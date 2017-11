მადონამ ლისაბონში ეკონომ კლასის ბილეთით იმგზავრა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183036 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madona ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183036 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 607 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => madona ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => madona ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183036) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (607) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168278 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-27 13:45:02 [post_date_gmt] => 2017-09-27 09:45:02 [post_content] => მადონა ჯიმი ფელონის შოუს სტუმარი გახდა, სადაც ტრადიციულ რუბრიკაში Lip Flip მიიღო მონაწილეობა. რუბრიკის შინაარსი სხვისი პირისა და ხმის „მორგება“ გახდა. პაროდიული მონოლოგების მსვლელობისას ჯიმიმ და მადონამ არამარტო ერთმანეთის, არამედ კიმ კარდაშიანის პაროდის გააკეთეს. 59 წლის ინტონაციამ დარბაზის სტუმრებში სიცილი და აპლოდისმენტები გამოიწვია. მოგვიანებით ვარსკვლავმა შთაბეჭდილება სოციალურ ქსელში გააზიარა: „არ მომცე არანაირი ტუჩი, ჯიმი ფელონ“, - დაწერა მომღერალმა. https://youtu.be/RoOHYbilTgs [post_title] => მადონამ კიმ კარდაშიანი პაროდია გააკეთა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonam-kim-kardashiani-parodia-gaaketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 13:50:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 09:50:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141476 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-27 09:37:45 [post_date_gmt] => 2017-06-27 05:37:45 [post_content] => მადონა კაბალას ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და ცნობილი მიმდევარია. ცნობილი ხდება, რომ პოპ-დედოფალი ამ მიმდინარეობას თავის ბავშვებსაც აჩვევს, მათ შორის უმცროს გოგონებს, რომლებიც ცოტა ხნის წინ იშვილა. პაპარაცებმა ვარსკვლავი პატარებთან ერთად ნიუ-იორკის კაბალას ცენტრიდან გამოსვლის დროს დააფიქსირეს. მადონა მიიჩნევს, რომ ეს უძველესი ებრაული რწმენა ყველაზე ჭეშმარიტია და თვლის, რომ შვილებიც მის კვალს უნდა გაყვნენ. შეგახსენებთ, რომ ტყუპების გარდა, პოპ-დედოფალს ჰყავს კიდევ ერთი აყვანილი ვაჟიშვილი დევიდ ბანდა და ბიოლოგიური შვილები - ლურდესი და როკო. უკანასკნელად, რამდენიმე თვის წინ, მადონამ ყოფილ ქმართან, გაი რიჩისთან მოაგვარა ურთიერთობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ბავშვების აყვანის ნებას არ დართავდნენ. [gallery link="file" columns="5" ids="141480,141481,141482,141483,141484"] [post_title] => მადონას ბავშვები, დედის მსგავსად, კაბალას მიმდევრები გახდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonas-bavshvebi-dedis-msgavsad-kabalas-mimdevrebi-gakhdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 12:51:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 08:51:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141476 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140704 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-24 00:38:27 [post_date_gmt] => 2017-06-23 20:38:27 [post_content] => მადონას ბავშვობის სახლი იყიდება და ახალ მფლობელს მასში 480 ათას დოლარის გადახდა მოუწევს. ცნობილია, რომ პოპ-დედოფლის დედამ და მამინაცვალმა, დეტროიტში მდებარე სახლი 2001 წელს გაყიდეს. 2008-ში სახლი ძლიერ ხანძარს გადაურჩა, 2012 წლამდე კი, მასში არავის უცხოვრია. ახლანდელმა მეპატრონემ სახლი მთლიანად გაარემონტა. მასში ხუთი საძინებელი და სამი აბაზანაა. სახლის საერთო ფართი დაახლოებით 250 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. [gallery link="file" columns="4" ids="140711,140712,140713,140714,140715,140716,140717,140718"] [post_title] => მადონას ბავშვობის სახლი იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonas-bavshvobis-sakhli-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-24 00:38:27 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 20:38:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140704 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168278 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-27 13:45:02 [post_date_gmt] => 2017-09-27 09:45:02 [post_content] => მადონა ჯიმი ფელონის შოუს სტუმარი გახდა, სადაც ტრადიციულ რუბრიკაში Lip Flip მიიღო მონაწილეობა. რუბრიკის შინაარსი სხვისი პირისა და ხმის „მორგება“ გახდა. პაროდიული მონოლოგების მსვლელობისას ჯიმიმ და მადონამ არამარტო ერთმანეთის, არამედ კიმ კარდაშიანის პაროდის გააკეთეს. 59 წლის ინტონაციამ დარბაზის სტუმრებში სიცილი და აპლოდისმენტები გამოიწვია. მოგვიანებით ვარსკვლავმა შთაბეჭდილება სოციალურ ქსელში გააზიარა: „არ მომცე არანაირი ტუჩი, ჯიმი ფელონ“, - დაწერა მომღერალმა. https://youtu.be/RoOHYbilTgs [post_title] => მადონამ კიმ კარდაშიანი პაროდია გააკეთა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonam-kim-kardashiani-parodia-gaaketa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 13:50:29 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 09:50:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168278 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 70 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a14f6164b335172114fd338f52b61109 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )