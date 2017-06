ქეთი მელუა Black Sea Arena-ზე კონცერტს გამართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => qeti-melua [2] => %d1%81heck-in-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142081 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => qeti-melua [2] => %d1%81heck-in-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142081 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5971 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => qeti-melua [2] => %d1%81heck-in-georgia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => black-sea-arena [1] => qeti-melua [2] => %d1%81heck-in-georgia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142081) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16851,5971,7827) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141967 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-28 16:28:22 [post_date_gmt] => 2017-06-28 12:28:22 [post_content] => ელტონ ჯონის თაყვანისმცემლებისთვის სასიხარულო ინფორმაცია გაავრცელა „სოლომ“. მათი და „ისთერნ პრომოუშენსის“ ორგანიზებით, „ბლექ სი არენაზე“ ელტონ ჯონის არა ერთი, არამედ ორი კონცერტი გაიმართება. 16 სექტემბერს პირველი კონცერტი შედგება, ხოლო 17 სექტემბერს - მეორე. ეს გადაწყვეტილება იმითაა გამოწვეული, რომ უპრეცედენტო დაინტერესება გამოიხატა ელტონ ჯონის კონცერტის გამო და ბილეთების ყიდვა ბევრმა მსურველმა ვერ შეძლო. როგორც „სოლოს“ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი: „17 სექტემბერს დაგეგმილი კონცერტის ბილეთების გაყიდვა 30 ივნისს, დილის 09:00 საათზე დაიწყება და ხელმისაწვდომი იქნება ექსკლუზიურად, მხოლოდ SOLO-სთვის. 1-ელ ივლისის დილის 09:00 საათიდან კი, ბილეთების შეძენის შესაძლებლობა ყველა მსურველს ექნება. თითოეულ SOLO მომხმარებელს, ერთჯერადად 6 ბილეთის შეძენის შესაძლებლობა აქვს - ბილეთის ფასი 90 ლარიდან იწყება; ხოლო ის, ვინც არ არის SOLO - ბილეთს 150 ლარიდან შეიძენს“. 16 სექტემბერს კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა არა „სოლოს“ მომხმარებლისთვის 29 ივნისის დილის ცხრა საათიდან დაიწყება საიტზე tkt.ge. „გრემის“ ექვსგზის ჯილდოს მფლობელი ბრიტანელი მუსიკოსი საქართველოს პირველად ეწვევა მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში და შეასრულებს როგორც ცნობილ ჰიტებს, ასევე სიმღერებს თავისი ბოლო ალბომიდან „Wonderful Crazy Night“. 250 მილიონზე მეტი გაყიდული ჩანაწერი და მსოფლიოს 80-ზე მეტ ქვეყანაში ჩატარებული 4 000-ზე მეტი წარმოდგენა - 50 წლიანი მუსიკალური კარიერის განმავლობაში, ლეგენდარულ ელტონ ჯონს, არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორისაა ოსკარი, ოქროს გლობუსი, 6 გრემისა და 4 ბრიტანული მუსიკის ჯილდოები და სხვა. ლეგენდარულმა მომღერალმა მუსიკალური ნაწარმოებები შექმნა, როგორც სასცენო წარმოდგენებისთვის, ასევე ცნობილი ფილმებისთვის - The Lion King, Elton John and Tim Rice’s Aida და სხვა. 1996 წელს, ელტონ ჯონს მუსიკალურ ინდუსტრიასა და საქველმოქმედო საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბრიტანეთის იმპერიის კომანდორისა და რაინდის წოდება მიენიჭა. 1980-იანი წლებიდან, ელტონ ჯონი აქტიურად მონაწილეობს შიდსთან ბრძოლის წინააღმდეგ კამპანიაში. 