“პატრიოტთა ალიანსის რუსეთში ვიზიტი, ოკუპანტების ინტერესების ღიად ლობირებაა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => respublikelebi [3] => okupantebi [4] => rusettan-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => respublikelebi [3] => okupantebi [4] => rusettan-urtiertoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => respublikelebi [3] => okupantebi [4] => rusettan-urtiertoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => respublikelebi [3] => okupantebi [4] => rusettan-urtiertoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (920,17247,1388,5126,17248) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133883 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-24 17:44:10 [post_date_gmt] => 2017-05-24 13:44:10 [post_content] => ”პატრიოტთა ალიანსის” წევრი, დეპუტატი გელა მიქაძე არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიერ მის წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და საპასუხოდ სარჩელის შეტანას გეგმავს. მიქაძე, რომელსაც გაერთიანებული საამიროების სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა, ამბობს, რომ დავის შესახებ ინფორმირებული არ იყო და საქმეც კანონდარღვევით წარიმართა. 17 მილიონი მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ფულის, რაც გელა მიქაძემ მიითვისა პარალელურად, სასამართლოს გადაწყვეტილებას სპეციალური განცხადებით ეხმაურება კომპანია ”რაკია ჯორჯია”, რომლის ყოფილი დირექტორიც გელა მიქაძე გახლდათ და მას თანხების მითვისებაში ადანაშაულებს. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, 17.2 მილიონი დოლარი ერთი პატარა ნაწილია იმ თანხიდან, რომელიც გელა მიქაძემ მიითვისა. კომპანიისვე ინფორმაციით, მიქაძემ 2013 წელს საქართველოში ნახევარწლიანი პატიმრობის შემდეგ აღიარა დანაშაული და პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხება გააფორმა. საქმეები ქართველი დეპუტატის წინააღმდეგ როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დღესაც მიმდინარეობს. ცილისწამება და გათიშული ტელეფონი ”ფორტუნასთან” საუბრისას პარლამენტის დეპუტატი ”პატრიოტთა ალიანსიდან” გელა მიქაძე, კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ცილისწამებასა და ტყუილს უწოდებს. მისი თქმით, საქმე მის წინააღდმეგ დღესაც მიმდინარეობს და დანაშაულის აღიარებას ადგილი არ ჰქონია. ჩვენ შევეცადეთ დეტალების დაზუსტებასა და მისგან დამატებითი ინფორმაციის მიღებას, თუმცა გელა მიქაძემ ეს არ ისურვა და საუბარი შეწყვიტა, შემდეგ ”ფორტუნას” ზარებს არ უპასუხა და ბოლოს კი მობილური ტელეფონიც გათიშა. უკანონო გადაწყვეტილება: სახელმწიფომ თავისი მოქალაქის ინტერესები უნდა დაიცვას გელა მიქაძის შესახებ დაწყუბული სამართლებრივი დავების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ და ეს საინფორმაციო საშუალებებიდან შეიტყვეს მისმა თანაგუნდელებმა. როგორც ”ფორტუნას” გოჩა თევდორაძემ განუცხადა, გაერთიანებულმა საამიროებმა უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანეს და მიქაძე ამ დავის გაგრძელებას აპირებს. გამოტანილ გადაწყვეტილებას ეჭქვეშ აყენებს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც. ”პირადად მე ამ გადაწყვეტილებას აპრიორი დადასტურებულ ფაქტებად არ მივიღებდი და აუცილებლად ეჭქვეშ დავაყენებდი. ჩემთვის საკმარისი არაა ის გადაწყვეტილება, რაც უცხო ქვეყანამ გამოიტანა. არსებობს სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც შეუძლია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს გამოიყენოს,” - განაცხადა მან. დეტალებს არ იცნობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი, თუმცა, ამის მიუხედავად აცხადებს, რომ სახელმწიფომ მისი მოქალაქის ინტერესები ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიცვას. რაც შეეხება იმას, გადასცემს თუ არა ქართული მხარე უცხო ქვეყნას საკუთარ მოქალაქეს, როგორც პროკურატურაში ”ფორტუნას” განუცხადეს, საქართველოს მოქალაქის უცხო სახელმწიფოსთვის გადაცემა დაუშვებელია, გარდა საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შესაბამისად, ის გელა მიქაძის ექსტრადირებას უცხო სახელმწიფოში ვერ მოახდენს. ამის მიუხედავად, საქართველოს პროკურატურა მზადაა სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით დახმარება აღმოუჩინოს ყველა დაინტერესებულ სახელმწიფოს. დეპუტატ გელა მიქაძისთვის არც უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის საფუძველი არსებობს. როგორც ”ფორტუნას” პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გურამ მაჭარაშვილმა განუცხადა, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად, დეპუტატისთვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყეტის ერთ-ერთი საფუძველი არის საქართველოს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, ამ კონკრეტულ საქმეში კი ადგილი აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშულებებით გავრცელებულ ინფორმაციას. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => დაიჭერენ თუ არა ქართველ დეპუტატს, რომელსაც არაბეთმა პატიმრობა შეუფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daicheren-tu-ara-qartvel-deputats-romelsac-arabetma-patimroba-sheufarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 17:44:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 13:44:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 109361 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-17 12:54:47 [post_date_gmt] => 2017-02-17 08:54:47 [post_content] => ადა მარშანია სთხოვს მთავრობასა და პარლამენტს, დოკუმენტებში უცხოენოვანი ტერმინები არ ჩაწერონ. დეპუტატმა დღეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე სიტყვა „ინკლუზიური“ გააპროტესტა. “მითხარით, როგორ არის ქართულად “ინკლუზიური“? არ ვიცი, რას ნიშნავს “ინკლუზიური“. არ შეიძლება ქართულად ჩაიწეროს? არ გვინდა ასეთი სიტყვებისა და ტერმინოლოგიის გამოყენება“, - მიმართა მარშანიამ საკითხის წარმდგენს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გიორგი კაკაურიძეს. კაკაურიძემ მარშანიას განუმარტა სიტყვის მნიშვნელობა და აღნიშნა, რომ მომავალში სინონიმების გამოყენებას შეეცდებიან. [post_title] => ადა მარშანია : როგორ არის ქართულად "ინკლუზიური"? არ ვიცი, რას ნიშნავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ada-marshania-rogor-aris-qartulad-inkluziuri-ar-vici-ras-nishnavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 12:54:47 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 08:54:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109361 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104790 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-28 11:56:39 [post_date_gmt] => 2017-01-28 07:56:39 [post_content] => ირმა ინაშვილის თქმით, "პატრიოტთა ალიანსი“ მომხრეა, პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი. ინაშვილი ახლა საკონსტიტუციო კომისიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ესწრება, სადაც პრეზიდენტის, მთავრობისა და თავდაცვის საკითხებზე იმსჯელებენ. „ჩვენ ვართ მომხრე, რომ პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი. ვიდრე ქვეყანაში არ ჩატარდება მართლაც დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დგას ხოლმე პარლამენტის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ ის, რომ პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი, მიმაჩნია დემოკრატიის კუთხით უკან გადადგმულ ნაბიჯად“, - განაცხადა ირმა ინაშვილმა. [post_title] => "პატრიოტთა ალიანსი“ მომხრეა, პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansi-momkhrea-prezidents-irchevdes-khalkhi-da-ara-parlamenti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-28 11:56:39 [post_modified_gmt] => 2017-01-28 07:56:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104790 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133883 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-24 17:44:10 [post_date_gmt] => 2017-05-24 13:44:10 [post_content] => ”პატრიოტთა ალიანსის” წევრი, დეპუტატი გელა მიქაძე არაბთა გაერთიანებული საამიროების მიერ მის წინააღმდეგ გამოტანილ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და საპასუხოდ სარჩელის შეტანას გეგმავს. მიქაძე, რომელსაც გაერთიანებული საამიროების სასამართლომ 15 წლით პატიმრობა დაუსწრებლად მიუსაჯა, ამბობს, რომ დავის შესახებ ინფორმირებული არ იყო და საქმეც კანონდარღვევით წარიმართა. 17 მილიონი მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ ფულის, რაც გელა მიქაძემ მიითვისა პარალელურად, სასამართლოს გადაწყვეტილებას სპეციალური განცხადებით ეხმაურება კომპანია ”რაკია ჯორჯია”, რომლის ყოფილი დირექტორიც გელა მიქაძე გახლდათ და მას თანხების მითვისებაში ადანაშაულებს. როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, 17.2 მილიონი დოლარი ერთი პატარა ნაწილია იმ თანხიდან, რომელიც გელა მიქაძემ მიითვისა. კომპანიისვე ინფორმაციით, მიქაძემ 2013 წელს საქართველოში ნახევარწლიანი პატიმრობის შემდეგ აღიარა დანაშაული და პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხება გააფორმა. საქმეები ქართველი დეპუტატის წინააღმდეგ როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დღესაც მიმდინარეობს. ცილისწამება და გათიშული ტელეფონი ”ფორტუნასთან” საუბრისას პარლამენტის დეპუტატი ”პატრიოტთა ალიანსიდან” გელა მიქაძე, კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ცილისწამებასა და ტყუილს უწოდებს. მისი თქმით, საქმე მის წინააღდმეგ დღესაც მიმდინარეობს და დანაშაულის აღიარებას ადგილი არ ჰქონია. ჩვენ შევეცადეთ დეტალების დაზუსტებასა და მისგან დამატებითი ინფორმაციის მიღებას, თუმცა გელა მიქაძემ ეს არ ისურვა და საუბარი შეწყვიტა, შემდეგ ”ფორტუნას” ზარებს არ უპასუხა და ბოლოს კი მობილური ტელეფონიც გათიშა. უკანონო გადაწყვეტილება: სახელმწიფომ თავისი მოქალაქის ინტერესები უნდა დაიცვას გელა მიქაძის შესახებ დაწყუბული სამართლებრივი დავების შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ და ეს საინფორმაციო საშუალებებიდან შეიტყვეს მისმა თანაგუნდელებმა. როგორც ”ფორტუნას” გოჩა თევდორაძემ განუცხადა, გაერთიანებულმა საამიროებმა უკანონო გადაწყვეტილება გამოიტანეს და მიქაძე ამ დავის გაგრძელებას აპირებს. გამოტანილ გადაწყვეტილებას ეჭქვეშ აყენებს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც. ”პირადად მე ამ გადაწყვეტილებას აპრიორი დადასტურებულ ფაქტებად არ მივიღებდი და აუცილებლად ეჭქვეშ დავაყენებდი. ჩემთვის საკმარისი არაა ის გადაწყვეტილება, რაც უცხო ქვეყანამ გამოიტანა. არსებობს სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც შეუძლია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს გამოიყენოს,” - განაცხადა მან. დეტალებს არ იცნობს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი სესიაშვილი, თუმცა, ამის მიუხედავად აცხადებს, რომ სახელმწიფომ მისი მოქალაქის ინტერესები ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიცვას. რაც შეეხება იმას, გადასცემს თუ არა ქართული მხარე უცხო ქვეყნას საკუთარ მოქალაქეს, როგორც პროკურატურაში ”ფორტუნას” განუცხადეს, საქართველოს მოქალაქის უცხო სახელმწიფოსთვის გადაცემა დაუშვებელია, გარდა საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შესაბამისად, ის გელა მიქაძის ექსტრადირებას უცხო სახელმწიფოში ვერ მოახდენს. ამის მიუხედავად, საქართველოს პროკურატურა მზადაა სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით დახმარება აღმოუჩინოს ყველა დაინტერესებულ სახელმწიფოს. დეპუტატ გელა მიქაძისთვის არც უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტის საფუძველი არსებობს. როგორც ”ფორტუნას” პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გურამ მაჭარაშვილმა განუცხადა, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად, დეპუტატისთვის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყეტის ერთ-ერთი საფუძველი არის საქართველოს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება, ამ კონკრეტულ საქმეში კი ადგილი აქვს მასობრივი ინფორმაციის საშულებებით გავრცელებულ ინფორმაციას. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => დაიჭერენ თუ არა ქართველ დეპუტატს, რომელსაც არაბეთმა პატიმრობა შეუფარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daicheren-tu-ara-qartvel-deputats-romelsac-arabetma-patimroba-sheufarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 17:44:45 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 13:44:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133883 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 23 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3f47f8121b77ab16018ad184256e30b9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )