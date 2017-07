იზაბელ იუპერი ჯაბა დიასამიძის სამოსში (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => izabel-iuperi [1] => jaba-diasamidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143324 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => izabel-iuperi [1] => jaba-diasamidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143324 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10929 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => izabel-iuperi [1] => jaba-diasamidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => izabel-iuperi [1] => jaba-diasamidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143324) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10929,15495) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128531 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-08 13:20:15 [post_date_gmt] => 2017-05-08 09:20:15 [post_content] => თბილისის მესედეს ბენცის მოდის კვირეულზე ერთ-ერთი გამორჩეული, კლასიკურ სტილში გადაწყვეტილი კოლექცია ქართველმა დიზაინერმა, ჯაბა დიასამიძემ წარმოადგინა. „ქართველი კრისტიან დიორი“ - ასე დაასათაურეს ფოტოები კოლექციიდან სოცქსელში. რამდენიმე დიზაინერთან ერთად ამავე მოდის კვირეულიდან, მათ შორისაა ავთანდილი, გოლა დამიანი, თამუნა ინგოროყვა, ჯაბა დიასამიძეც „ვოგის“ ოფიციალური საიტის ყურდღების ცენტრში მოხვდა. ჯაბას კოლექცია ძალიან ქალური და ჰაეროვანია, წამყვანი ფერები შავი და წითელია, ასევე შერეულია თეთრიც. ქსოვილები: აბრეშუმი, ხავერდი, ტიული და სხვა... ეს არის კოლექცია, რომელიც შეუმჩნეველი ნამდვილად ვერ დაგრჩებათ. პარიზის მოდის კვირეული სენსაციური კადრით დაამახსოვრდებათ ჟურნალისტებს. კვირეულის მეორე დღეს გამართულ ჩვენებას ოსკაროსანი ნიკოლ კიდმანი და მსახიობი იზაბელ იუპერი ესწრებოდნენ. Armani Privé -ის ჩვენების დასრულების შემდეგ ფოტოგრაფების ობიექტივში მოხვდა კადრი, როცა დაჩოქილი ნიკოლ კიდმანი იზაბელ იუპერს ხელზე კოცნის. ამით მსახიობმა იპუერის მიმართ თავის დამოკიდებულება და სიყვარული დააფიქსირა. სწორედ იუპერს უწინასწარმეტყველებენ კრიტიკოსები გამარჯვებას ოსკარზე წლის საუკეთესო ქალი მსახიობის ნომინაციაში. წელს ოსკარზე კიდმანიცაა წარდგენილი. მსახიობი ქალის მეორეხარსხოვანი როლის კატეგორიაში იბრძოლებს. მედია წერს, რომ კიდმანი დიდი ხანია იზაბელ იუპერის შემოქმედების თაყვანისმცემელია. სწორედ იუპერი გახდა წელს „ოქროს გლობუსისა“ და წლის არტისტის ტიტულის მფლობელი. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში ლონდონის კინოკრიტიკოსთა რჩეული ფილმები და მსახიობები გამოვლინდა. „წლის ფილმად" „ლა ლა ლენდი" დასახელდა, „წლის მსახიობი ქალის" წოდება იზაბელ იუპერმა („მომავალი"), ხოლო „წლის მსახიობი მამაკაცის" ტიტული კეისი აფლეკმა („მანჩესტერი ზღვასთან") მოიპოვა. იუპერი ასევე სპეციალური პრიზის მფლობელიც გახდა. „საუკეთესო რეჟისორი" ლასლო ნემეში („საულის შვილი") გახდა. პრემია „საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობი ქალისა და მამაკაცისთვის" კი მაჰერშალა ალიმ („მთვარის შუქი") და ნაომი უოტსმა („მთვარის შუქი") მიიღეს. „წლის საუკეთესო ბრიტანელი/ირლანდიელი მსახიობი მამაკაცი" ენდრიუ გარფილდი გახდა ფილმებით „სინდისის ქენჯნა" და „სიჩუმე". ქალის ანალოგიურ ნომინაციაში კი ქეით ბეკინსეილმა („სიყვარული და მეგობრობა") გაიმარჯვა. [post_title] => „ლა ლა ლენდი" ლონდონის კრიტიკოსების რჩეულია 