კალიფორნიელი წყვილი ევერესტის მწვერვალზე დაქორწინდა

მეცნიერების კვლევებით დადგინდა, რომ სიყვარული სერიოზულ გავლენას ახდენს თავის ტვინის მუშაობაზე. ექსპერიმენტში უნივერსიტეტის 100 სტუდენტი მონაწილეობდა, რომლებიც მეცნიერებმა სამ ჯგუფში გადაანაწილეს. პირველმა ჯგუფმა ბედნიერი შეყვარებულები გააერთიანა, მეორეში ისინი მოხვდნენ, ვინც ცოტა ხნის წინ გაწყვიტა რომანტიკული ურთიერთობა, მესამეში კი, ის მოხალისეები გაერთიანდნენ, ვისაც ან არასდროს ან დიდხანს არ ჰყოლია შეყვარებული. მაგნიტურ-რეზონანსულმა ტომოგრაფიამ, რომელიც მოხალისეებმა გაიარეს, დაადასტურა რომ შეყვარებულ სტუდენტებს ტვინის ის ზონები ჰქონდათ გააქტიურებული, რომლებიც პირდაპირ იყო დაკავშირებული ემოციებთან, მოტივაციასა და სოციალურ შემეცნებასთან. საყვარელ ადამიანთან ცოტა ხნის წინ დაშორებულთა ტვინის ეს ზონები ნაკლებად აქტიურად ფუნქციონირებდნენ, ყველაზე ნეკლები აქტივობა კი, მათ აღმოაჩნდა, ვინც საერთოდ უარი თქვა სიყვარულზე. მეცნიერების განცხადებთ, მათ პირველად მოიპოვეს რეალური მტკიცებულება, რომ სიყვარული აქტიურად ზემოქმედებს ტვინის ფუნქციონირებაზე. შეყვარებული ადამიანებისგან ხშირად გვსმენია, რომ საყვარელი ადამიანი მხოლოდ იმის გამო დაკარგა, რომ ის მისი ბედი არ იყო. ცნობილმა ფსიქოლოგმა ჯედ დეიმონდმა 40 წლიანი კვლევის შემდეგ დაადგინა, რომ ყველა ადამიანი ადრე თუ გვიან პოულობს თავისი ცხოვრების სიყვარულს. მთავარი პრობლემა კი ურთიერთობაში ის სირთულეებია, რომლის გადალახვაც ბევრს უჭირს. ფსიქოლოგი ამტკიცებს, რომ სიყვარულს აქვს 5 უმნიშვნელოვანესი ეტაპი და ადამიანები ხშირად მე-3 ეტაპზე შორდებიან. შეყვარებულობის ეტაპი - ეს არის პერიოდი, როცა განსაკუთრებულად მძლავრია ბედნიერების ჰორმონი. ეს არის ეტაპი, როცა ადამიანი დიდ იმედებს ამყარებს იმაზე, ვინც მოსწონს. მისთვის პარტნიორი უნაკლო ადამიანია, ხშირად გვგონია, რომ ეს ადამიანი ჩვენს ყველა სურვილს უსიტყვოდ შეასრულებს და ასე იქნება მუდამ. ამ დროს სკეპტიკური აზრის გათვალისწინება არავის უნდა. ურთიერთობის ოფიციალური დასაწყისი - ამ ეტაპისთვის სიყვარული უფრო მყარი ხდება და პაემანს თანაცხოვრება ცვლის. ამ დროს ადამიანები უკეთ იცნობენ ერთმანეთს. ესაა ბედნიერების და სიხარულის პერიოდი. ამ დროს ჩნდებიან შვილები, რაც ბედნიერებას კიდევ უფრო ამყარებს. იმედგაცრუება - ეს არის პერიოდი, როცა იმედების გაცრუება იწყება. პარტნიორი ცოტა მოსაწყენი, ერთფეფროვანი და ზედმეტად გამაღიზიანებელი გეჩვენებათ. ამ დროს პირველად ჩნდება სურვილი, ერთ წამში გაწყვიტოთ ურთიერთობა. ბევრი მიიჩნევს, რომ საყვარელი ადამიანის არჩევანში შეცდა და ახალი სიყვარულის ძიების დროა. კრიზისისა და დიდი სიყვარულის ეტაპი - თუ მესამე ეტაპის გადალახვა შეძელით, ჩნდება ღირებულებების გადაფასების