ჯონი დეპი დონალდ ტრამპის მკვლელობაზე ალაპარაკდა

მელანია ტრამპი ქმრის ინაუგურაციის შემდეგ მუდმივად ცდილობს, საკუთარი პირადი ცხოვრების დეტალები ცნობისმოყვარეებისგან დამალოს. სწორედ ამიტომ, აშშ-ს პირველი ლედი განსაკუთრებულად საინტერესოა მედიისთვის და სოციალური ქსელების მომხმარებლებისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ საზოგადოების ყურადღება მიიპყრეს მელანიას მშობლებმა, რომლებიც შვილის მოსანახულებლად ჩაფრინდნენ აშშ-ში. სოციალური ქსელების მომხმარებლები პირველი ლედის მამის გარეგნობამ გააოგნა. მათი მტკიცებით, ვიქტორ კნავსი ძალიან ჰგავს - არც მეტი, არც ნაკლები, მელანიას ქმარს, აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს.

I had no idea what Melania's dad looked like until now and um... pic.twitter.com/bbEMUayZCw — Matt Novak (@paleofuture) June 12, 2017 რა არის ცნობილი ვიქტორ კნავსის შესახებ? აშშ-ს პირველი ლედის მამა ოდესღაც კომუნისტური პარტიის წევრი იყო, შემდეგ კი სლოვენიაში მანქანების გაყიდვით იყო დაკავებული. ცოლს, ამალიას, ბავშვების ტანსაცმლის მწარმოებელ ქარხანაში შეხვდა 1966 წელს. დაქორწინების შემდეგ წყვილი, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საკმაოდ შეძლებულად ცხოვრობდა. მამისა და ქმრის მსგავსების შესახებ მელანია ტრამპმა ჟურნალთან GQ ისაუბრა. „ორივე შრომისმოყვარეა, ჭკვიანი და ნიჭიერი. აბსოლუტურად სხვადასხვა გარემოში გაიზარდნენ, თუმცა მამაჩემს და ჩემს ქმარს ერთი და იგივე ღირებულებები და ტრადიციები აქვთ," - განაცხადა მელანიამ. თქვენ როგორ გგონიათ, გვანან ერთმანეთს დონალდ ტრამპი და ვიქტორ კნავსი? გაგვიზიარეთ აზრი კომენტარებში. nothing to see here pic.twitter.com/7mcNTJrCix — inov8ive (@inov8ive1) June 12, 2017

მელანია ტრამპის მამამ ყველა გააოგნა, ის ძალიან ჰგავს მელანიას ქმარს Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) June 12, 2017 პრეზიდენტის ოჯახის წევრების ვაშინგტონში გადასვლით კმაყოფილები არიან ნიუ-იორკელებიც, რადგან მელანიასა და ბერონის დაცვისთვის თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფოდა. ამასთან, პირველი ლედისა და მისი შვილის გადაადგილების დროს მუდმივად იქმნებოდა საცობები. მელანია თეთრ სახლში გადავიდა, ნიუ-იორკელები გადაწყვეტილებით ბედნიერები არიან "დიახ! ჩვენ გვჭირდება სამოგზაურო აკრძალვები რამდენიმე საშიში ქვეყნის მიმართ",- ეს კომენტარი პრეზიდენტმა ორშაბათს ტვიტერზე დაწერა. მას შემდეგ რაც ლონდონში ტერაქტი მოხდა. CNN წერს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიას აზარალებს ასევე, ტრამპის გადაწყვეტილება, აშშ გამოეთშოს პარიზის კლიმატის პაკტს. ეს ორივე სიახლე ტრამპმა წინა კვირას გააჟღერა. მანამდე კი მან შუა აღმოსავლეთიდან განხორციელებული ფრენების დროს ელექტრონიკის გადატანის აკრძალვაზე ისაუბრა. სტატიაში ვკითხულობთ ექსპერტთა მოსაზრებებს, რომ ტრამპის რიტორიკა და პოლიტიკა საერთაშორისო მოგზაურებს სიგნალს უგზავნის, რომ აშშ მათთვის კარს ხურავს. საერთაშორისო ვიზიტორები მილიარდობით დოლარს ხარჯავენ ყოველწლიურად ამერიკაში მოგზაურობისთვის, შესაბამისად ეს ქვეყნისთვის დიდი დარტყმა იქნება. საერთაშორისო ბიზნეს სამოგზაურო ასოციაცია ამერიკაში 2017 წელს ტურისტების მნიშვნელოვან კლებას ელოდება. ორგანიზაციას მაიჩნია, რომ წელს ტურისტთა რიცხვი 1,3 მილიარდით შემცირდება. დონალდ ტრამპის განცხადებები აშშ–ს ტურისტულ ინდუსტრიას აზარალებს I had no idea what Melania's dad looked like until now and um... pic.twitter.com/bbEMUayZCw — Matt Novak (@paleofuture) June 12, 2017 რა არის ცნობილი ვიქტორ კნავსის შესახებ? აშშ-ს პირველი ლედის მამა ოდესღაც კომუნისტური პარტიის წევრი იყო, შემდეგ კი სლოვენიაში მანქანების გაყიდვით იყო დაკავებული. ცოლს, ამალიას, ბავშვების ტანსაცმლის მწარმოებელ ქარხანაში შეხვდა 1966 წელს. დაქორწინების შემდეგ წყვილი, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საკმაოდ შეძლებულად ცხოვრობდა. მამისა და ქმრის მსგავსების შესახებ მელანია ტრამპმა ჟურნალთან GQ ისაუბრა. „ორივე შრომისმოყვარეა, ჭკვიანი და ნიჭიერი. აბსოლუტურად სხვადასხვა გარემოში გაიზარდნენ, თუმცა მამაჩემს და ჩემს ქმარს ერთი და იგივე ღირებულებები და ტრადიციები აქვთ,“ - განაცხადა მელანიამ. თქვენ როგორ გგონიათ, გვანან ერთმანეთს დონალდ ტრამპი და ვიქტორ კნავსი? გაგვიზიარეთ აზრი კომენტარებში. nothing to see here pic.twitter.com/7mcNTJrCix — inov8ive (@inov8ive1) June 12, 2017 [post_title] => მელანია ტრამპის მამამ ყველა გააოგნა, ის ძალიან ჰგავს მელანიას ქმარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => melania-trampis-mamam-yvela-gaaogna-is-dzalian-hgavs-melanias-qmars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 14:34:02 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 10:34:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138536 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 192 [max_num_pages] => 64 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b1879d0118c350c3b528561e9bac7fc0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )