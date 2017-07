პაპარაცებმა ლოპესი და როდრიგესი კოცნის დროს გამოიჭირეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143010 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143010 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143010) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13968,187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142828 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-02 00:11:14 [post_date_gmt] => 2017-07-01 20:11:14 [post_content] => პირადი ცხოვრების პარალელურად, აქტიურად ვითარდება ჯენიფერ ლოპესის შემოქმედებაც. ვარსკვლავმა „ინსტაგრამზე“ ახალი სინგლის „Ni Tu Ni Yo“ გარეკანი წარმოადგინა, მასზე მომღერალი ზღვის ფონზე, მკვეთრ ყვითელ კაბაშია გამოსახული. ტეგებში ჯენიფერმა სიმღერის გამოსვლის თარიღად 4 ივლისი მიანიშნა. ცნობილია, რომ კლიპი ამავე სახელწოდების სიმღერაზე უკვე გადაღებულია. ცოტა ხნის წინ, ვარსკვლავმა მომავალ ალბომზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ დისკი არა მელანქოლიური ბალადების, არამედ ენერგიული, საცეკვაო სიმღერებისგან იქნება შემდგარი. (ფოტო) [embed]http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2017/06/24/4516451489139111399/640x360_MP4_4516451489139111399.mp4[/embed] [gallery link="file" columns="4" ids="141135,141136,141137,141138"]

ჯენიფერ ლოპესის ჰემპტონის ულამაზესი ვილა (ფოტოები)

პარიზული არდადეგების შემდეგ, ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი ნიუ-იორკს დაუბრუნდნენ. რამდენიმე დღის წინ, 47 წლის ვარსკვლავმა „ინსტაგრამზე" ლონგ აილენდზე, ჰემპტონში მდებარე სახლის ფოტოები გამოაქვეყნა. თეთრი ფერის ულამაზესი ვილა უზარმაზარ მწვანე ეზოში დგას. ჯერ-ჯერობით უცნობია ეკუთვნის თუ არა სახლი ლოპესს. 2016 წელს, ამავე რაიონში 18 მილიონად ის მორიგი უძრავი ქონების მფლობელი გახდა. სახლი 14 000 კვადრატულ მეტრზე იყო განთავსებული და მასში 7 საძინებელი, ცხრა აბაზანა და ულამაზესი პანორამული ხედებია. ჰემპტონში იმყოფებიან ლოპესის ტყუპებიც. რაც შეეხება ალექსს, ის იქ შვილების გარეშე იმყოფებოდა. ჯენიფერ ლოპესი დიდ კინოს უბრუნდება

ცნობილი ხდება, რომ ჯენიფერ ლოპესი მთავარ როლს შეასრულებს რომანტიკულ დრამაში „მეორე შანსი". პროექტზე სტუდია STXfilms იმუშავებს, ხოლო რეჟისორი პიტერ სიგალი იქნება. ფილმის სიუჟეტის ცენტრში მაღაზიის თანამშრომელი აღმოჩნდება, რომელიც თავისი ცხოვრების გადაფასებას იწყებს და ეძლევა შანსი ყველას დაუმტკიცოს, აღზრდას ისევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის, როგორც უმაღლეს განათლებას. ფილმის გადაღებების დაწყების თარიღი უცნობია. ჯენიფერ ლოპესმა ახალი სიმღერის შთამბეჭდავი პოსტერი წარმოადგინა

პირადი ცხოვრების პარალელურად, აქტიურად ვითარდება ჯენიფერ ლოპესის შემოქმედებაც. ვარსკვლავმა „ინსტაგრამზე" ახალი სინგლის „Ni Tu Ni Yo" გარეკანი წარმოადგინა, მასზე მომღერალი ზღვის ფონზე, მკვეთრ ყვითელ კაბაშია გამოსახული. ტეგებში ჯენიფერმა სიმღერის გამოსვლის თარიღად 4 ივლისი მიანიშნა. ცნობილია, რომ კლიპი ამავე სახელწოდების სიმღერაზე უკვე გადაღებულია. ცოტა ხნის წინ, ვარსკვლავმა მომავალ ალბომზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ დისკი არა მელანქოლიური ბალადების, არამედ ენერგიული, საცეკვაო სიმღერებისგან იქნება შემდგარი.

(ფოტო)