ეტაპი. თვენ ხვდებით, რომ გვერდით გყავთ არა იდეალური ადამიანი, არამედ ჩვეულებრივი მოკვდავი, რომელთან ერთადაც უამრავი სირთულე გადალახეთ. თქვენ მას იღებთ ისეთს, როგორიც არის და გადადიხართ ურთიერთობის ახალ, დიდი სიყვარულის ეტაპზე. სიყვარულის გააზრება - მას შემდეგ, რაც სიყვარულის გზაზე არსებულ ყველა სირთულას გადალახავთ, ხვდებით რომ ერთნაირად შეიცვალეთ. რომ მხოლოდ თქვენ ორს, ერთობლივი ძალებით გაქვთ უნარი შეცვალოთ რაღაც ამ სამყაროში. თქვენ ერთნაირად ფიქრს, ერთი საქმის კეთებას, ერთად მოქმედებას იწყებთ და მოქმედებთ როგორც ერთი ადამიანი. აქ კი თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სიყვარული შედგა. ბრიტანელი მეცნიერების დასკვნით, სიყვარული იმ ქიმიურ პროცესებს ასტიმულირებს თავის ტვინში, რომლებიც მხოლოდ პოზიტუირ ემოციებს იწვევენ ადამიანში. თუმცა, სპეციალისტების განცხადებით, სიყვარული არა მარტო გონებაზე მოქმედებს დადებითად, არამედ მთელ ორგანიზმზეც. მაშ ასე, რა გავლენას ახდენს სიყვარული ადამიანის ორგანიზმზე? * სიყვარული, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი მეცნიერების დასკვნით, საკმარისია შეხედოთ საყვარელი ადამიანის ფოტოს და ტკივილი მაშინვე გაგიქრებათ. ამგვარი ეფექტი იმ ქიმიური რეაქციის გააქტიურებით აიხსნება, რომელიც ტკივილის შეგრძნებას ბლოკავს, ოქსიტიცინის ჰორმონის დონის მომატება კი, წნევის დაწევას უწყობს ხელს. * სიყვარული გულს იცავს მასშტაბური კვლევის შემდეგ, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ დაოჯახებულები უფრო იშვიათად ავადდებიან გულ-სისხლძარღვთა დავადებებით, ვიდრე მარტოხელები. ქორწინების კიდევ ერთი პოზიტიური ნიუანსია მავნე ჩვევებზე (თამბაქო, ალკოჰოლი) უარის თქმა ჯანსაღი მემკვიდრეების და ოჯახური ბიუჯეტის დაზოგვის სასარგებლოდ. * სიყვარული დადებითად მოქმედებს ინტელექტზე სიყვარული, ადამიანში შემოქმედებით ნიჭსა და ფანტაზიას ავითარებს, ხელს უწყობს მოცულობითი ინფორმაციის სწრაფად ათვისებას და ააქტიურებს ანალიტიკური აზროვნების უნარს, რადგან აქტიურდება თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც პასუხს აგებს მეხსიერებასა და მოტივაციაზე, აკონტროლებს ვეგეტატიურ ნერვიულ სისტემას, ანუ აძლიერებს ადამიანის პროდუქტიულობას და იცავს მას სტრესისგან. * სიყვარული აბედნიერებს ორმხრივი სიყვარული ადამიანში ეიფორიის გრძნობას იწვევს, რადგან რომანტიკულ გრძნობებსა და სიხარულის ჰორმონს - დოფამინს შორის პირდაპირი კავშირია. * სიყვარული დადებითად მოქმედებს გარეგნობაზე შეყვარებულის დანახვაზე, ადამიანი ადრენალინს გამოჰყოფს, რომელიც აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას და მის მიწოდებას სახის კანამდე, რაც უნარჩუნებს მას ელასტიურობას და ბუნებრივად ჯანსაღ ფერს. 