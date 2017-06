მზიურის კაფეში ბორბალი ჩავარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mziuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141042 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mziuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141042 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mziuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mziuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141042) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135866 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 19:04:10 [post_date_gmt] => 2017-06-01 15:04:10 [post_content] => საქართველოს პირველი ლედი მაკა ჩიჩუა პატარა თემოსთან ერთად დღეს მზიურის პარკში „მზის ფესტივალს“ დაესწრო და პატარებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცა. „მზიური ეს ის ადგილია, სადაც ტრადიციულად ყოველთვის მოვდივარ და აქ ვიკრიბებით. გვაქვს სხვადასხვა პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც იმართება წარმოდგენები, გამოფენა-გაყიდვები. დღევანდელ დღეს ყველა მხიარულია. გილოცავთ ამ საოცარ დღეს, მინდა, რომ ყველა იყოთ მხიარულები, ბავშვივით გულწრფელები და ყოველთვის იყოს ბავშვის დღე,“-აღნიშნა მაკა ჩიჩუამ. მაკა ჩიჩუამ სხვადასხვა სოციალური საწარმოებისა და ბავშვების ნამუშევრები დაათვალიერა და პატარებთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები გადაიღო. ის დღეს საზოგადოების წინაშე საშა არუტინოვის თეთრი, სადღესასწაული კაბით წარსდგა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="135868,135881,135882,135883,135884"] დღესვე ქვეყნის პირველი ლედი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსთან გიორგი აბაშიშვილთან ერთად, ბავშვთა ჰოსპისს ეწვია, სადაც სტუმრად ავსტრალიის რაგბის ახალგაზრდული ნაკრები იმყოფებოდა. მაკა ჩიჩუამ და გიორგი აბაშიშვილმა, სტუმრებთან ერთად დღევანდელი დღე ჰოსპისის ბინადრებს მიულოცეს და მათთან ერთად სიმბოლურ ღონისძიებაში - ვარდის დარგვაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრის დასასრულს მაკა ჩიჩუამ ჰოსპისს საქველმოქმედო აუქციონზე შეძენილი ფერწერული ნამუშევარი უსახსოვრა, რომელიც ,,ვეფხისტყაოსნის,, თემატიკაზეა შექმნილი. ჰოსპისის ხელმძღვანელებმა მაკა ჩიჩუასა და გიორგი აბაშიშვილს ჰოსპისის მეგობრის სიმბოლური სიგელები გადასცეს. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ბავშვებისთვის მთელი რიგი ღონისძიებები იგეგმება. გამონაკლისი არც საქართველოა. „ფორტუნა" გთავაზობთ იმ ლოკაციებს, სადაც 1 ივნისს გასართობი ღონისძიებები გაიმართება: მთაწმინდის პარკი მთაწმინდის პარკში საზეიმო გარემო დილიდანვე შეიქმნება. 11:00 საათიდან დაგეგმილია ქენდი სტუდიის კონცერტი, დღესასწაული ჭოხონელიძეების სტუდიის ბავშვების კონცერტით გაგრძელდება. მთაწმინდის პარკში მისულ ბავშვებს, ასევე თოჯინების თეატრის ნახვა და ანიმატორების გასართობ პროგრამაში მონაწილეობა შეეძლებათ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა მთაწმინდის პარკში მაქსილენდის გასართობი შოუთი დასრულდება. დღის განმავლობაში მოედანზე საბავშვო თემატიკის გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. მზიური "ბავშვთა ქალაქ" მზიურში 13:00 საათიდან "მხიარული ავტობუსის" გასართობი პროგრამა იწყება. პარალელურად დაგეგმილია ბავშვთა ხელოვნების სახლი "Dephani KidArt" - ის მოსწავლეთა გამოფენა. მზიური ქველმოქმედების შესაძლებლობას გაძლევთ და საბავშვო წიგნების შესაგროვებლად მოძრაობა "ეკვილიბრიუმის" საქველმოქმედო აქციაში ჩართვას გთავაზობთ. ასევე შესაძლებელი იქნება "თომას ზღაპრების" მოსმენა გიორგი კეკელიძესთან ერთად, ხოლო მოგვიანებით "დუტას ზღაპრების" პროგრამა დაიწყება. ამის პარალელურად საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი 14:00 საათზე, როდესაც ბებია-ბაბუების ბავშვობის ფოტოების გაციფრულება დაიწყება. თუ თეატრალიზებული წარმოდგენების ხილვა გსურთ, მზიური ამ შემთხვევაშიც კარგი ვარიანტია, რადგან 16:00 საათზე ამფითეატრში "ფერადი მომვლელების" ნახვას შეძლებთ. ვაკის პარკი ბავშვებისთვის მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი ვაკის პარკშიც. საზეიმო წარმოდგენის, მუსიკალური კონცერტისა და თოჯინების თეატრის გარდა, პატარებს მულტფილმების გმირები გაართობენ. ამას გარდა, მოეწყობა გასართობი კუთხე ბავშვებისთვის, სადაც იქნება ატრაქციონები და ბატუტი, ასევე შესაძლებელი იქნება გოლფისა და "ეარ ჰოკეის" თამაში. პარკში 1 ივნისს ბავშვებისთვის ფერადი ბუშტები დარიგდება. ისთ ფოინთი ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას სავაჭრო ცენტრებიც უერთდებიან. "ისთ ფოინთი" ბავშვებს "მხიარული როჯერის" მეკობრეებთან შებრძოლებას სთავაზობს, გარდა ამისა დაგეგმილია აკრობატული შოუები და ჟონგლიორების წარმოდგენა. პატარებს სახის მოხატვა და მიზანში სროლაც შეეძლებათ. თბილისი მოლი განსხვავებული გარემო იქნება თბილისი მოლში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში 12:00 საათიდან, კონტაქტური ზოოპარკი მოეწყობა, ასევე საღამოს 7 საათზე დაგეგმილია საბავშვო მოდის ჩვენება. მანამდე და მის შემდეგ კი სცენა გ. მიქელაძის სახელობის თოჯინების თეატრს დაეთმობა. დღის განმავლობაში პარალელურად, ანიმატორების წარმოდგენა, მუსიკალური თამაშები, ანსამბლი "პატარა ვარკვლავების კონცერტი" და გასართობი პროგრამები გაიმართება. ქეთი კალანდაძე
1 ივნისს თბილისში გასართობი ღონისძიებები გაიმართება

მზიურის პარკში მდებარე კაფეში მხატვრული ფილმის „პრაიდი" ჩვენებას სასულიერო პირებისა და მრევლის ნაწილი პარკის შესასვლელთან აპროტესტებს. ისინი ამბობენ, რომ ფილმი გარყვნილების პროპაგანდაა. ამჟამად ფილმის ჩვენება შეწყვეტილია, რადგან ადგილზე მყოფმა პოლიციელებმა განაცხადეს, რომ შენობაში ბომბის არსებობის შესახებ შეტყობინება მიიღეს, რის გამოც ევაკუაცია გამოცხადდა. ფილმის მოქმედება ვითარდება დიდ ბრიტანეთში, მარგარეტ ტეტჩერის მმართველობის დროს, მეშახტეთა გაფიცვის ფონზე. ფილმში მოთხრობილია ლონდონში მცხოვრებ ლგბტ ადამიანებზე, რომლებიც გადაწყვეტენ, შეაგროვონ თანხა გაფიცული მეშახტების ოჯახების დახმარებისთვის. "ნეტგაზეთის" ფოტო
მზიურთან სასულიერო პირები შეიკრიბნენ და ფილმის ჩვენებას აპროტესტებენ 