1992 წელს, მან „ელტონ ჯონის შიდსთან ბრძოლის ფონდიც“ დააარსა. [post_title] => „ბლექ სი არენაზე“ ელტონ ჯონის მეორე კონცერტიც გაიმართება - როდიდან შეძლებთ ბილეთების შეძენას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bleq-si-arenaze-elton-jonis-meore-koncertic-gaimarteba-rodidan-shedzlebt-biletebis-shedzenas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 17:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 13:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141636 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-27 16:16:00 [post_date_gmt] => 2017-06-27 12:16:00 [post_content] => დღეს „ბლექ სი არენას“ და „სუხიშვილების“ ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. 15 ივლისს ანსამბლის კონცერტი „ბლექ სი არენაზე“ იქნება წარმოდგენილი. ტრადიციულ პროგრამასთან ერთად, მაყურებელს ექსკლუზიურად ექნება საშუალება, იხილოს ახალი პროგრამიდან „ცეკვა ქართული“ რამდენიმე ნომერი, მათ შორის ერთ-ერთი ნიაზ დიასამიძის „რქაწითელზე“ დადგმული ცეკვაა, სახელწოდებით „თამაში“. კიდევ ერთი ცეკვა „ოტობაია“ პირველად იქნება ნაჩვენები. „სუხიშვილები“ ამ პროგრამაზე სწორედ ახლა მუშაობენ. ილიკო სუხიშვილმა ისაუბრა იმ პროგრამაზე, რომელსაც მაყურებელი „ბლექ სი არენაზე“ იხილავს. მისი თქმით, მათ პროგრამას განსაკუთრებული ტექნიკური აღჭურვა არ სჭირდება, თუმცა მოხარულები არიან, რომ ამ დარბაზში გამოსვლის შესახძლებლობა ეძლევათ. ილიკო სუხიშვილი: პროექტი „ცეკვა ქართული“ შეიცავს რამდენიმე კომპოზიციას. „ოტობაიას“ მელოდია ჩვენმა ორკესტრმა გააკეთა. მეორე ნიაზ დიასამიძის სიმღერა „რქაწითელია“, ორივე მელოდიაზე დავდგით ახალი ცეკვები და ძალიან გვაინტერესებს, როგორი იქნება მაყურებლის რეაქცია (იღიმის). როგორც „ბლექ სი არენას“ დირექტორმა, ანი კავლელიშვილმა განაცხადა, ქართული კონცერტების სერია შეკვეთილში მდებარე სივრცეში სწორედ „სუხიშვილების“ კონცერტით გაიხსნება. ბილეთების ფასი, ანსამბლის ხელმძღვანელობის თხოვნით, ისეთია, რომ მას ყველა შესწვდება, 10-დან 60 ლარამდე, 60 ლარი ვიაპი ადგილები ღირს, რაც ამ ადგილებისთვის უპრეცედენტო ღირებულება გახლავთ. ბილეთები 28 ივნისიდან საიტზე tkt.ge გაიყიდება. ნინო მურღულია [post_title] => „სუხიშვილები“ „ბლექ სი არენაზე“ ახალი პროგრამიდან ცეკვებს წარადგენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sukhishvilebi-bleq-si-arenaze-akhali-programidan-cekvebs-waradgenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 17:17:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 13:17:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141636 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141297 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-26 16:35:42 [post_date_gmt] => 2017-06-26 12:35:42 [post_content] => ელტონ ჯონის კონცერტი 16 სექტემბერს შეკვეთილში მდებარე „ბლექ სი არენაზე“ გაიმართება. ღონისძიებას „სოლო“ და „ისტერნ პრომოუშენსი“ წარმოადგენენ. 25 ივნისს tkt.ge-ზე მხოლოდ „სოლო“ მომხმარებლებისთვის გაიხსნა ბილეთების ყიდვის შესაძლებლობა. შესაძლოა, სწორედ ამან გამოიწვია დაბნეულობა, როცა „ფეისბუქზე“ წერდნენ, რომ ბილეთებს ვერ ყიდულობდნენ, რადგან თუკი „სოლოს“ მომხმარებელი არ ხართ, 25-ში ბილეთს ვერ შეიძენდით. არა „სოლოს“ მომხმარებლებისთვის ბილეთები გასაყიდად ამავე საიტზე 29 ივნისს დაიდება. კონცერტის ბილეთებთან დაკავშირებით „სოლოს“ გვერდზე განცხადებაც გავრცელდა, სადაც ნათქვამია, რომ ლაუნჯში ბილეთები აღარ გაიყიდება. „SOLO მომხმარებლებისთვის გამოყოფილი ყველა კატეგორიის ბილეთი ამ ეტაპზე უკვე გაყიდულია, რის გამოც პრისეილის ეტაპი დასრულდა და ხვალ SOLO ლაუნჯებში აღარ გაიყიდება. ბილეთების გაყიდვა განახლდება 29 ივნისს 09:00 საათზე. გამომდინარე იქედან, რომ ბილეთების რაოდენობა კიდევ უფრო ცოტაა და მოთხოვნა ძალიან დიდი, თითოეულ მსურველს მაქსიმუმ 2 ბილეთის შეძენის შესაძლებლობა ექნება. დიდი მადლობა ამხელა ინტერესისთვის, შევხვდებით Black Sea Arena-ზე“. ჩვენ დავინტერესდით, ზუსტად რამდენ ხანში გაიყიდა კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ნაწილი - „ბილეთების გაყიდვა დაიწყო 25 ივნისს, დილის 10:00 საათიდან tkt.ge-ზე, ბილეთებზე მოთხოვნა იყო ძალიან მაღალი, გაყიდვების შემდეგ საიტზე ჯამში 30.000-ზე მეტი მომხმარებელი დაფიქსირდა, შესაბამისად, დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ბილეთები სრულად გაიყიდა. აქედან გამომდინარე აღარ დადგა ბილეთების სოლო ლაუნჯებიდან გაყიდვის საჭიროება. 29 ივნისს, დილის 09:00 საათიდან კვლავ გახდება ხელმისაწვდომი ელტონ ჯონის კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გარკვეული რაოდენობა tkt.ge-ზე“ განაცხადეს „სოლო“-ში. [post_title] => ელტონ ჯონის კონცერტის ბილეთები ერთ საათში გაიყიდა - როდის გაიყიდება ბილეთების მეორე ნაწილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-jonis-koncertis-biletebi-ert-saatshi-gaiyida-rodis-gaiyideba-biletebis-meore-nawili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 16:35:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 12:35:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141967 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-28 16:28:22 [post_date_gmt] => 2017-06-28 12:28:22 [post_content] => ელტონ ჯონის თაყვანისმცემლებისთვის სასიხარულო ინფორმაცია გაავრცელა „სოლომ“. მათი და „ისთერნ პრომოუშენსის“ ორგანიზებით, „ბლექ სი არენაზე“ ელტონ ჯონის არა ერთი, არამედ ორი კონცერტი გაიმართება. 16 სექტემბერს პირველი კონცერტი შედგება, ხოლო 17 სექტემბერს - მეორე. ეს გადაწყვეტილება იმითაა გამოწვეული, რომ უპრეცედენტო დაინტერესება გამოიხატა ელტონ ჯონის კონცერტის გამო და ბილეთების ყიდვა ბევრმა მსურველმა ვერ შეძლო. როგორც „სოლოს“ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი: „17 სექტემბერს დაგეგმილი კონცერტის ბილეთების გაყიდვა 30 ივნისს, დილის 09:00 საათზე დაიწყება და ხელმისაწვდომი იქნება ექსკლუზიურად, მხოლოდ SOLO-სთვის. 1-ელ ივლისის დილის 09:00 საათიდან კი, ბილეთების შეძენის შესაძლებლობა ყველა მსურველს ექნება. თითოეულ SOLO მომხმარებელს, ერთჯერადად 6 ბილეთის შეძენის შესაძლებლობა აქვს - ბილეთის ფასი 90 ლარიდან იწყება; ხოლო ის, ვინც არ არის SOLO - ბილეთს 150 ლარიდან შეიძენს“. 16 სექტემბერს კონცერტზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვა არა „სოლოს“ მომხმარებლისთვის 29 ივნისის დილის ცხრა საათიდან დაიწყება საიტზე tkt.ge. „გრემის“ ექვსგზის ჯილდოს მფლობელი ბრიტანელი მუსიკოსი საქართველოს პირველად ეწვევა მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში და შეასრულებს როგორც ცნობილ ჰიტებს, ასევე სიმღერებს თავისი ბოლო ალბომიდან „Wonderful Crazy Night“. 250 მილიონზე მეტი გაყიდული ჩანაწერი და მსოფლიოს 80-ზე მეტ ქვეყანაში ჩატარებული 4 000-ზე მეტი წარმოდგენა - 50 წლიანი მუსიკალური კარიერის განმავლობაში, ლეგენდარულ ელტონ ჯონს, არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, მათ შორისაა ოსკარი, ოქროს გლობუსი, 6 გრემისა და 4 ბრიტანული მუსიკის ჯილდოები და სხვა. ლეგენდარულმა მომღერალმა მუსიკალური ნაწარმოებები შექმნა, როგორც სასცენო წარმოდგენებისთვის, ასევე ცნობილი ფილმებისთვის - The Lion King, Elton John and Tim Rice’s Aida და სხვა. 1996 წელს, ელტონ ჯონს მუსიკალურ ინდუსტრიასა და საქველმოქმედო საქმიანობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ბრიტანეთის იმპერიის კომანდორისა და რაინდის წოდება მიენიჭა. 1980-იანი წლებიდან, ელტონ ჯონი აქტიურად მონაწილეობს შიდსთან ბრძოლის წინააღმდეგ კამპანიაში. 1992 წელს, მან „ელტონ ჯონის შიდსთან ბრძოლის ფონდიც“ დააარსა. 