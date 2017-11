„იუთუბზე“ ყველაზე პოპულარული ვიდეო საქართველოში – გიორგი გილიგაშვილი„ ტიფლისში“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-giligashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185161 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-giligashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185161 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-giligashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-giligashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185161) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20920) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183117 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-02 14:31:27 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:31:27 [post_content] => ჩოხოსანი გიორგი გილიგაშვილი, რომელიც შესაძლოა, სერიალ „ტიფლისში“ შესრულებული ერთ-ერთი როლიდან გახსოვდეთ, შეიძლება ითქვას, 21-ე საუკუნის შვილი არ არის. მას წარსული და ტრადიციები ისე ხიბლავს, რომ ხშირად ნახავთ ჩოხაში გამოწყობილს, მისი ქართული თავისებურებანი „პრაიმშოუს“ გუშინდელ გადაცემაში უკვე მოისმინეთ, „თბილისელებთან“ ინტერვიუში გარკვეული პერიოდის წინ კი იმას იხსენებდა, როგორ შეამჩნიეს ცხენით ჯირითობისას და „ტიფლისში“ გადასაღებად მიიწვიეს. გიორგი აღნიშნავდა: „ძალიან მიყვარს ცხენი და მისით ჯირითი. ხშირად თუ არა, იშვიათად მაინც ჩამომყავს ხოლმე იპოდრომიდან, ხანაც მეგობრები მათხოვებენ და ქალაქში დავსეირნობ. სინდისს ვფიცავ, არა იმიტომ, რომ ვინმეს თავი მოვაწონო, უბრალოდ, ჟინს ვიკლავ ჩემი ქართველობით და ჩემი მეობით. ერთ დღესაც, ჩვეულებრივ, ცხენი შევკაზმე და ჩამოვაჭენე ქალაქში. ჩემს ძველ უბანში გავიარე, ძმები მოვინახულე, ერთობ მშვენიერ ნაცნობებს მზერა მოვტაცე. ჩოხით ვიყავი შემოსილი. ერთმა კაცმა მითხრა: შენ „ტიფლისში“ უნდა გადაგიღონო. სიმართლე გითხრათ, სიტყვა „გადაღება“ იმ წუთას ვერ გავიგე, მხოლოდ ეს გავიგონე: „შენ ნამდვილად „ტიფლისიდან“ ხარ“. გიორგი გილიგაშვილი სიმღერითაც არის გატაცებული. „იუთუბზე“ შეგიძლიათ მოისმინოთ მის მიერ შესრულებული სიმღერა, სადაც თავისი საყვარელი ფრაზა „ჩემმა მზემ“ ასევე გამოყენებული აქვს. https://www.youtube.com/watch?v=VmEjRZ2LtyA&feature=share შეგახსენებთ, რომ „პრაიმშოუში“ ქართველობასა და რწმენაზე მისი მონოლოგი იტნერნეტში პოპულარობით სარგებლობს. საზოგადოებამ განსაკუთრებულად აიტაცა მისი ფრაზა „ჩემმა მზემ“, რომელსაც ახალგაზრდა ჩოხოსანი საუბრისას აქტიურად იყენებს, ამა თუ იმ კონტექსტში. თავად გიორგი ალბათ დადებით თუ ცინიკურ გამოხმაურებებს საკუთარ მონოლოგთან დაკავშირებით ვერ იხილავს, ვინაიდან მას სოციალური ქსელი არა აქვს... „ფეისბუქის" დღევანდელი გმირი, გიორგი გილიგაშვილი თბილისში ცხენით დასეირნობს [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/22745591_2011740882403891_8692542662076530688_n.mp4"][/video] [post_title] => „ფეისბუქის“ დღევანდელი გმირი, გიორგი გილიგაშვილი თბილისში ცხენით დასეირნობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-dghevandeli-gmiri-giorgi-giligashvili-tbilisshi-ckhenit-daseirnobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:31:27 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:31:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183117 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4bf960f3a499a8a5771ecf750fdfa7a3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )