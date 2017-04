მომაკვდავ პაციენტს საავადმყოფოში მოწევისა და ღვინის დალევის უფლება მისცეს (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hospitali [1] => momakvdavi-pacienti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121870 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => hospitali [1] => momakvdavi-pacienti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121870 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2856 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => hospitali [1] => momakvdavi-pacienti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => hospitali [1] => momakvdavi-pacienti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121870) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2856,14842) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108535 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-14 15:52:46 [post_date_gmt] => 2017-02-14 11:52:46 [post_content] => წელს, თბილისში ამერიკული ჰოსპიტალის მშენებლობა დაიწყება. საერთაშორისო სტანდარტების ამერიკული ჰოსპიტალის მშენებლობის პროექტი, რომელსაც ერთობლივად ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძე, “კონტი ჯგუფი“ და დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი განახორციელებენ, იმპლემენტაციის შემდეგ ფაზაზე გადადის. დასრულდა ჰოსპიტალის ოპერატორის არჩევის პროცესი და შეთანხმება გაფორმდა „ინოვა ჯანდაცვის სისტემასთან“. „ინოვასა“ და ამერიკულ ჰოსპიტალს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი დღეს გაფორმდა. არსებული ინფორმაციით, საქართველოში ამერიკული ჰოსპიტალის პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 42 მილიონი დოლარი იქნება. პირველ ეტაპზე, ჰოსპიტალი 80 საწოლზე იქნება გათვლილი და აქცენტს გააკეთებს ისეთ სამედიცინო სერვისებზე, რომელთა განვითარების დონე საქრთველოში დაბალია და კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს უცხოეთში უწევთ გამგზავრება. ”ამერიკულ ჰოსპიტალში JCI (Joint Commission International)-ს უმაღლესი ამერიკული სტანდარტები და ტექნოლოგიები დაინერგება, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს. JCI გულისხმობს ყველა იმ ძირითადი პარამეტრის გათვალისწინებას, რასაც თანამედროვე ჰოსპიტალი უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის, ტექნიკური უზრუნველყოფა, სამშენებლო მასალები, აპარატურა, პერსონალის მომზადების ხარისხი, პროცედურების ჩატარების სქემა, ხარისხის კონტროლი და ა.შ. გარდა ამისა, ჰოსპიტალში სამუშაოდ მიიწვევენ ამერიკაში ლიცენზირებულ ქართველ ექიმებს, რომელთაც საშუალება მიეცემათ თავიანთი პროფესიული მოღვაწეობა საქართველოში გააგრძელონ”, - აცხადებენ ”თიბისი ჰოლდინგში”. მათივე ცნობით, ამერიკული ჰოსპიტალის ბაზაზე დაგეგმილია სამედიცინო ჰაბის შექმნა, სადაც ასევე ჩამოყალიბდება და განვითარდება სასწავლო-სამედიცინო ცენტრი, რომელიც ხელს შეუწყობს სამედიცინო დარგის პროფესიონალთა მომზადებასა და ქსელის გაფართოებას. ჰოსპიტალი მოემსახურება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად კავკასიის რეგიონს. ცნობისთვის, „ინოვა ჯანდაცვის სისტემა“ ინტეგრირებული ჰოსპიტალების ქსელს წარმოადგენს, რომელშიც დასაქმებულია 16 000-ზე მეტი ადამიანი და ემსახურება აშშ-ს დედაქალაქის უდიდეს ნაწილს. „ინოვა“ აერთიანებს წამყვან კვლევით ინსტიტუტებს ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა ონკოლოგია, გულის დაავადებათა ინსტიტუტი, ნეირო-მეცნიერებათა ინსტიტუტი და ბავშვთა ჰოსპიტალი. [post_title] => თბილისში ამერიკული ჰოსპიტალის ასაშენებლად 42 მილიონი დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-amerikuli-hospitalis-asasheneblad-42-milioni-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-14 17:16:57 [post_modified_gmt] => 2017-02-14 13:16:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 91237 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-28 11:02:40 [post_date_gmt] => 2016-11-28 07:02:40 [post_content] => ცოტა ხნის წინ ცნობილმა მექსიკელმა ბლოგერმა სოციალურ ქსელში განათავსა ფოტო, რომელმაც დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ბლოგერმა ფოტოზე აღბეჭდა მორიგე ექიმი ჰისპიტალში, რომელსაც შუაღამის სამ საათზე ჩაეძინა. ფოტოს თან ახლდა ტექსტი: „ბევრი პაციენტი ამ დროს შველას ითხოვდა“. ბლოგერის კრიტიკული პოსტის საპასუხოდ ექიმებმა მექსიკის სხვადასხვა კლინიკებიდან სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი აჩვენეს. მედიკოსებმა კოლეგის დასაცავად მორიგეობის დროს გადაღებული ფოტოები გააზიარეს და ყველას აჩვენეს, რომ ისინიც ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. ფოტოები ჰეშტეგით #YoTambienMeDormi სოციალურ ქსელში ყოველდღე ვრცელდებოდა, რაც თარგმანში ნიშნავს „მეც დავიძინე“. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერითი ექიმის მორიგეობა მექსიკაში 36 საათს გრძელდება. [gallery link="file" columns="4" ids="91239,91240,91241,91242,91243,91244,91245,91246,91247,91248,91249,91250"] [post_title] => ექიმებმა სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი აჩვენეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eqimebma-solidarobis-uprecedento-magaliti-achvenes-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-28 11:03:42 [post_modified_gmt] => 2016-11-28 07:03:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=91237 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 86981 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-11-09 11:53:29 [post_date_gmt] => 2016-11-09 07:53:29 [post_content] => „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ და თურქეთის „აჩიბადემის“ ჰოსპიტალების ქსელი დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. როგორც „ფორტუნას” „სამედიცინო კორპორაცია ევექსიდან“ აცნობეს, მხარეებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე სხვადასხვა დარგის თურქი ექიმები საქართველოში პერიოდულად ჩამოვლენ და ქართველ პაციენტებს უფასო სამედიცინო კონსულტაციებს შესთავაზებენ. ”რთული სამედიცინო დიაგნოზების შემთხვევაში, იმ პაციენტებს, რომლებიც ვერ შეძლებენ საქართველოში სათანადო სამედიცინო სერვისების მიღებას, „სამედიცინო კორპორაცია ევექსისგან“ შეთავაზებული ექნებათ თურქეთში მკურნალობის დაგეგმვა შეღავათიან ფასად. მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ საქართველოში „აჩიბადემის“ ჰოსპიტალების ქსელის პირველი ოფიციალური პარტნიორი ხდება, ამ თანამშრომლობის ფარგლებში განხორციელდება ასევე საგანმანათლებლო პროგრამები, რომელიც სამედიცინო კადრების გადამზადებას და ქართული ჯანდაცვის სერვისებზე ხარისხის ამაღლებას გულისხმობს”,- განაცხადეს „სამედიცინო კორპორაცია ევექსიში“. მათივე ცნობით, უახლოეს მომავალში ”ევექსის” რამდენიმე კლინიკაში ფუნქციონირებას ”აჩიბადემის” ჰოსპიტალების ქსელის მცირე წარმომადგენლობებიც დაიწყებს. [post_title] => თურქი ექიმები ქართველ პაციენტებს უფასო სამედიცინო კონსულტაციებს შესთავაზებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqi-eqimebi-qartvel-pacientebs-ufaso-samedicino-konsultaciebs-shestavazeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-09 11:53:29 [post_modified_gmt] => 2016-11-09 07:53:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=86981 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 108535 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-14 15:52:46 [post_date_gmt] => 2017-02-14 11:52:46 [post_content] => წელს, თბილისში ამერიკული ჰოსპიტალის მშენებლობა დაიწყება. საერთაშორისო სტანდარტების ამერიკული ჰოსპიტალის მშენებლობის პროექტი, რომელსაც ერთობლივად ბიზნესმენი მამუკა ხაზარაძე, “კონტი ჯგუფი“ და დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი განახორციელებენ, იმპლემენტაციის შემდეგ ფაზაზე გადადის. დასრულდა ჰოსპიტალის ოპერატორის არჩევის პროცესი და შეთანხმება გაფორმდა „ინოვა ჯანდაცვის სისტემასთან“. „ინოვასა“ და ამერიკულ ჰოსპიტალს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი დღეს გაფორმდა. არსებული ინფორმაციით, საქართველოში ამერიკული ჰოსპიტალის პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 42 მილიონი დოლარი იქნება. პირველ ეტაპზე, ჰოსპიტალი 80 საწოლზე იქნება გათვლილი და აქცენტს გააკეთებს ისეთ სამედიცინო სერვისებზე, რომელთა განვითარების დონე საქრთველოში დაბალია და კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებს უცხოეთში უწევთ გამგზავრება. ”ამერიკულ ჰოსპიტალში JCI (Joint Commission International)-ს უმაღლესი ამერიკული სტანდარტები და ტექნოლოგიები დაინერგება, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს. JCI გულისხმობს ყველა იმ ძირითადი პარამეტრის გათვალისწინებას, რასაც თანამედროვე ჰოსპიტალი უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის, ტექნიკური უზრუნველყოფა, სამშენებლო მასალები, აპარატურა, პერსონალის მომზადების ხარისხი, პროცედურების ჩატარების სქემა, ხარისხის კონტროლი და ა.შ. გარდა ამისა, ჰოსპიტალში სამუშაოდ მიიწვევენ ამერიკაში ლიცენზირებულ ქართველ ექიმებს, რომელთაც საშუალება მიეცემათ თავიანთი პროფესიული მოღვაწეობა საქართველოში გააგრძელონ”, - აცხადებენ ”თიბისი ჰოლდინგში”. მათივე ცნობით, ამერიკული ჰოსპიტალის ბაზაზე დაგეგმილია სამედიცინო ჰაბის შექმნა, სადაც ასევე ჩამოყალიბდება და განვითარდება სასწავლო-სამედიცინო ცენტრი, რომელიც ხელს შეუწყობს სამედიცინო დარგის პროფესიონალთა მომზადებასა და ქსელის გაფართოებას. ჰოსპიტალი მოემსახურება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად კავკასიის რეგიონს. ცნობისთვის, „ინოვა ჯანდაცვის სისტემა“ ინტეგრირებული ჰოსპიტალების ქსელს წარმოადგენს, რომელშიც დასაქმებულია 16 000-ზე მეტი ადამიანი და ემსახურება აშშ-ს დედაქალაქის უდიდეს ნაწილს. „ინოვა“ აერთიანებს წამყვან კვლევით ინსტიტუტებს ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა ონკოლოგია, გულის დაავადებათა ინსტიტუტი, ნეირო-მეცნიერებათა ინსტიტუტი და ბავშვთა ჰოსპიტალი. [post_title] => თბილისში ამერიკული ჰოსპიტალის ასაშენებლად 42 მილიონი დაიხარჯება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-amerikuli-hospitalis-asasheneblad-42-milioni-daikharjeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-14 17:16:57 [post_modified_gmt] => 2017-02-14 13:16:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 4 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 72aaa846b447cd29e40b838289cbc416 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )