ლონდონში პრინცესა დიანას სახელობის „თეთრი ბაღი“ გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princesa-diana [1] => kensigtonis-sasakhle [2] => tetri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122651 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princesa-diana [1] => kensigtonis-sasakhle [2] => tetri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122651 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13897 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princesa-diana [1] => kensigtonis-sasakhle [2] => tetri-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princesa-diana [1] => kensigtonis-sasakhle [2] => tetri-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122651) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14798,13897,14799) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116523 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 13:51:28 [post_date_gmt] => 2017-03-21 09:51:28 [post_content] => ცოტა ხნის წინ პრინცესა დიანას პირადი წერილები აღმოაჩინეს, სადაც ბევრი საიდუმლო დეტალი გახდა ცნობილი, მათ შორის ისიც, რომ მათი ქორწინება თავიდანვე განწირული იყო. წერილების ნაწილი, რომლებსაც დიანა პირად მდივანს სწერდა, მიმდინარე წლის აპრილში აუქციონზე გაიყიდება. მათში შოკისმომგვრელ დეტალს აეხდება ფარდა. ერთ-ერთ კონკრეტულ მათგანში, რომელიც 1981 წლის 15 აგვისტოთი თარიღდება, დიანა წერს, რომ მისი თაფლობის თვე „იყო კარგი საშუალება გამოძინებისთვის“. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ჩარლზს და დიანას არასოდეს ჰქონდათ იდეალური ურთიერთობა და არცერთი მათგანი არ იყო ბედნიერი. ჯერ კიდევ ბოლომდე დაუზუსტებელია, ვინ იყო თუ პრინც ჰარის მამა - არსებობს ვარაუდი, რომ ის არა პრინცი ჩარლზი, არამედ დიანას საყვარელი, ჯეიმს ჰიუიტი იყო. [post_title] => პრინცესა დიანას პირად წერილებში სკანდალური ფაქტები აღმოაჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princesa-dianas-pirad-werilebshi-skandaluri-faqtebi-aghmoachines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 13:59:44 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 09:59:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 116523 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 13:51:28 [post_date_gmt] => 2017-03-21 09:51:28 [post_content] => ცოტა ხნის წინ პრინცესა დიანას პირადი წერილები აღმოაჩინეს, სადაც ბევრი საიდუმლო დეტალი გახდა ცნობილი, მათ შორის ისიც, რომ მათი ქორწინება თავიდანვე განწირული იყო. წერილების ნაწილი, რომლებსაც დიანა პირად მდივანს სწერდა, მიმდინარე წლის აპრილში აუქციონზე გაიყიდება. მათში შოკისმომგვრელ დეტალს აეხდება ფარდა. ერთ-ერთ კონკრეტულ მათგანში, რომელიც 1981 წლის 15 აგვისტოთი თარიღდება, დიანა წერს, რომ მისი თაფლობის თვე „იყო კარგი საშუალება გამოძინებისთვის“. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ ჩარლზს და დიანას არასოდეს ჰქონდათ იდეალური ურთიერთობა და არცერთი მათგანი არ იყო ბედნიერი. ჯერ კიდევ ბოლომდე დაუზუსტებელია, ვინ იყო თუ პრინც ჰარის მამა - არსებობს ვარაუდი, რომ ის არა პრინცი ჩარლზი, არამედ დიანას საყვარელი, ჯეიმს ჰიუიტი იყო. [post_title] => პრინცესა დიანას პირად წერილებში სკანდალური ფაქტები აღმოაჩინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princesa-dianas-pirad-werilebshi-skandaluri-faqtebi-aghmoachines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 13:59:44 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 09:59:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 411805fb04b5d8e04c2b8baa6f1cb745 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )