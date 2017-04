ნინი ბადურაშვილისა და ეკა კახიანის ახალი დუეტი ზაფხულის ყველაზე დიდი ჰიტი იქნება?!.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => eka-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122524 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => eka-kakhiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122524 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 621 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => eka-kakhiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => eka-kakhiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122524) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7794,621) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119672 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-03 15:56:11 [post_date_gmt] => 2017-04-03 11:56:11 [post_content] => ქართველი ემიგრანტებისთვის ათენში, თეატრ „ვეაკში“, სადაც რვაასამდე ადამიანი ეტევა, ნოდიკო ტატიშვილისა და ნინი ბადურაშვილის კონცერტი შედგა, რომელმაც ორ საათს გასტანა. კონცერტის შემდეგ მომღერლები დარბაზში ჩავიდნენ და ყველა მსურველთან ერთად ფოტოები გადაიღეს. როგორც ნოდიკომ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, ემიგრანტებთან შეხვედრა, როგორც ყოველთვის, ცრემლებითა და ემოციებით იყო სავსე. ნოდიკო ტატიშვილი: შეიძლება ითქვას, რომ თეატრის დარბაზში პერეანშლაგი იყო. ჩემი და ნინის კონცერტი ავთანდილ კაკაბაძემ გააკეთა, ახალგაზრდა კაცია, რომელიც დიდი ხანია, საბერძნეთში ცხოვრობს და ბოლო დროს გადაწყვიტა, იქ ქართველი შემსრულებლების კონცერტებს გაუწიოს ორგანიზება. ჩვენი კონცერტი არაჩვეულებრივად იყო ორგანიზებული. როგორც ვიცი, მცირე დროით იყავით ჩასულები. არ გადაიღალეთ? მე და ნინი სულ ორი დღით ვიყავით ჩასულები, მართალია, ვერ გამოვიძინეთ, რადგან სულ გადაღებებზე გვიწევდა სიარული, შემდეგ რეპეტიცია გავიარეთ და საღამოს კონცერტი გავმართეთ. ახლა ორდღიანი გამოძინება არ გვაწყენდა, მაგრამ ის ემოციები, რაც ქართველი ემიგრანტებისგან მივიღეთ, ყველაფერს წონის. განსაკუთრებულად შეგვხვდნენ და ჩვენი დანახვით და მოსმენით ძალიან იყვნენ გახარებულები. კონცერტის დასრულების შემდეგ დარბაზში ჩავედით და ყველა მსრუველთან ფოტოები გადავიღეთ. ხომ ხვდებით, ეს რამდენ ხანს გასტანდა? (იღიმის). ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩატარებული კონცერტით. ეკა ხოფერიაც გამოგყვა და ჩვენი ეს ვოიაჟი თავისი გადაცემისთვის გადაიღო. კიდევ გექნებათ საზღვარგარეთ კონცერტები? მაისში მე, თიკა მახალდიანი და სალომე ბაკურაძე იტალიაში მივემგზავრებით და გვექნება ორი კონცერტი ორ ქალაქში. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="4" ids="119675,119676,119677,119678"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილისა და ნინი ბადურაშვილის კონცერტმა ათენში ანშლაგით ჩაიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilisa-da-nini-badurashvilis-koncertma-atenshi-anshlagit-chaiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-03 15:56:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-03 11:56:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119672 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118005 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-27 15:48:09 [post_date_gmt] => 2017-03-27 11:48:09 [post_content] => გასული კვირის უქმე დღეები ქართველმა მომღერლებმა, ნინი ბადურაშვილმა, თაკო გაჩეჩილაძემ და ქრისტინე იემდაძემ თურქეთში გაატარეს. სტამბულში ისინი რატი დურგლიშვილსაც შეხვდნენ, რომელიც ბოლო დროს თურქეთში დიდ დროს ატარებს. როგორც ჩანს, გოგონებს ძველი დრო მოენატრათ, კერძოდ სურდათ დასასვენებლად ქეთა თოფურიასთან ერთად ყოფილიყვნენ და რუსეთში მცხოვრებ, ქართველ ვარსკვლავს, ვიდეომიმართვა გაუგზავნეს, რომელიც ქეთამ ინსტაგრამის გვერდზე გამოაქვეყნა. ვიდეოში ქართველი მომღერლები საწოლში წვანან და ქეთას უმღერიან. "ვიცოდი ამას რომ იზამდი" - წერს გაბრაზებული ნინი ბადურაშვილი კომენტარებში. ვიდეო ნოდიკო ტატიშვილი: შეიძლება ითქვას, რომ თეატრის დარბაზში პერეანშლაგი იყო. ჩემი და ნინის კონცერტი ავთანდილ კაკაბაძემ გააკეთა, ახალგაზრდა კაცია, რომელიც დიდი ხანია, საბერძნეთში ცხოვრობს და ბოლო დროს გადაწყვიტა, იქ ქართველი შემსრულებლების კონცერტებს გაუწიოს ორგანიზება. ჩვენი კონცერტი არაჩვეულებრივად იყო ორგანიზებული. როგორც ვიცი, მცირე დროით იყავით ჩასულები. არ გადაიღალეთ? მე და ნინი სულ ორი დღით ვიყავით ჩასულები, მართალია, ვერ გამოვიძინეთ, რადგან სულ გადაღებებზე გვიწევდა სიარული, შემდეგ რეპეტიცია გავიარეთ და საღამოს კონცერტი გავმართეთ. ახლა ორდღიანი გამოძინება არ გვაწყენდა, მაგრამ ის ემოციები, რაც ქართველი ემიგრანტებისგან მივიღეთ, ყველაფერს წონის. განსაკუთრებულად შეგვხვდნენ და ჩვენი დანახვით და მოსმენით ძალიან იყვნენ გახარებულები. კონცერტის დასრულების შემდეგ დარბაზში ჩავედით და ყველა მსრუველთან ფოტოები გადავიღეთ. ხომ ხვდებით, ეს რამდენ ხანს გასტანდა? 