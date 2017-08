ისლანდიაში დაღუპულ ნიკა ბეგაძეს საქართველოში ერთ კვირაში გადმოასვენებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gulfos-chanchqeri [1] => nika-begadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155145 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gulfos-chanchqeri [1] => nika-begadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155145 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gulfos-chanchqeri [1] => nika-begadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gulfos-chanchqeri [1] => nika-begadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155145) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18167,18244) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154137 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 18:26:03 [post_date_gmt] => 2017-08-15 14:26:03 [post_content] => ისლანდიაში, გულფოსის ჩანჩქერში, დაღუპულ ნიკა ბეგაძეს სამშობლოში აუტოფსიის ჩატარების და ექსპერტიზის პასუხის შემდეგ გადმოასვენებენ. ამის შესახებ ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე ჰვითაში, მამაკაცის გვამი ამოიცნეს. გვამი გუშინ იპოვეს და ისლანდიაში საქართველოს საელჩომ პოლიციისგან ოფიციალური შეტყობინება უკვე მიიღო, რომ თითის ანაბეჭდის და სტომატოლოგიური სურათის მიხედვით, ცხედარი ამოცნობილია. „ეს არის პირველადი მონაცემები, ამის შემდეგ იგეგმება აუტოფსიის ჩატარებაც მას შემდეგ, რაც ოჯახის თანხმობა იქნება მიღებული,“ - განაცხადა საქართველოს ელჩმა ისლანდიაში, გიგი გიგიაძემ. ნიკა ბეგაძის სამძებრო ღონისძიებებს ისლანდიის პოლიცია 19 ივლისიდან აწარმოებდა. ის ვიდეოკამერებმა ბოლოს სწორედ გულფოსის ჩანჩქერთან დააფიქსირეს. მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიციამ იპოვა ნიკა ბრეგაძის პირადი ნივთები და ავტომანქანა, რომელიც მის მეგობარ გოგონას ეკუთვნოდა. "ფორტუნასთან" გაუჩინარებული ახალგაზრდის მეგობრებმა განაცხადეს, რომ მათ გარდაცვლილში ნიკა ბერაძე ამოიცნეს. ნიკა ბერაძე ისლანდიაში გულფოსის ჩანჩქერის ტერიტორიაზე 19 ივლისს გაუჩინარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისლანდიის შესაბამისმა უწყებებმა სამძებრო ღონისძიებები ახალგაზრდა მამაკაცის გაუჩინარების დღესვე დაიწყეს, რთული რელიეფის გამო მისი პოვნა ვერ მოხერხდა. სამძებრო ღონისძიებები მიმდინარეობდა ჩანჩქერში და მდინარეში, ასევე მდინარის სანაპიროზე, რისთვისაც გამოყენებული იქნა სამხედრო-საზღვაო ვერტმფრენები. ისლანდიაში, გულფოსის ჩანჩქერთან, ადამიანის ცხედარი იპოვეს - შესაძლოა, ის ნიკა ბერაძე იყოს

ისლანდიაში, გულფოსის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე ჰვითაში ადამიანის ცხედარი იპოვეს. ისლანდიელი სამართალდამცველები არ გამორიცხავენ, რომ გარდაცვლილი გულფოსის ჩანჩქერის ტერიტორიაზე 19 ივლისს გაუჩინარებული 22 წლის ნიკა ბეგაძე იყოს. 