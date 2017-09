„ისთერნ ფრომოუშენსი“ ელტონ ჯონის კონცერტებთან დაკავშირებულ განახლებულ აჟიოტაჟს პასუხობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166235 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166235 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166235) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (820,16173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163493 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-14 14:00:35 [post_date_gmt] => 2017-09-14 10:00:35 [post_content] => ინტერნეტში ელტონ ჯონის საქართველოში დაგეგმილ კონცერტებთან დაკავშირებით თავად მომღერლის კომენტარი გავრცელდა. როგორც ნიუსშია აღნიშნული, ელტონ ჯონის 16 და 17 სექტემბერს „ბლექ სი არენაზე“ ჩანიშნული კონცერტები 2018 წლის 30 ივნისისა და 1-ელი ივლისისთვის გადაიდო. მიზეზი გიტარისტისა და ტურის მუსიკალური დირექტორის, დეივი ჯონსთოუნის ოპერაცია გახდა, რომელიც მოულოდნელად ხელზე დასჭირდა და ის ვეღარ მიიღებდა მონაწილეობას სექტემბრის კონცერტებში. ელტონ ჯონი: „ძალიან ვწუხვარ საქართველოში დაგეგმილი შოუების გადადების გამო. დეივის არ შეუძლია სცენაზე გამოსვლა, მაგრამ ის მალე დაგვიბრუნდება. ჩვენ გადავდეთ კონცერტები შემდეგი წლისთვის და ძალიან ველოდები საქართველოში ჩასვლას. ასე რომ, შეგხვდებით ძალიან მალე!..“ შეგახსენებთ, რომ კონცერტების ბილეთების გამოყენება შემდეგ წელს დაგეგმილ შოუებზე უპრობლემოდ შეგიძლიათ. ასევე შესაძლებელია მათი დაბრუნებაც. [post_title] => ელტონ ჯონი: „ძალიან ველოდები საქართველოში ჩასვლას“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-joni-dzalian-velodebi-saqartveloshi-chasvlas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 14:50:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 10:50:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163493 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161543 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-08 13:07:01 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:07:01 [post_content] => ელტონ ჯონის კონცერტები 16 და 17 სექტემბრის მაგივრად, ისევ „ბლექ სი არენაზე“ 2018 წლის 30 ივნისსა და 1-ელ ივლისს გაიმართება. ამის შესახებ „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ ოფიციალურად დღეს განაცხადეს. შეგახსენებთ, რომ კონცერტების თარიღების შეცვლა მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც ბენდის გიტარისტს, სამხატვრო ხელმძღვანელსა და ვოკალისტს, დეივი ჯონსთოუნს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა შეექმნა. ის ელტონ ჯონის ბენდში 1972 წლიდან უკრავს და მისი შეცვლა ვერ მოხერხდებოდა. 30 ივნისს და 1-ელ ივლისს კონცერტებზე დასწრებას მსმენელები იმავე ბილეთებიც შეძლებენ, რაც უკვე შეძენილი აქვს, 16 სექტემბრის - 30 ივნისს გადაინაცვლებს, ხოლო 17 სექტემბრის, შესაბამისად, 1-ელ ივლისს. თუკი ვინმეს ბილეთების დაბრუნება მოსეურვება, ამას უპრობლემოდ შეძლებენ 2017 წლის 20 სექტემბრიდან 20 ნოემბრამდე. ბილეთების განახლებული თარიღებით შეძენა 20 სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი. ელტონ ჯონის მენეჯმენტმა, „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ შექმნილი ვითარების გამო ქართველ მსმენელს მოუბოდიშეს. ნინო მურღულია [post_title] => როდიდან შეძლებთ ელტონ ჯონის ბილეთების დაბრუნებას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodidan-shedzlebt-elton-jonis-biletebis-dabrunebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:57:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:57:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161543 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161023 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-08 09:47:17 [post_date_gmt] => 2017-09-08 05:47:17 [post_content] => ელტონ ჯონის კონცერტები საქართველოში, „სოლოსა“ და „ისთერნ ფრომოუშენსის“ ორგანიზებით 16 და 17 სექტემბერს „ბლექ სი არენაზე“ უნდა გამართულიყო. ორი კონცერტის ბილეთები თითქმის სრულადაა გაყიდული. ელტონ ჯონის ჩამოსვლას უამრავი მისი თაყვანისმცემელი ელოდებოდა. ორი დღის წინ გაირკვა, რომ ელტონ ჯონის გიტარისტს, რომელიც მისი ტურნეს სამხატვრო ხელმძღვანელიც გახლავთ და ასევე ვოკალისტიც, ანუ შეუცვლელი მუსიკოსია, ხელზე სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა. „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ექიმების დასკვნის შემდეგ მიიღებდნენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ჯერჯერობით, ოფიციალურად არც ერთი მათგანი არ ადასტურებს კონცერტების გადადებას და ელტონ ჯონის ოფიციალურ საიტზეც ჯერ კიდევ 16-17 სექტემბერია მითითებული, მაგრამ სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბრიტანელი მუსიკოსი საქართველოს გაისად ესტუმრება, 2018 წლის 30 ივნისს და 1-ელ ივლისს, კონცერტები კვლავ „ბლექ სი არენაზე“ გაიმართება. ვისაც ბილეთების დაბრუნება ენდომება, უპრობლემოდ შეძლებს ამის გაკეთებას, თუმცა დაგვეთანხმებით, ამ შოუს გამოტოვება ნამდვილად არ ღირს, თანაც, თუ გავითვალისწინებთ, რა ხდებოდა ბილეთებთან დაკავშირებით და როგორი ინტერესი იყო მაყურებლის მხრიდან, ბევრი ბილეთის მფლობელი, სავარაუდოდ, შეინარჩუნებს მას და შოუს შემდეგ წელს დაელოდება... [post_title] => ელტონ ჯონის კონცერტები შემდეგი წლისთვის გადაიდო?!. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-jonis-koncertebi-shemdegi-wlistvis-gadaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 09:47:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 05:47:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163493 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-14 14:00:35 [post_date_gmt] => 2017-09-14 10:00:35 [post_content] => ინტერნეტში ელტონ ჯონის საქართველოში დაგეგმილ კონცერტებთან დაკავშირებით თავად მომღერლის კომენტარი გავრცელდა. როგორც ნიუსშია აღნიშნული, ელტონ ჯონის 16 და 17 სექტემბერს „ბლექ სი არენაზე“ ჩანიშნული კონცერტები 2018 წლის 30 ივნისისა და 1-ელი ივლისისთვის გადაიდო. მიზეზი გიტარისტისა და ტურის მუსიკალური დირექტორის, დეივი ჯონსთოუნის ოპერაცია გახდა, რომელიც მოულოდნელად ხელზე დასჭირდა და ის ვეღარ მიიღებდა მონაწილეობას სექტემბრის კონცერტებში. ელტონ ჯონი: „ძალიან ვწუხვარ საქართველოში დაგეგმილი შოუების გადადების გამო. დეივის არ შეუძლია სცენაზე გამოსვლა, მაგრამ ის მალე დაგვიბრუნდება. ჩვენ გადავდეთ კონცერტები შემდეგი წლისთვის და ძალიან ველოდები საქართველოში ჩასვლას. ასე რომ, შეგხვდებით ძალიან მალე!..“ შეგახსენებთ, რომ კონცერტების ბილეთების გამოყენება შემდეგ წელს დაგეგმილ შოუებზე უპრობლემოდ შეგიძლიათ. ასევე შესაძლებელია მათი დაბრუნებაც. [post_title] => ელტონ ჯონი: „ძალიან ველოდები საქართველოში ჩასვლას“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-joni-dzalian-velodebi-saqartveloshi-chasvlas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 14:50:12 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 10:50:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163493 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 71ba50915a7eeb55719f43f46ebe33b9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )