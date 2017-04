კახა კუხიანიძე კოლეგებმა შეაქეს – როგორ ჩაიარა კლიპის პრემიერამ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => salome-gogiashvili [2] => veriko-turashvili [3] => kakha-kukhianidze [4] => ia-chantladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122515 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => salome-gogiashvili [2] => veriko-turashvili [3] => kakha-kukhianidze [4] => ia-chantladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122515 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => salome-gogiashvili [2] => veriko-turashvili [3] => kakha-kukhianidze [4] => ia-chantladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maiko-kachkachishvili [1] => salome-gogiashvili [2] => veriko-turashvili [3] => kakha-kukhianidze [4] => ia-chantladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122515) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14763,2674,1192,1257,1494) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120597 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 14:13:16 [post_date_gmt] => 2017-04-06 10:13:16 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილის ახალი კლიპის პრეზენტაცია მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერაზე „რომ შემეძლოს“ „ლეიბელში“ 5 აპრილს გაიმართა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ვერიკოს ახალი ნამუშევრის ნახვა, რომელიც რეჟისორმა ანტონ თათვიძემ გადაიღო, მომღერლის ბევრმა კოლეგამ მოისურვა და ამიტომ პრეზენტაციას უამრავი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყვნენ ლელა წურწუმია, ანრი ჯოხაძე, ნოდიკო ტატიშვილი, ნინი ბადურაშვილი, ნინო ძოწენიძე, დათუნა მგელაძე, სოფო გელოვანი, თიკა ჯამბურია, სალომე კორკოტაშვილი და სხვები. ღონისძიება თემო საჯაიას მიჰყავდა, რომელმაც ვერიკოსგან უამრავი მადლობა გადასცა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვიდეორგოლის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო. ვერიკოს კლიპში პარტნიორობას ლაშა ჯუხარაშვილი უწევს, რომელმაც მუსიკალურ რგოლში პირველად მიიღო მონაწილეობა და ამ საქმეს მშვენივრად გაართვა თავი. ლაშა ჯუხარაშვილი: მე კმაყოფილი ვარ, თავადაც ვნერვიულობდი, მუსიკალურ კლიპზე პირველად ვიმუშავე. მგონია, რომ გამოვიდა. ვერიკოც კმაყოფილია და შემოქმედებითი ჯგუფიც... როგორც მსახიობი, სასიყვარულო სცენებში მონაწილეობისას არ ფიქრობდი, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო? არ მინდოდა, ყოფილიყო ბანალური, არადამაჯერებელი და არაესთეტიკური. მგონია, რომ არაფერი ზედმეტი არ არის. პირიქით, ძალიან კარგ განწყობას ტოვებს, მიუხედავად იმ ტექსტისა, რომელიც სიმღერას აქვს. მაიკო კაჭკაჭიშვილმა ეს სიმღერა მრავალი წლის წინ დაწერა და თავის გარდაცვლილ მეგობარს მიუძღვნა. კომპოზიტორმა სიმღერა მხოლოდ ვერიკოსთვის გაიმეტა, რადგან მისი თქმით, მხოლოდ მას ჰქონდა განცდილი ისეთი ტრაგედია, როგორიც ადამიანის დაკარგვაა. მაიკო კაჭკაჭიშვილი: ჩემთვის მნიშვნელოვან სიმღერებს სხვებისთვის ძნელად ვიმეტებ. ვერიკოს, იმედია, არ ეწყინება, რასაც ვიტყვი, მაგრამ მის ხმაში არის ტრაგიზმი, რომელიც ჩემთვის პლუსია. ვფიქრობ, რომ ტემბრში ტრაგიზმი მომღერლისთვის მოსაწონია. მიმაჩნია, რომ ნამდვილი მუსიკა მინორია, მაჟორს დიდი არაფერი სჭირდება... ვერიკო იყო ერთადერთი ადამიანი, ვინც იმ სიძლიერის ტკივილი გადაიტანა, როგორიც მე. პირდაპირი გზით მივიდა ვერიკომდე. დღეს სამჯერ ამეტირა და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი საქმე გავაკეთე... კლიპის გადაწყვეტა მოგეწონა? ვფიქრობ, რეჟისორმა ეს თემა გაამსუბუქა, ჭკუა იხმარა და დააბალანსა. ძალიან მომეწონა ასეთი გადაწყვეტა. ალბათ, სუბიექტური ვარ, მაგრამ მართლა ასე ვფიქრობ. როგორ შეაფასეს ვერიკოს კლიპი მისმა მეგობრებმა, რამდენიმე კომენტარს შემოგთავაზებთ. ნინი ბადურაშვილი: ეს სიმღერა მოსმენილი მქონდა, მაიკოს ნამღერი და ძალიან მომწონდა. ახალი ვერსია ძალიან მომეწონა, კლასიკური ვარიანტია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ბორიკო შხიანი საოცარი არანჟირების ავტორია. მინდა მივულოცო ვერიკოსა და მაიკოს, პროექტი ნამდვილად შედგა. ბევრ საინტერესო და კარგ პროექტს ვუსურვებ მათ. ნოდიკო ტატიშვილი: ეს სიმღერა ვიცი დიდი ხანია. ალბათ, 8-9 წლის წინ მაიკომ დაუკრა „სანო სტუდიაში“ იქ ვიყავი, მოვუსმინე და მაშინ მოჰყვა ამ ამბავს, რომელიც მისი უახლოესი მეგობრის გარდაცვალებას ეხებოდა. ტექსტი ძალიან ბუნებრივია. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცალკე სალაპარაკო თემაა ბორიკოს არანჟირება. რაც შეეხება ვერიკოს, ვგიჟდები მის ხმაზე. სულ ვეუბნები, რომ მის ხმას არ სჭირდება არც ერთი ეფექტი, რომელიც შეიძლება, მიკროფონს დაუყენო. ლაშა ჯუხარაშვილი ჩემი მეგობარია, ძალიან ნიჭიერი მსახიობია და ამ კლიპშიც დადასტურდა. ყოველთვის მიხარია ვერიკოს წარმატება და მიმაჩნია, რომ ის ყველანაირი წარმატების ღირსია. ადრე კლიპების პრეზენტაციების ბუმი იყო, ახლა ისევ წამოვიდა... როცა რისი საშუალება გვაქვს, იმას ვაკეთებთ. კიდევ კარგი, არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც მხოლოდ ბევრი ფული არ არის მნიშვნელოვანი და ამაზე მაღლა ხელოვნება დგას. ვერიკოს ბევრი ადამიანი დაუდგა მხარში. დღეს რეალურად მაშინ ვაკეთებთ რაღაცას, როცა მცირე საშუალება მაინც გამოგვიჩნდება და მეგობრები გვეხმარებიან. აღსანიშნავია ვერიკოს კიდევ ერთი ნაბიჯი, მშრომელი გოგოა. მე სულ ვამბობ, როცა მუშაობა გინდა, სახლში არ უნდა დაჯდე და ფეხი ფეხზე არ უნდა გადაიდო, სხვას არ უნდა დააბრალო შენი უმოქმედობა. ვერიკომ თავის თავს უნდა „დააბრალოს“, რომ ასეთი მოქმედი და მშრომელი ადამიანია. ძალიან მიყვარს ვერიკო და ვუსურვებ ბევრ კარგ სიახლეს. ანრი ჯოხაძე: ძალიან კარგი ნამუშევარია, განსაკუთრებით მომეწონა სახლის ეპიზოდები. ვერიკო საინტერესო იყო, კარგად დაინახა რეჟისორმა. ძალიან ლამაზი სიმღერაა და როგორც ყოველთვის, ვერიკო მღერის ულამაზესად, როგორც სჩვევია, სიმღერის სიღრმეში შედის. სუბიექტური ვარ ამ გოგოს მიმართ, ჩემგან ობიექტური აზრი არ გეღირსებათ, როცა ვერიკო ტურაშვილზეა საუბარი. რა ვქნა... შენ გადაღებული გაქვს ვერიკოსთვის კლიპი... ხო არ იეჭვიანე, სხვამ რომ გადაიღო? საეჭვიანო არაფერია. ვიეჭვიანებ, თუკი წინამორბედებს გადაასწრებს წარმატების მხრივ (იღიმის). დაბოლოს, წითელ ლამაზ კაბაში გამოწყობილმა საღამოს მთავარმა გმირმა საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან ვინერვიულე... მგონი, გამოვიდა ის, რაც ჩავიფიქრეთ და რისთვისაც ვმუშაობდით ამდენი ხნის განმავლობაში. დაახლოებით ორი კვირა მოვუნდით გადაღებას, მანამდე ფიქრის პროცესი იყო, საკამოდ ხანგრძლივი, რა და როგორ გადაგვეღო. ადვილი არ იყო რეჟისორის შერჩევა. როცა ანტონი გავიცანი, მოვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერი იქნებოდა ურთიერთშეთანხმებით, ანტონისთვის პირველი კლიპია, არ ვიცოდი, როგორი გამოვიდოდა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენი თანამშრომლობა შედგა. მინდოდა, ყველაფერი ბუნებრივი ყოფილიყო. სასიყვარულო სცენების გადაღება ყველაზე რთულია, ზედმეტი თამაში ყველაფერს გააფუჭებდა და ვფიქრობ, ეს სცენები კარგად გამოგვივიდა. მაიკომ იმიტომ განდო ეს სიმღერა, რომ კარგად ჩახვედი ამ სიმღერის ტექსტში. რას გულისხმობდა? ეს სიმღერა მაიკოს გარდაცვლილ ახლო მეგობარს ეძღვნება. მაიკო, ზოგადად, ქალებთან ნაკლებად მეგობრობს და ის, ვისაც სიმღერა მიუძღვნა, მისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო, ამიტომაც მგონია, „რომ შემეძლოს“ ყველაზე მეტად ეძვირფასება. მადლობა იმისთვის, რომ მე მამღერა და მადლობა მისი დადებითი შეფასებისთვის. ალბათ, ის იგულისხმა, რომ მეც მაქვს ჩემს ცხოვრებაში დიდი ადამიანური დანაკარგი, რომელსაც ვერავინ ამომივსებს... მეც ვიცი, რა არის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა. ნინო მურღულია [post_title] => როგორ აატირა კოლეგები ვერიკო ტურაშვილმა - „ვიცი, რა არის ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-aatira-kolegebi-veriko-turashvilma-vici-ra-aris-dzvirfasi-adamianis-dakargva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 14:56:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 10:56:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119989 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-04 15:46:25 [post_date_gmt] => 2017-04-04 11:46:25 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილმა ახალი ვიდეორგოლი გადაიღო, რომლის პრეზენტაციაც 5 აპრილს, საღამოს რვა საათზე, ლაუნჯ-ბარში „Label“ შედგება. მას შოუბიზნესის ცნობილი სახეები და მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ვერიკოს ახალ კლიპში რუსთაველის თეატრის მსახიობი, ლაშა ჯუხარაშვილი მონაწილეობს. სიმღერის ტექსტი და მელოდია კომპოზიტორ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, არანჟირება - ბორიკო შხიანს, სიმღერა თემურ ნიკოლაიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა. კლიპის რეჟისორია ანტონ თათვიძე. სიმღერის სახელწოდებაა „რომ შემეძლოს“ და ის სასიყვარულო თემაზეა, კლიპიც შესაბამისი თემატიკისაა. ვერიკოს ვარცხნილობაზე და იმიჯზე სალონმა „SunRise“ იზრუნა, ჩაცმულობაზე - „მატერიამ“. [post_title] => ვერიკო ტურაშვილის ახალი კლიპის პრეზენტაცია 5 აპრილს შედგება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => veriko-turashvilis-akhali-klipis-prezentacia-5-aprils-shedgeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 15:46:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 11:46:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 108162 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-13 13:07:31 [post_date_gmt] => 2017-02-13 09:07:31 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილს სასუბროდ „Y.O.L.O ლაუნჯში“ შევხვდით, სადაც პიარმენეჯერად დაიწყო მუშაობა. მის ცხოვრებაში ახლა საინტერესო ეტაპია, საქმის კუთხით საკმაოდ დატვირთულია, ახალ კლიპს იღებს, ბინა შეიძინა, რომელსაც არემონტებს და ზაფხულისთვის აპირებს გადასვლას... ვერიკოს საქმესა და პირადზე ვესაუბრეთ. მართლა ამოძრავდა ქართული შოუბიზნესი? საკმაოდ ბევრი კონცერტი იმართება... ვერიკო ტურაშვილი: მე სულ ვახერხებ აქტიურობას, წელიწადში რამდენიმე სიმღერის ჩაწერას და კლიპის გადაღებას. არც ეს წელია გამონაკლისია, თუმცა მგონი, შოუბიზნესი ამოძრავდა და კონცერტებიც ხშირად იმართება საკლუბო სივრცეებში. აქ, სადაც მე დავიწყე პიარმენეჯერად მუშაობა, ვცდილობ, ცნობილი ქართველი შემსრულებლების კონცერტები გავმართო. აქამდე კლუბებში, ძირითადად, ბენდები მუშაობდნენ, რომლებიც ქავერებს ასრულებდნენ. მე კი, როცა ამ ლაუნჯში მოვედი, მინდოდა, ქართველ შემსრულებლებს თავიანთი სიმღერები შეესრულებინათ. თვეში ხუთ-ექვსჯერ ტარდება ქართველი შემსრულებლების კონცერტები. არაჩვეულებრივი გამოვიდა სალომე კორკოტაშვილის ორი ივენთი და სხვა მუსიკოსებისაც. მეც ვმღერი, მაგრამ ვცდილობ, მხოლოდ ჩემი თავით არ შემოვიფარგლო და სხვა შემსრულებლები მოვიყვანო. მგონი, ჩემი კოლეგებიც გააქტიურდნენ, რადგან ჩვენ თუ არ ვუშველით საკუთარ თავს, ისე არავინ გვიშველის (იღიმის). კარგი იქნება, ისე გავაგრძელოთ, როგორც შოუბიზნესის „ოქროს ხანაში“ ხდებოდა, 2000-იან წლებში. შენი საქმიანობით ახერხებ საკუთარ შემოქმედებაში მცირე თანხის ჩადებას მაინც? სულ ვამბობ, რომ მხვდებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც ძალიან ნერვიულობენ ჩემს მცირეხნიან პაუზებზე. ასე თუ ისე, გამომდის რაღაცები. მინიმალურს მეც ვდებ ჩემს საქმეში. ჩემი ფინანსური მხარე მთლიანადაა დამოკიდებული ჩემს საქმეზე. არ მყავს არც მდიდარი მამა და არც ისეთი ადამიანი, რომელიც გიჟდება ჩემს მუსიკაზე და ცდილობს, სულ ვაკეთო რაღაც. უბრალოდ, არიან ადამიანები, რომლებიც ბევრ რამეს მიმარტივებენ. ახლაც ისეთ ადამიანებთან ვმუშაობ, რომლებიც გვერდში მიდგანან, კლიპს ვიღებ მაიკო კაჭკაჭიშვილის ახალ სიმღერაზე. მისი პრემიერა მალე შედგება. სხვათა შორის, მეორე სიმღერაც ჩავწერე, მუსიკის ავტორია ძვალი (აჩიკო ვანიშვილი), არანჟირებაც მისია, ტექსტის ავტორია თემო საჯაია და ამ სიმღერაზეც მინდა, საზაფხულოდ მეორე კლიპიც გადავიღო. გადახვედი ახალ ბინაში? ცოტა შორეული პერსპექტივაა, მაგრამ შარშან შევიძინე საკმაოდ დიდი ბინა. იმედი მაქვს, ზაფხულამდე შევძლებ გადაბარგებას. 210 კვ.მ.-ია, დაახლოებით წარმოდგენილი მაქვს, როგორ უნდა გავაკეთო. მინდა, ყველას ჰქონდეს თავისი კუთხე და ერთ-ორ ოთახში არ ვიყოთ შეჩურთულები (იღიმის), თუმცა მადლობა ღმერთს, ეს შევძელი, რადგან არცთუ ადვილია ბინის შეძენა, როცა მარტო აგვარებ ყველა პრობლემას. ლიზამ თავისი ოთახის დიზაინი თავად უნდა გადაწყვიტოს, ჩემმა დედამთილმა - თავისი, ნატაშაკასაც თავისი კუთხე ექნება. მოკლედ, ყველას ექნება ავტონომია ამ დიდ სახლში. ამ ბოლო დროს ძალიან მომწონს კლასიკურისა და თანამედროვეს სინთეზი და ასე ვაპირებ დიზაინის გაკეთებას. ვერიკო, ახლა შენს ცხოვრებაში როგორი პერიოდია? ოჯახსა და საქმეზე ზრუნვის პერიოდი, რაც ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, არის და იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებლად და მყარად ვიდგე ფეხზე. სხვა დანარჩენი კი, ხან იქნება, ხან - არა. ძლიერი ქალი ხარ თუ გარემოებების გამო მოგიწია, ასეთი ყოფილიყავი? ასე შორიდან ვერ ვუყურებ საკუთარ თავს, მაგრამ გარემოებებმაც განაპირობა ალბათ. დამოუკიდებლად დავიწყე ყველაფერზე ფიქრი და მიზნების განხორციელება. როცა მარტო ვარ, ბევრად პროდუქტიული ვარ, ვიდრე შეყვარებულობისას. მგონია, რომ ამ დროს ცოტა კონცენტრაციას ვკარგავ. ნებისმიერი რისკი, რაც ცხოვრებაში გამიწევია, სწორედ მარტო ყოფნის პერიოდს უკავშირდება. რთული ხასიათი გაქვს? არა მგონია. მაქვს ჩემი მოსაზრებები. როდესაც ვხედავ, რაღაცები ისე არ ხდება, როგორც მე მომწონს, არ ვმალავ და ვამბობ, ოღონდ არა უტაქტოდ. ვიღაცისთვის შეიძლება, ეს რთული ხასიათია. არ მივიჩნევ, რომ არაკომფორტული ადამიანი ვარ. ალბათ, მათთვის ვარ რთული, ვისთვისაც ბევრი შენიშვნა მიმიცია. არსებობენ ასეთი ადამიანები. ბევრჯერ უფრო მეტად შემრცხვენია სხვისი, ვიდრე საკუთარი საქციელის გამო. ასეთ დროს ძალიან ვიბნევი და მერე ამას აუცილებლად ვამბობ. უხერხულ მდგომარეობაში მაგდებს ვიღაცის არასწორი ქმედება და უსაქციელობა. საინტერესოა, როგორი ადამიანი უნდა იყოს შენ გვერდით? არ ვიცი... ალბათ, ბანალურ ფრაზებს ვიტყვი, უნდა იყოს რეალიზებული ადამიანი, რათა ჰქონდეს ნაკლები კომპლექსი და შენ არ გებრძოლოს. ჩემს წარმოსახვაში ჩემს პირად ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი უნდა იყოს, რომელიც ჩემი მზითვით შემიყვარებს, ანუ ჩემს შვილებთან და დედამთილთან ერთად. ისეთი უნდა იყოს, რომელიც მიიღებს ჩემს ოჯახს და გაითავისებს იმას, რომ მარტო არ ვარ (იღიმის). გადაღების ადგილი: „Y.O.L.O ლაუნჯი“ ფოტო: დათუნა აგასი ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="108167,108168,108177,108176,108170,108169,108175,108171,108173,108172,108174"] [post_title] => ვერიკო ტურაშვილი: „ნებისმიერი რისკი, რაც გამიწევია, მარტო ყოფნის პერიოდს უკავშირდება...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => veriko-turashvili-nebismieri-riski-rac-gamiwevia-marto-yofnis-periods-ukavshirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-13 13:14:07 [post_modified_gmt] => 2017-02-13 09:14:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108162 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120597 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 14:13:16 [post_date_gmt] => 2017-04-06 10:13:16 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილის ახალი კლიპის პრეზენტაცია მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერაზე „რომ შემეძლოს“ „ლეიბელში“ 5 აპრილს გაიმართა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ვერიკოს ახალი ნამუშევრის ნახვა, რომელიც რეჟისორმა ანტონ თათვიძემ გადაიღო, მომღერლის ბევრმა კოლეგამ მოისურვა და ამიტომ პრეზენტაციას უამრავი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყვნენ ლელა წურწუმია, ანრი ჯოხაძე, ნოდიკო ტატიშვილი, ნინი ბადურაშვილი, ნინო ძოწენიძე, დათუნა მგელაძე, სოფო გელოვანი, თიკა ჯამბურია, სალომე კორკოტაშვილი და სხვები. ღონისძიება თემო საჯაიას მიჰყავდა, რომელმაც ვერიკოსგან უამრავი მადლობა გადასცა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვიდეორგოლის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო. ვერიკოს კლიპში პარტნიორობას ლაშა ჯუხარაშვილი უწევს, რომელმაც მუსიკალურ რგოლში პირველად მიიღო მონაწილეობა და ამ საქმეს მშვენივრად გაართვა თავი. ლაშა ჯუხარაშვილი: მე კმაყოფილი ვარ, თავადაც ვნერვიულობდი, მუსიკალურ კლიპზე პირველად ვიმუშავე. მგონია, რომ გამოვიდა. ვერიკოც კმაყოფილია და შემოქმედებითი ჯგუფიც... როგორც მსახიობი, სასიყვარულო სცენებში მონაწილეობისას არ ფიქრობდი, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო? არ მინდოდა, ყოფილიყო ბანალური, არადამაჯერებელი და არაესთეტიკური. მგონია, რომ არაფერი ზედმეტი არ არის. პირიქით, ძალიან კარგ განწყობას ტოვებს, მიუხედავად იმ ტექსტისა, რომელიც სიმღერას აქვს. მაიკო კაჭკაჭიშვილმა ეს სიმღერა მრავალი წლის წინ დაწერა და თავის გარდაცვლილ მეგობარს მიუძღვნა. კომპოზიტორმა სიმღერა მხოლოდ ვერიკოსთვის გაიმეტა, რადგან მისი თქმით, მხოლოდ მას ჰქონდა განცდილი ისეთი ტრაგედია, როგორიც ადამიანის დაკარგვაა. მაიკო კაჭკაჭიშვილი: ჩემთვის მნიშვნელოვან სიმღერებს სხვებისთვის ძნელად ვიმეტებ. ვერიკოს, იმედია, არ ეწყინება, რასაც ვიტყვი, მაგრამ მის ხმაში არის ტრაგიზმი, რომელიც ჩემთვის პლუსია. ვფიქრობ, რომ ტემბრში ტრაგიზმი მომღერლისთვის მოსაწონია. მიმაჩნია, რომ ნამდვილი მუსიკა მინორია, მაჟორს დიდი არაფერი სჭირდება... ვერიკო იყო ერთადერთი ადამიანი, ვინც იმ სიძლიერის ტკივილი გადაიტანა, როგორიც მე. პირდაპირი გზით მივიდა ვერიკომდე. დღეს სამჯერ ამეტირა და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი საქმე გავაკეთე... კლიპის გადაწყვეტა მოგეწონა? ვფიქრობ, რეჟისორმა ეს თემა გაამსუბუქა, ჭკუა იხმარა და დააბალანსა. ძალიან მომეწონა ასეთი გადაწყვეტა. ალბათ, სუბიექტური ვარ, მაგრამ მართლა ასე ვფიქრობ. როგორ შეაფასეს ვერიკოს კლიპი მისმა მეგობრებმა, რამდენიმე კომენტარს შემოგთავაზებთ. ნინი ბადურაშვილი: ეს სიმღერა მოსმენილი მქონდა, მაიკოს ნამღერი და ძალიან მომწონდა. ახალი ვერსია ძალიან მომეწონა, კლასიკური ვარიანტია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ბორიკო შხიანი საოცარი არანჟირების ავტორია. მინდა მივულოცო ვერიკოსა და მაიკოს, პროექტი ნამდვილად შედგა. ბევრ საინტერესო და კარგ პროექტს ვუსურვებ მათ. ნოდიკო ტატიშვილი: ეს სიმღერა ვიცი დიდი ხანია. ალბათ, 8-9 წლის წინ მაიკომ დაუკრა „სანო სტუდიაში“ იქ ვიყავი, მოვუსმინე და მაშინ მოჰყვა ამ ამბავს, რომელიც მისი უახლოესი მეგობრის გარდაცვალებას ეხებოდა. ტექსტი ძალიან ბუნებრივია. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცალკე სალაპარაკო თემაა ბორიკოს არანჟირება. რაც შეეხება ვერიკოს, ვგიჟდები მის ხმაზე. სულ ვეუბნები, რომ მის ხმას არ სჭირდება არც ერთი ეფექტი, რომელიც შეიძლება, მიკროფონს დაუყენო. ლაშა ჯუხარაშვილი ჩემი მეგობარია, ძალიან ნიჭიერი მსახიობია და ამ კლიპშიც დადასტურდა. ყოველთვის მიხარია ვერიკოს წარმატება და მიმაჩნია, რომ ის ყველანაირი წარმატების ღირსია. ადრე კლიპების პრეზენტაციების ბუმი იყო, ახლა ისევ წამოვიდა... როცა რისი საშუალება გვაქვს, იმას ვაკეთებთ. კიდევ კარგი, არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც მხოლოდ ბევრი ფული არ არის მნიშვნელოვანი და ამაზე მაღლა ხელოვნება დგას. ვერიკოს ბევრი ადამიანი დაუდგა მხარში. დღეს რეალურად მაშინ ვაკეთებთ რაღაცას, როცა მცირე საშუალება მაინც გამოგვიჩნდება და მეგობრები გვეხმარებიან. აღსანიშნავია ვერიკოს კიდევ ერთი ნაბიჯი, მშრომელი გოგოა. მე სულ ვამბობ, როცა მუშაობა გინდა, სახლში არ უნდა დაჯდე და ფეხი ფეხზე არ უნდა გადაიდო, სხვას არ უნდა დააბრალო შენი უმოქმედობა. ვერიკომ თავის თავს უნდა „დააბრალოს“, რომ ასეთი მოქმედი და მშრომელი ადამიანია. ძალიან მიყვარს ვერიკო და ვუსურვებ ბევრ კარგ სიახლეს. ანრი ჯოხაძე: ძალიან კარგი ნამუშევარია, განსაკუთრებით მომეწონა სახლის ეპიზოდები. ვერიკო საინტერესო იყო, კარგად დაინახა რეჟისორმა. ძალიან ლამაზი სიმღერაა და როგორც ყოველთვის, ვერიკო მღერის ულამაზესად, როგორც სჩვევია, სიმღერის სიღრმეში შედის. სუბიექტური ვარ ამ გოგოს მიმართ, ჩემგან ობიექტური აზრი არ გეღირსებათ, როცა ვერიკო ტურაშვილზეა საუბარი. რა ვქნა... შენ გადაღებული გაქვს ვერიკოსთვის კლიპი... ხო არ იეჭვიანე, სხვამ რომ გადაიღო? საეჭვიანო არაფერია. ვიეჭვიანებ, თუკი წინამორბედებს გადაასწრებს წარმატების მხრივ (იღიმის). დაბოლოს, წითელ ლამაზ კაბაში გამოწყობილმა საღამოს მთავარმა გმირმა საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან ვინერვიულე... მგონი, გამოვიდა ის, რაც ჩავიფიქრეთ და რისთვისაც ვმუშაობდით ამდენი ხნის განმავლობაში. დაახლოებით ორი კვირა მოვუნდით გადაღებას, მანამდე ფიქრის პროცესი იყო, საკამოდ ხანგრძლივი, რა და როგორ გადაგვეღო. ადვილი არ იყო რეჟისორის შერჩევა. როცა ანტონი გავიცანი, მოვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერი იქნებოდა ურთიერთშეთანხმებით, ანტონისთვის პირველი კლიპია, არ ვიცოდი, როგორი გამოვიდოდა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენი თანამშრომლობა შედგა. მინდოდა, ყველაფერი ბუნებრივი ყოფილიყო. სასიყვარულო სცენების გადაღება ყველაზე რთულია, ზედმეტი თამაში ყველაფერს გააფუჭებდა და ვფიქრობ, ეს სცენები კარგად გამოგვივიდა. მაიკომ იმიტომ განდო ეს სიმღერა, რომ კარგად ჩახვედი ამ სიმღერის ტექსტში. რას გულისხმობდა? ეს სიმღერა მაიკოს გარდაცვლილ ახლო მეგობარს ეძღვნება. მაიკო, ზოგადად, ქალებთან ნაკლებად მეგობრობს და ის, ვისაც სიმღერა მიუძღვნა, მისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო, ამიტომაც მგონია, „რომ შემეძლოს“ ყველაზე მეტად ეძვირფასება. მადლობა იმისთვის, რომ მე მამღერა და მადლობა მისი დადებითი შეფასებისთვის. ალბათ, ის იგულისხმა, რომ მეც მაქვს ჩემს ცხოვრებაში დიდი ადამიანური დანაკარგი, რომელსაც ვერავინ ამომივსებს... მეც ვიცი, რა არის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა. ნინო მურღულია [post_title] => როგორ აატირა კოლეგები ვერიკო ტურაშვილმა - „ვიცი, რა არის ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-aatira-kolegebi-veriko-turashvilma-vici-ra-aris-dzvirfasi-adamianis-dakargva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 14:56:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 10:56:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 26 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 373e9879915feab1fb2a18f5b9507df6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )