მარიხუანას მომხმარებლებს სექსი ყველაზე ხშირად აქვთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marikhuana [1] => seqsi [2] => kvleva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181461 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marikhuana [1] => seqsi [2] => kvleva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181461 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1495 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marikhuana [1] => seqsi [2] => kvleva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marikhuana [1] => seqsi [2] => kvleva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181461) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2586,1495,1867) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181022 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-27 14:38:19 [post_date_gmt] => 2017-10-27 10:38:19 [post_content] => “ეისითი” ახალი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს - "არიან თუ არა თბილისელები ბედნიერები". “ეისითი” დაინტერესდა, რამდენად ბედნიერად გრძნობენ თავს თბილისელები, რამდენად განსხვავდება ეს მაჩვენებლები ასაკის მიხედვით და არიან თუ არა თბილისელები ოპტიმისტურად განწყობილები მათი მომავლის მიმართ. კვლევამ აჩვენა, რომ 10-დან 7 თბილისელი თავს ბედნიერად გრძნობს. საგულისხმოა, რომ ბენდიერების მაჩვენებელი ასაკის მატებასთან ერთად მცირდება. ბედნიერების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია 18-30 და 31-45 წლის თბილისის მაცხოვრებლებში (80%; 81%). ხოლო 46 წლის შემდეგ ბედნიერების განცდა შესამჩნევად იკლებს (45-65 წელი – 61% ბედნიერია) და მინიმალურ მაჩვენებელს უტოლდება 65 წელზე უფროსი ასაკის თბილისელებში – მათგან მხოლოდ 34% აცხადებს, რომ თავს ბედნიერად გრძნობს. ბედნიერების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, ოპტიმიზმის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია – ზოგადად, თბილისში, მხოლოდ 49% ფიქრობს, რომ მომავალი 1 წლის განმავლობაში მათი ცხოვრება გაუმჯობესდება. ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება ყველაზე დაბალი ასაკის თბილისელებში – 18-30 (70%). 31 წლის შემდეგ ოპტიმისტური განწყობები მცირდება და თავის მინიმუმს – 11% – 65 წელს გადაცილებულ თბილისის მაცხოვრებლებში აღწევს. ბედნიერების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, ოპტიმიზმის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია – ზოგადად, თბილისში, მხოლოდ 49% ფიქრობს, რომ მომავალი 1 წლის განმავლობაში მათი ცხოვრება გაუმჯობესდება. ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება ყველაზე დაბალი ასაკის თბილისელებში – 18-30 (70%). 31 წლის შემდეგ ოპტიმისტური განწყობები მცირდება და თავის მინიმუმს – 11% – 65 წელს გადაცილებულ თბილისის მაცხოვრებლებში აღწევს. კვლევა ჩატარდა თბილისის მაშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2017 წლის 7 ოქტომბრიდან 9 ოქტომბრამდე პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ. [post_title] => არიან თუ არა თბილისელები ბედნიერები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arian-tu-ara-tbiliselebi-bednierebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 14:38:19 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 10:38:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180837 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-27 11:23:32 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:23:32 [post_content] => გარემოს დაცვის სამინისტრო ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის დასადგენად კვლევას ატარებს. ჩვენ ვიყენებთ ელექტრონულ მოწყობილობებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას შემდეგ, რაც ეს მოწყობილობები ფუჭდება, ისინი გადაიქცევა ელექტრონულ ნარჩენად. იმის გამო, რომ ელექტრონული მოწყობილობები ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის ბევრ სახიფათო ნივთიერებას შეიცავს, ძალიან მნიშვნელოვანია ელექტრონული ნარჩენების განცალკევება მუნიციპალური ნარჩენისგან და სწორი ფორმით გადამუშავება ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის. ჩვენი კვლევის მიზანია საქართველოში არსებული ელექტრონული ნარჩენების მოცულობების დადგენა და მათი მართვის პრაქტიკების შესწავლა მოსახლეობაში, რაც მომავალში დაგვეხმარება ელექტრონული ნარჩენების მართვის სწორი სტრატეგიის შემუშავებაში- ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კვლევა ელექტრონული ფორმით ტარდება და მისი კითხვარის შევსება 2 ნოემბრამდეა შესაძლებელი. [post_title] => გარემოს დაცვის სამინისტრო ელექტრონული ნარჩენების მოცულობის დასადგენად კვლევას ატარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => garemos-dacvis-saministro-eleqtronuli-narchenebis-moculobis-dasadgenad-kvlevas-atarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:23:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:23:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176022 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 17:41:51 [post_date_gmt] => 2017-10-16 13:41:51 [post_content] => რეპროდუქციული სისტემის დაქვეითება, თირკმელების ფუნქციონირების დარღვევა, უარეს შემთხვევაში კი უშვილობა - ეს იმ პრობლემათა არასრული ჩამონათვალია, რასაც ნივთიერება „ ფტალატის “ გადაჭარბებული რაოდენობა იწვევს. ეს ნივთიერება პლასტმასის დასარბილებლად გამოიყენება და სათამაშოების ნაწილში სწორედ გადაჭარბებული ოდენობით გვხვდება. მოკვლევის შედეგად საცდელად შერჩეული 44 სათამაშოდან 21-ში სწორედ „ ფტალატის “ მოჭარბებული რაოდენობა აღმოაჩინეს „საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში“. როგორც ცენტრის პროგრამის კოორდინატორმა, ვახტანგ კობალაძემ, „ფორტუნასთან“ აღნიშნა, მასაჟორები , აბაზანისა და იარაღის ტიპის სათამაშოები. უნდა ითქვას ისიც, რომ აღნიშნული სათამაშოები არ იქნა შეძენილი ბაზრობიდან. საკვლევად შერჩეული 44 სათამაშო თბილისის 15 მაღაზიასა და აფთიაქში შეიძინეს. დასაკვირვებლად შეირჩა თოჯინები, ჩვილი ბავშვისთვის განკუთვნილი ღრძილების, აბაზანისა და იარაღის ტიპის სათამაშოები. უნდა ითქვას ისიც, რომ აღნიშნული სათამაშოები არ იქნა შეძენილი ბაზრობიდან. იმის დასადგენად, მოჭარბებული რაოდენობით იყო თუ არა სათამაშოებში ნივთიერება „ფტალატი“, კვლევა რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა და 2016 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის იანვრის პერიოდი მოიცვა. ვინაიდან აღნიშნული ნივთიერება სწრაფ, უარყოფით შედეგს არ იძლევა, რთულია, მომავალში არსებული პათოლოგიები კონკრეტული სათამაშოს მოხმარებას „დაბრალდეს“, მშობელს კი არც ფინანსური და არც ლაბორატორიული შესაძლებლობა აქვს, შვილისთვის შეძენილი თითოეული სათამაშო გადაამოწმოს, რამდენად უსაფრთხოა ჯანმრთელობისთვის. როგორც ვახტანგ კობალაძე განმარტავს, საზოგადოებაში მოარული ხმების მიხედვით, ბევრი სათამაშო ბავშვთა ჯანმრთელობისთვის მავნებელია. „სწორედ ამის დასადგენად ჩავატარეთ აღნიშნული კვლევა. იმ სიტუაციაში, როდესაც სახელმწიფო არ აკონტროლებს ამ სფეროს ისევე, როგორც ბევრ სხვა სფეროს და პროდუქციის უსაფრთხოებას, თავისთავად ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ სერიოზულ საფრთხეებთან გვაქვს საქმე,“ - განმარტავს კობალაძე. „სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ პროგრამის კოორდინატორის თქმით, ევროკავშირის ბაზარზე გახშირდა „ ფტალატის “ დიდი ოდენობით შემცველი სათამაშოების წარმოება-გაყიდვა , შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა სათამაშოების შემომტანი ბიზნესოპერატორების და მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის კონტროლი. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულია, რომ არაუგვიანეს 2019 წლისა, მიღებულ უნდა იქნას ევროკავშირის დირექტივის შესაბამისი კანონმდებლობა, რის შემდეგაც მიღებული ნორმატიული აქტების საფუძველზე, უნდა დაიწყოს სათამაშოების და ბიზნესოპერატორების კონტროლი. საქართველოს სახალხო დამცველის, უჩა ნანუაშვილის, განცხადებით, ქვეყანაში დღემდე არ არსებობს არანაირი რეგულაცია, რომელიც ეხება სათამაშოების შემოტანას, წარმოებას და რეალიზაციას უსაფრთხოების მიმართულებით. უჩა ნანუაშვილის თქმით, სახელმწიფოს რეგულაციების შემუშავებამდე მხოლოდ ერთი წელი აქვს დარჩენილი, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული არ არის. „სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ორგანიზებული კამპანია ორი მიმართულებით მუშაობს: საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა და მეორე – არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ქვეყანაში, რომელიც ეხება სათამაშოების შემოტანას, წარმოებას, რეალიზაციას უსაფრთხოების მიმართულებით. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი, სახელმწიფომ დროულად განახორციელოს გარკვეული ღონისძიებები, რომ ასეთი რეგულაციები არსებობდეს. სახელმწიფოს ვადა 2019 წლამდე აქვს. 2019 წელს უნდა იყოს მზად ყველანაირი რეგულაცია, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნაა. იმედი მაქვს, დირექტივას მომზადებული შევხვდებით,“ - განაცხადა სახალხო დამცველმა. ვახტანგ კობალაძის თქმით, ევროპაში გატარებული რეგულაციის ძირითადი აზრი ისაა, რომ შესწავლილია შემდეგი: ნივთიერება „ფტალატი“ ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არის მავნე და ამის თაობაზე განვითარებულ ქვეყნებში დიდი ხანია, ჩატარდა კვლევები, რომლის შედეგების საფუძველზე ევროპაში ამ ნივთიერების მაღალი შემცველობის სათამაშოების გაყიდვის მინიმალური ზღვარია დაწესებული. ამ საქმეში პოზიტიური ისაა, რომ საკვლევად შერჩეული ჩვილი ბავშვის ღრძილის მასაჟორებიდან არცერთში აღმოჩნდა ფტალატის საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი. ყველა ასეთი მასაჟორი შეძენლია თბილისის აფთიაქებში, შესაბამისად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ამ მხრივ, სააფთიაქო სისტემა დადგენილ ნორმებს იცავს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => არის თუ არა ბავშვობისდროინდელი სათამაშოები მოზრდილ ასაკში უშვილობის მიზეზი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aris-tu-ara-bavshvobisdroindeli-satamashoebi-mozrdil-asakshi-ushvilobis-mizezi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 17:55:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 13:55:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181022 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-27 14:38:19 [post_date_gmt] => 2017-10-27 10:38:19 [post_content] => “ეისითი” ახალი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს - "არიან თუ არა თბილისელები ბედნიერები". “ეისითი” დაინტერესდა, რამდენად ბედნიერად გრძნობენ თავს თბილისელები, რამდენად განსხვავდება ეს მაჩვენებლები ასაკის მიხედვით და არიან თუ არა თბილისელები ოპტიმისტურად განწყობილები მათი მომავლის მიმართ. კვლევამ აჩვენა, რომ 10-დან 7 თბილისელი თავს ბედნიერად გრძნობს. საგულისხმოა, რომ ბენდიერების მაჩვენებელი ასაკის მატებასთან ერთად მცირდება. ბედნიერების მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია 18-30 და 31-45 წლის თბილისის მაცხოვრებლებში (80%; 81%). ხოლო 46 წლის შემდეგ ბედნიერების განცდა შესამჩნევად იკლებს (45-65 წელი – 61% ბედნიერია) და მინიმალურ მაჩვენებელს უტოლდება 65 წელზე უფროსი ასაკის თბილისელებში – მათგან მხოლოდ 34% აცხადებს, რომ თავს ბედნიერად გრძნობს. ბედნიერების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, ოპტიმიზმის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია – ზოგადად, თბილისში, მხოლოდ 49% ფიქრობს, რომ მომავალი 1 წლის განმავლობაში მათი ცხოვრება გაუმჯობესდება. ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება ყველაზე დაბალი ასაკის თბილისელებში – 18-30 (70%). 31 წლის შემდეგ ოპტიმისტური განწყობები მცირდება და თავის მინიმუმს – 11% – 65 წელს გადაცილებულ თბილისის მაცხოვრებლებში აღწევს. ბედნიერების მაღალი მაჩვენებლის ფონზე, ოპტიმიზმის მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია – ზოგადად, თბილისში, მხოლოდ 49% ფიქრობს, რომ მომავალი 1 წლის განმავლობაში მათი ცხოვრება გაუმჯობესდება. ოპტიმიზმის ყველაზე მაღალი დონე ფიქსირდება ყველაზე დაბალი ასაკის თბილისელებში – 18-30 (70%). 31 წლის შემდეგ ოპტიმისტური განწყობები მცირდება და თავის მინიმუმს – 11% – 65 წელს გადაცილებულ თბილისის მაცხოვრებლებში აღწევს. კვლევა ჩატარდა თბილისის მაშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 400 ზრდასრულ თბილისის მოსახლეს შორის, 2017 წლის 7 ოქტომბრიდან 9 ოქტომბრამდე პერიოდში. მონაცემთა სტატისტიკური ცდომილება საშუალოდ 3.0%-6.5%-იან შუალედში მერყეობს. გამოყენებული მეთოდი – პირისპირ ინტერვიუ. [post_title] => არიან თუ არა თბილისელები ბედნიერები? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arian-tu-ara-tbiliselebi-bednierebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 14:38:19 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 10:38:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 90 [max_num_pages] => 30 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9afcb8b0d4e9778e7eaedc4bbc57b926 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )