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა აზრიურ მავნებელ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე განაცხადა. მისი თქმით, ფაროსანასთან ბრძოლას წლები დასჭირდება და აუცილებელია, ფერმერებამდე ინფორმაციის სწორად მიტანა და მათი ჩართულობა მავნებლის წინააღმდეგ. “ეს არის მავნებელი, რომელიც ბევრ კულტურას ანადგურებს. რაც შეეხება სიმინდის ნათესებს, მთლიანად არის დამუშავებული, დღესაც გრძელდება ეს სამუშაოები, თუმცა დასასრულს უახლოვდება, რადგან სიმინდის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია. სამეგრელოში საკმაოდ კარგი მოსავალი გვაქვს, ასევე გურიაში მიმდინარეობს მოსავლის აღება. ჩვენ წლები მოგვიწევს ამ მავნებელთან ბრძოლა, მაგრამ საბოლოოდ, ამ ბრძოლის ნაწილში ჩვენ გამოვალთ გამარჯვებულები. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს ციტრუსოვანი კულტურები და იქაც გვაქვს თავი დასაცავი ამ მავნებლისგან. შესაბამისად, სამინისტრომ მთელი რიგი ღონისძიებები დაგეგმა წლის დასაწყისიდან იმ დრომდე, ვიდრე მავნებელი მიეცემა ძილს. მათ შორის, ხდება სპეციალური პრეპარატების დარიგება რეგიონებში. მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფერმერებთან ცოდნის მიტანა”, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. ლევან დავითაშვილი: ფაროსანასთან ბრძოლას წლები დასჭირდება

„ფაროსანა არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის," - ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა, აზრიურ მავნებელ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე განაცხადა. დავითაშვილის თქმით, ფაროსანასთან ბრძოლას წლები დასჭირდება და აუცილებელია, ფერმერებამდე ინფორმაციის სწორად მიტანა და მათი ჩართულობა მავნებლის წინააღმდეგ. „ეს არის მავნებელი, რომელიც ბევრ კულტურას ანადგურებს. ჩვენ წლები მოგვიწევს ამ მავნებელთან ბრძოლა, მაგრამ საბოლოოდ, ამ ბრძოლის ნაწილში ჩვენ გამოვალთ გამარჯვებულები. "ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს ციტრუსოვანი კულტურები და იქაც გვაქვს თავი დასაცავი ამ მავნებლისგან. შესაბამისად, სამინისტრომ მთელი რიგი ღონისძიებები დაგეგმა წლის დასაწყისიდან იმ დრომდე, ვიდრე მავნებელი მიეცემა ძილს. მათ შორის, სპეციალურ პრეპარატებს რეგიონებში ვარიგებთ. მნიშვნელოვანი კომპონენტია ფერმერებთან ცოდნის ამაღლება,” - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. ჩვენ წლები მოგვიწევს ფაროსანასთან ბრძოლა - ლევან დავითაშვილი აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო შეწამვლის სამუშაოებში ავიაცია გურიის რეგიონშიც ჩაერთვება

აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგოდ ავიაციის გამოყენებით 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი შეიწამლა. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან იუწყებიან, სამეგრელოს რეგიონში, აბაშის და ხობის მუნიციპალიტეტებში 1000 ჰექტარი ფართობია უკვე დამუშავებული. საავიაციო წამლობა იწყება გურიის რეგიონშიც. ავიაციის მეშვეობით ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში 5 ათასამდე ჰექტარი საყანე ფართობების და დიდი მასივების შეწამვლაა დაგეგმილი. ავიაციის პარალელურად, თერმული ნისლის ტექნოლოგიით, სამანქანე და სატრაქტორე აგრეგატებით მავნებლის საწინააღმდეგოდ იწამლება ის ფართობები, სადაც ავიაციის გამოყენება შეუძლებელია. დასავლეთ საქართველოში მობილიზებული სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ტექნიკით ღონისძიებები მიმდინარეობს სამეგრელოს (აბაშის, ხობის, ზუგდიდის, წალენჯიხის, მარტვილის, სენაკის მუნიციპალიტეტები), გურიის (ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტები) და იმერეთის (სამტრედიის, ხონის მუნიციპალიტეტები) რეგიონებში. დღევანდელი მდგომარეობით, მავნებლის საწინააღმდეგოდ 90 ათას ჰექტარზე მეტი ფართობია დამუშავებული. აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები ავიაციის გამოყენებით 13 სექტემბრიდან მიმდინარეობს. საავიაციო შეწამვლითი სამუშაოები დადგენილი წესების სრული დაცვით ტარდება. 