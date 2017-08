“მიადგნენ წყენთსაც… უმძიმესი მდგომარეობაა” (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekologia [1] => wyneti [2] => kheebi [3] => tye [4] => damwvari-kheebi-wynetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154093 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekologia [1] => wyneti [2] => kheebi [3] => tye [4] => damwvari-kheebi-wynetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154093 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2738 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekologia [1] => wyneti [2] => kheebi [3] => tye [4] => damwvari-kheebi-wynetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekologia [1] => wyneti [2] => kheebi [3] => tye [4] => damwvari-kheebi-wynetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154093) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18233,2738,8084,14055,5196) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152623 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 17:58:43 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:58:43 [post_content] => სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="143647,143513,143514,143512,143515"] სასტუმროები ამ ადგლებში ფეშენებელური სასტუმროების ნაკლებობაა, თუმცა არის გამონაკლისებიც. კომფორტულ 4–5-ვარსკვლავიან სასტუმროში, თბილისთან ახლოს, ერთი პერსონა, დაახლოებით, 100–დან 300 ლარამდე ჯდება (ნომრების მიხედვით). ასეთია, მაგალითად, "კოპალა" წყენთში. რაც შეეხება საოჯახი სასტუმროებს, ასეთები თბილისის შემოგარენში მრავლადაა და შესაბამისად, ფასებიც მრავალფეროვანია. ერთი პერსონის განთავსება საოჯახო სასტუმროში 35 ლარიდან იწყება და 60 ლარამდე ადის. [gallery link="file" ids="143543,143544,143564"] მოკლედ, თუ თბილისთან ახლოს დასვენებას გადაწყვეტთ, ამისთვის უამრავი ონლაინ სააგენტო არსებობს, რომლის მეშვეობითაც სახლსაც დაათვალიერებთ და მეპატრონესთან მოალაპარაკებებსაც გამართავთ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => დასვენება თბილისთან ახლოს: "მოთხოვნა აგარაკებზე გაზრდილია, ფასები კი 1000 ლარიდან იწყება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dasveneba-tbilistan-akhlos-motkhovna-agarakebze-gazrdilia-fasebi-ki-1000-laridan-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143499 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135907 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-02 00:05:25 [post_date_gmt] => 2017-06-01 20:05:25 [post_content] => ამერიკის შეერთებილი შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, "პარიზის კლიმატის პაქტიდან" აშშ-ს გასვლა დააანონსა. "აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა. ბიზნესისთვის, მომუშავეებისთვის, გადამხდელებისთვის და ზოგადად, ხალხისთვის ასე უფრო სამართლიანია", - განაცხადა ტრამპმა. მან ჩამოთვალა რამდენიმე სამუშაო ადგილი, რასაც ამერიკელები დაკარგავენ, თუ ამ შეთანხმებაში დარჩებიან. თეთრი სახლის ბაღიდან მის ლაივ სტრიმს უამრავი უარყოფითი ემოცია მოჰყვა. გარემოს დასაცავად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მიერ მიღწეული შეთანხმებიდან გასვლის პარალელურად, ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკა ტრამპის ადმინისტრაციისფარგლებში, კვლავ იქნება სუფთა და ყველაზე ეკოლოგიური ქვეყანა დედამიწაზე. ტრამპის თქმით, სხვა ქვეყნები ზეიმობნდნენ, მაშინ როდესაც ამერიკამ ამ შეთანხმებას მოაწერა ხელი, რადგან ეს პაქტი ქვეყანას არახელსაყრელ პირობებში აყენებდა. "სხვა ქვეყნები სიხარულისგან გაგიჟდნენ. ჩვენ არ გვინდა რომ ამერიკას უცხო ქვეყნები დასცინოდნენ, ასე რომ გავდივართ", - განაცხადა ტრამპმა. ეს ინიციატივა ტრამპმა პრეზიდენტად არჩევამდეც გააჟღერა. პარიზში მიღებული შეთანხმება პირველია, რომელიც მდიდარსა და ღარიბ ქვეყნებს საერთო მიზნისთვის – კლიმატის დასაცავად აერთიანებს, თუმცა ნახშირბადის ემისიის წინააღმდეგ ქვეყნების ძალისხმევა ნებაყოფლობითია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => აშშ პარიზის კლიმატის შეთანხმებიდან გავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-parizis-klimatis-shetankhmebidan-gava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 00:05:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 20:05:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135907 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152623 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 17:58:43 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:58:43 [post_content] => სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. 