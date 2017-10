ნოდარ ჯავახიშვილი აუდიტის სამსახურში თანამდებობაზე რჩება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodar-javakhishvili [1] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169942 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodar-javakhishvili [1] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169942 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 594 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nodar-javakhishvili [1] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nodar-javakhishvili [1] => sakhelmwifo-auditis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169942) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (594,5376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169902 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 12:05:56 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:05:56 [post_content] => აუდიტის სახელმწიფო სამსახურში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. გენერალური აუდიტორის მოადგილე ნინო ლომჯარია თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით, მას უფლებამოსილება ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნისთანავე შეუწყდა, დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი მექვაბიშვილმა სამუშაო კონტრაქტი აღარ გაუგრძელა. ლომჯარიას თქმით, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობაზე მხოლოდ ერთი ძველი კადრი გააგრძელებს მუშაობას, ორ ახალ მოადგილეს კი ირაკლი მექვაბიშვილი თანამშრომლებს დღეს წარუდგენს. „მე შემიწყდა უფლებამოსილება ახალი გენერალური აუდიტორის დანიშვნისთანავე, დღეს დილით გახდა ცნობილი, რომ აღარ გავაგრძელებ ამ პოზიციაზე მუშაობას. როგორც ვიცი, იქნება ორი ახალი და ერთ ძველი მოადგილე, რომელსაც დღეს წარადგენს გენერალური აუდიტორი თანამშრომლებთან. მიზეზი არ ყოფილა დასახელებული,“ - განაცხადა ნინო ლომჯარიამ "კურიერთან". თანამდებობას ტოვებს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის კიდევ ერთი მოადგილე დევი ვეფხვაძე. ვეფხვაძემ აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა. [post_title] => გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ნინო ლომჯარია, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის მოვალეობის შემსრულებლის, ნინო ლომჯარიას, განცხადებით, თბილისოს მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის, ალეკო ელისაშვილის, საწინააღმდეგოდ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, რაც დეკლარირებული არ არის. ლომჯარიას თქმით, ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანია facebook-გვერდების საშუალების მიმდინარეობს და ამის თაობაზე აუდიტის სამსახურს ინფორმაცია თავად ალექსანდრე ელისაშვილმა მიაწოდა. ნინო ლომჯარიას თქმით, მას არ აქვს ინფორმაცია, ვინ დგას facebook-გვერდების უკან, რომლითაც აგიტაციული შინაარსის მასალის დასპონსორება ხდება. ლომჯარიას განმარტებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, აუდიტის სამსახური სამართალდამცავ ორგანოებთან ითანამშრომლებს. აუდიტის სამსახურში, ასევე, შესულია "ნაციონალური მოძრაობის" განცხადება მიკროავტობუსებზე "ქართული ოცნების" სარეკლამო პოსტერების 2016 წლის არჩევნების პერიოდიდან არსებობის შესახებ.

[post_title] => ალეკო ელისაშვილის საწინააღმდეგო კამპანიაზე გარკვეული ფინანსები იხარჯება - ნინო ლომჯარია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური "ქართული ოცნებისა" და "ევროპული საქართველოს" შემომწირველების გამოკითხვას დღეიდან იწყებს. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის, ზურაბ აზნაურაშვილის, განცხადებით, გამოკითხვაზე 14 შემომწირველია დაბარებული. აზნაურაშვილის თქმით, თუ სამართალდარღვევა დადგინდება, შემომწირველები შემოწირული თანხის ორმაგი ოდენობით დაჯარიმდებიან, ხოლო პარტიებს ვალდებულება დაეკისრებათ, შემოწირული თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხონ. „ჩვენ დღეიდან გვყავს დაბარებული 14 შემომწირველი ფიზიკური პირი, რომლებმაც შემოწირულება აგვისტოს განმავლობაში "ქართული ოცნებისა" და "ევროპული საქართველოს" სასარგებლოდ განახორციელეს. ამ პირებთან დაკავშირებით სასამართლოს ნებართვის საფუძველზე შემოსავლების სამსახურისგან მივიღეთ ინფორმაცია. შემოსავლების დაჯამების შედეგად დაგვრჩა კითხვები, რომ შესაძლებელია, გარდა ხელფასისა, გამოყენებული იყოს სხვა შემოსავალი, მაგალითად, ქონების რეალიზაცია ან იჯარა, საერთაშორისო გზავნილი, რომლის მეშვეობითაც მოახერხეს დანაზოგის განხორციელება და შემდგომ პარტიისთვის გადარიცხვა. თუ ჩვენ კიდევ დაგვრჩა ვარაუდი, რომ ეს მათი თანხა არ იყო და არ ჰქონდათ დანაზოგის განხორციელების საშუალება, შევადგენთ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს და გავგზავნით სასამართლოში, რომ შემოწირული თანხის ორმაგი ოდენობის ჯარიმა დაეკისროს თვითონ ფიზიკურ პირს, პარტიას კი ვალდებულება ექნება, რომ ამ ფიზიკური პირისგან მიღებული თანხა გადარიცხოს სახელმწიფო ბიუჯეტში," - განაცხადა აზნაურაშვილმა. აუდიტის სამსახურის ცნობით, 1-ელი ივლისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით, „ქართულ ოცნებას" 7 მლნ ლარზე მეტი, „ევროპულ საქართველოს" - 323 675 ლარი, ხოლო „ნაციონალურ მოძრაობას" - 5 432 ლარი შესწირეს. მთლიანობაში, აღნიშნულ პერიოდში პარტიებს შემოწირულობის სახით მიღებული აქვთ 7.726.993.45 ლარი.

[post_title] => აუდიტის სამსახური "ქართული ოცნებისა" და "ევროპული საქართველოს" შემომწირველების გამოკითხვას დღეიდან იწყებს აუდიტის სახელმწიფო სამსახურში საკადრო ცვლილებები დაიწყო. გენერალური აუდიტორის მოადგილე ნინო ლომჯარია თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ნინო ლომჯარიას ინფორმაციით, მას უფლებამოსილება ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნისთანავე შეუწყდა, დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი მექვაბიშვილმა სამუშაო კონტრაქტი აღარ გაუგრძელა. ლომჯარიას თქმით, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობაზე მხოლოდ ერთი ძველი კადრი გააგრძელებს მუშაობას, ორ ახალ მოადგილეს კი ირაკლი მექვაბიშვილი თანამშრომლებს დღეს წარუდგენს. „მე შემიწყდა უფლებამოსილება ახალი გენერალური აუდიტორის დანიშვნისთანავე, დღეს დილით გახდა ცნობილი, რომ აღარ გავაგრძელებ ამ პოზიციაზე მუშაობას. როგორც ვიცი, იქნება ორი ახალი და ერთ ძველი მოადგილე, რომელსაც დღეს წარადგენს გენერალური აუდიტორი თანამშრომლებთან. მიზეზი არ ყოფილა დასახელებული," - განაცხადა ნინო ლომჯარიამ "კურიერთან". თანამდებობას ტოვებს აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის კიდევ ერთი მოადგილე დევი ვეფხვაძე. ვეფხვაძემ აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა.

[post_title] => გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ნინო ლომჯარია, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს