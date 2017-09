ლევან გაჩეჩილაძის ვაჟი დაქორწინდა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-gachechiladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162258 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-gachechiladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162258 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3934 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-gachechiladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-gachechiladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162258) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3934) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 37878 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-03-16 11:42:31 [post_date_gmt] => 2016-03-16 07:42:31 [post_content] => ლევან გაჩეჩილაძე ითხოვს, ეთერს ლოგო დაუბრუნდეს, ამის შესახებ მან "მაესტროს" "ფაქტორში" სტუმრობისას განაცხადა. "ვინ მოხსნა ლოგო, ვისი ბრძანებით მოიხსნა?! მე ვარ "მაესტროს" გენერალური დირექტორი, მე ეს ბრძანება არ გამიცია. პასუხისმგებლობას ვიღებ ხალხის, ხელისუფლების, ყველას წინაშე, რომ ახლავე აღდგეს "მაესტროს" ლოგო ამ ეთერში. რამდენადაც მე ვარ შპს "სტუდია მაესტროს" გენერალური დირექტორი, მინდა ვთხოვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს ლოგო მოაშორა ეთერს, ეს ლოგო დაუბრუნდეს ეთერს და მე მაინტერესებს, ვინ გასცა ეს ბრძანება", - განაცხადა გაჩეჩილაძემ „ფაქტორში“. ამასთან, იგი ილია კიკაბიძეს ქურდს უწოდებს, რომელმაც ლოგო მოიპარა. „ილიამ გიბრძანათ ამ ლოგოს მოხსნა? აქ მიდის მიზანმიმართული გაკოტრება, მიდის მცდელობა, რომ 10 მლნ ლარი შეიტყაპუნონ, ჯერ "ემ ინვესტმენტის" მეშვეობით და შემდეგ სტუდია "მაესტრო" დაჯარიმდეს და ეს ყველაფერი თანამშრომლების სახელით კეთდება. ვინც მოხსნა იმას მივმართავ, დაბრუნდეს ლოგო. ილია კიკაბიძეს აქვს სასამართლოს განჩინება, რომ ლოგო ვერ გამოიყენოს და არა იმაზე, რომ ლოგო აუკრძალოს ვინმეს. ილია კიკაბიძე აგებს პასუხს ამისთვის. უმძიმესი ამბავია ეს. არანაირად არ ეხება შპს "სტუდია მაესტროს". აღდგეს ლოგო. ეს არის მცდელობა ყველა თანამშრომელმა დავკარგოთ შემოსავალი", - აღნიშნა გაჩეჩილაძემ. გუშინ "ტელეკომპანია მაესტროს" ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, "მაესტრო" ეთერში ლოგოს გარეშე გავიდა. "დღეს მინდა თემურ გაჩეჩილაძეს გავაცნო ჩემი ფინანსური თანაშემწე, რომელიც დაიწყებს საბუთების გადაბარებას", - აღნიშნა გაჩეჩილაძემ. რაც შეეხება შეკითხვას, თუ სად შეიძლება განთავსდეს ტელეკომპანია, მისი განმარტებით, "იხილება ყველა შენობა გამომდინარე იმისა, რა ზომის არის და როგორ არის". "ძალიან ბევრი დეტალი აქვს განთავსებას. ვინ სად დაჯდება, როგორ დაჯდება, მუშაობის პროცესი როგორ იქნება, ტექნოლოგიური აღჭურვა როგორ იქნება და ყველა შენობა იხილება, მათ შორის მეცხრე არხის", - განაცხადა "მაესტროს" გენერალურმა დირექტორმა. "მაკა ასათიანი არ აპირებს იჯარის გაგრძელებას. აქ არის კიდევ რამდენიმე საკითხი, რომელიც სხვა პარტნიორებმა დასვეს. ეს არის ლოგოს საკითხი. ასევე მნიშვნელოვანია სარეკლამო კონტრაქტიც, რადგან, რამდენადაც მე ვიცი პირდაპირ მითითებულია, რომ ის ტელევიზია, რომელიც განათავსებს კონტრაქტის შესაბამისად რეკლამას, უნდა მაუწყებლობდეს არსებული ლოგოთი. თუკი გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება ვერ მოხდა, ეს პრობლემურ თემად დარჩება", - განაცხადა ადვოკატმა. ტელეკომპანია "მაესტროს" გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე მაკა ასათიანს და კოტე გოგელიას ტელეკომპანიის შენობასთან დაკავშირებით საიჯარო ხელშეკრულების გაგრძელებას სთავაზობს. როგორც ლევან გაჩეჩილამძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, იმ შემთხვევაში, თუ საიჯარო ხელშეკრულოების გაგრძელებასთან დაკავშირებით უარს მიიღებს, ლოგიკურ ვადებში ალტერნატიულ ფართს მოძებნის. 