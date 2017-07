კურორტ საირმემდე მისასვლელ გზაზე მეწყერი ჩამოწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sairme [1] => mewyeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144488 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sairme [1] => mewyeri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144488 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4904 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sairme [1] => mewyeri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sairme [1] => mewyeri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144488) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6350,4904) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144286 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-07 12:24:58 [post_date_gmt] => 2017-07-07 08:24:58 [post_content] => მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზაზე, სოფელ გვრიტოსთან, ძლიერი წვიმის შედეგად, მეწყერი ჩამოწვა და გზა ჩაიკეტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ უკვე მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები. ამ მომენტისათვის მოძრაობა ცალმხრივად აღდგენილია და საავტომობილო მიმოსვლას საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. „ცენტრალურ გზებზე ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს საჭირო ღონისძიებების გატარება, ამ დროისათვის საავტომობილო მოძრაობა შეუფერხებლად ხორციელდება“, - ნათქვამია ინფორმაციაში. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზაზე ჩამოწოლილი მეწყრის გამო, გზა ჩაიკეტა

ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სიჩუანის პროვინციაში მეწყერი ჩამოწვა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სულ მცირე 140 ადამიანი მიწის მასაშია ჩარჩენილი. სტიქიის შედეგად 40 სახლი განადგურდა. მთის ნაწილი ადგილობრივი დროით 06:00 საათზე მოწყდა. სამაშველო ჯგუფები გადარჩენილებს კლდოვანი მასის ქვეშ ეძებენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ჯერ მათ მხოლოდ ერთი წყვილისა და ბავშვის გადარჩენა შეძლეს, რომლებიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჩინეთის მთიან რეგიონებში მეწყერსაშიში ზონებია. სტიქიური პროცესები განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის შემდეგ აქტიურდება. 2008 წელს, სინჩუანის პროვინციაში, მიწისძვრის შედეგად, 87 000 ადამიანი დაიღუპა. მეწყერი ჩინეთში: ნანგრევების ქვეშ 140-ზე მეტ ადამიანს ეძებენ

ძლიერი წვიმის შემდეგ წყნეთი-ახალდაბის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს ინფორმაციით, მიწა რამდენიმე ადგილას ჩამოიშალა, რის გამოც გზის სავალი ნაწილი ჩაიკეტა. მეწყერის ჩამოწოლის შედეგად დაზიანებულია გაზის მილი. 