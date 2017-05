პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129444 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129444 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5907 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129444) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15566,5907,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 21:49:24 [post_date_gmt] => 2017-05-09 17:49:24 [post_content] => ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის მფლობელი კომპანია საქნახშირი რამდენიმე საათის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიება, სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. „ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაზე მიმდინარეობდა ბადიას (ნახშირის ამომღები მოწყობილობის) ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც დაკავებული იყო შახტის სარემონტო ბრიგადა, სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის ხელმძღვანელობით. სამუშაოების მსვლელობის პროცესში ნახშირის ამომღები ბადია, რომლის უშუალო სარემონტო სამუშაოებით დაკავებული იყო ოთხი თანამშრომელი, ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზების გამო, ჩაწყდა სარემონტო პოზიციიდან. ბრიგადის ადგილზე მყოფმა სხვა წევრებმა შეატყობინეს დისპეჩერს მომხდართან დაკავშირებით, რის შემდგომაც დაუყოვნებლივ გამოძახებულ იქნა სამთო მაშველთა და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიების განხორციელება სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. შექმნილია მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც დაადგენს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს,“ - აღნიშნულია კომპანია საქნახშირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. "აუდიტორია 115" მოუწოდებს ხალხს, 22:30 საათზე თბილისში, თავისუფლების მოედანზე, პარლამენტთან გამოვიდნენ. აქცია ფეისბუქით დაიგეგმა "ტყიბულში ოთხი მეშახტე დაიღუპა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ყელშიბურთგაჩხერილები ვისხდეთ სახლში, ტელევიზორებთან, სოციალურ ქსელებთან ან ვთქვათ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! ჩვენ გვაქვს განსხვავებული პოლიტიკური ხედვები, ვემხრობით სხვადასხვა ეკონომიკურ მოდელებს, მაგრამ დღეს საქმე ეხება ადამიანის თავისუფლებასა და სიცოცხლეს. უპასუხისმგებლო სახელმწიფო და ბიზნეს ელიტები აიძულებენ ადამიანებს იცხოვრონ და იმუშაონ მონურ პირობებში. ელიტები ამბობენ,რომ მუშები შეიძლება დაიხოცნენ ერთეულების გამდიდრებისათვის. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ასე ცხოვრება აღარ შეიძლება! აქ და ახლა ჩვენ უნდა დავიწყოთ ბრძოლა მონობის წინააღმდეგ, თავისუფლებისთვის და სიცოცხლის გადასარჩენად. დღეს. 22:30 საათზე, შევიკრიბოთ პარლამენტთან !", - მოუწოდებს "აუდიტორია 115 ხალხს. "ვინც ეწინააღმდეგება ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას, მთავრობაში, პარლამენტში, საკონსტიტტუციო კომისიაში თუ სხვაგან, თქვენ ხართ მკვლელები. ბოდიში პირდაპირობისთვის. მაგრამ ეს სიმართლეა. ჩვენ 4 წელია მოვითხოვთ შრომის ინსპექციის შექმნას. უბრალოდ, სირცხვილია, მეგობრებო",- წერს უჩა ნანუაშვილი. ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით, ბაგირი გაწყდა და ოთხი მეშახტე დაახლოებით, 400 მეტრის სიმაღლიდან ჩავარდა. მეშახტეებს ამ დრომდე ეძებენ. 