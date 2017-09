ნორმას, რომელსაც “ვენეციის კომისიის” უარყოფითი შეფასება ექნება, არ მივიღებთ – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165359 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165359 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165359) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165386 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 18:49:11 [post_date_gmt] => 2017-09-19 14:49:11 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს ვენეციის კომისიასა და უმრავლესობას უგზავნის. როგორც პრეზიდენტმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა ძირითად საკითხებზე კონსენსუსს მიაღწიეს და სწორედ ამ შეჯერებული პოზიციით შექმნილი დოკუმენტი გაუგზავნეს ვენეციის კომისიასა და საპარლამენტო უმრავლესობას. "მიუხედავად იდეოლოგიულ-პოლიტიკური პოზიციების განსხვავებულობისა, ვთანხმდებით კონსტიტუციის შემდეგ საკითხებზე: პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღება და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესით შენარჩუნება, ბარიერის დაწევა 3%-მდე და საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნება და, ასევე, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გაძლიერება. კონსტიტუციის მიღების პროცესში კონსენსუსს აქვს უდიდესი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მნიშვნელობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე. შესაბამისად, სახელისუფლებო პარტიას კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ, გამოიყენოს კონსტიტუციური პროექტის კონსენსუსით მიღების ისტორიული ფაქტი," - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს ვენეციის კომისიას უგზავნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-opoziciur-politikur-partiebtan-ertad-shemushavebul-konstituciis-proeqts-veneciis-komisias-ugzavnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 18:55:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 14:55:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165346 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 17:21:26 [post_date_gmt] => 2017-09-19 13:21:26 [post_content] => „ამ რეფორმაზე ბევრი შეკითხვებია და მისი ზოგიერთი ასპექტი, ვფიქრობ, წინააღმდეგობრივია,“ - ამის შესახებ ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების კომიტეტის თანათავმჯდომარემ, საჯად კარიმმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ევროკავშირი-საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის მე-5 შეხვედრის პირველ სამუშაო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საპრეზიდნეტო მმართველობიდან საპარლამენტო მოდელზე გადასვლის კუთხით საქართველოს მოსახლეობის მოსაზრებები მნიშვნელოვანია. „ის პროექტი, რომელიც არის შემოთავაზებული, უნდა ვიფიქროთ, რომ არის ცვლილებები, სადაც არის პრობლემური საკითხები, მაგალითად, პროპორციული არჩევნების წესი როდის უნდა შევიდეს ძალაში. ევროპული ინსტიტუტები იზიარებენ ევროკომისიის მოსაზრებას, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" რეკომენდაციები და მიაღწიოს შეთანხმებას ყველა ძალასთან, სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები მისაღებად იქნება წარდგენილი,“ - განაცხადა საჯიდ კარიმმა. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებში პრობლემური საკითხებია - საჯად კარიმი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebshi-problemuri-sakitkhebia-sajad-karimi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 17:21:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 13:21:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165346 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 164939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 17:10:54 [post_date_gmt] => 2017-09-18 13:10:54 [post_content] => "პოლიტიკურ პროცესებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მიუღებელია," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ შუახევში მომხდარი ფაქტის კომენტირებისას განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის საკითხი, რომელსაც შესაბამისი რეაგირება სჭირდება. "პოლიტიკურ პროცესებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მიუღებელია. მითუმეტეს, ასეთი ფორმით." - განაცხადა კობახიძემ. შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხეფის საჯარო სკოლის მასწავლებელმა სოციალურ ქსელში პირველ კლასელებთან გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა. მოსწავლეებს ხელში "ქართული ოცნების" დროშები უჭირავთ. მასწავლებელი, რომელმაც სოციალურ ქსელში ფოტო ატვირთა, აცხადებს, რომ დროშები სკოლაში მოსწავლეებმა მიიტანეს და ფოტოს გადაღებაც მათ სთხოვეს. სკოლის დირექტორის განცხადებით კი, ამ საკითხთან დაკავშირებით სკოლამ დისციპლინური წარმოება დაიწყო. [post_title] => პოლიტიკურ პროცესებში სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობა მიუღებელია - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => politikur-procesebshi-skolis-moswavleebis-monawileoba-miughebelia-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 17:10:54 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 13:10:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165386 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 18:49:11 [post_date_gmt] => 2017-09-19 14:49:11 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს ვენეციის კომისიასა და უმრავლესობას უგზავნის. როგორც პრეზიდენტმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა ძირითად საკითხებზე კონსენსუსს მიაღწიეს და სწორედ ამ შეჯერებული პოზიციით შექმნილი დოკუმენტი გაუგზავნეს ვენეციის კომისიასა და საპარლამენტო უმრავლესობას. "მიუხედავად იდეოლოგიულ-პოლიტიკური პოზიციების განსხვავებულობისა, ვთანხმდებით კონსტიტუციის შემდეგ საკითხებზე: პროპორციული საარჩევნო სისტემის დაუყოვნებლივ შემოღება და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესით შენარჩუნება, ბარიერის დაწევა 3%-მდე და საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნება და, ასევე, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გაძლიერება. კონსტიტუციის მიღების პროცესში კონსენსუსს აქვს უდიდესი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მნიშვნელობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე. შესაბამისად, სახელისუფლებო პარტიას კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ, გამოიყენოს კონსტიტუციური პროექტის კონსენსუსით მიღების ისტორიული ფაქტი," - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად შემუშავებულ კონსტიტუციის პროექტს ვენეციის კომისიას უგზავნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-opoziciur-politikur-partiebtan-ertad-shemushavebul-konstituciis-proeqts-veneciis-komisias-ugzavnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 18:55:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 14:55:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 178 [max_num_pages] => 60 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2914ada226dd11a9070d17c729c42ec6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )