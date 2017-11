ქუთაისის აეროპორტში ინვესტიციების მოზიდვა გაგრძელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => investicia [2] => qutaisis-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183632 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => investicia [2] => qutaisis-aeroporti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183632 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2140 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => investicia [2] => qutaisis-aeroporti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dimitri-qumsishvili [1] => investicia [2] => qutaisis-aeroporti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183632) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2140,2257,2878) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183723 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 17:41:47 [post_date_gmt] => 2017-11-03 13:41:47 [post_content] => სურამსა და ყვარელში ჩასულ დამსვენებლებს უახლოეს მომავალში ახალი სასტუმროები უმასპინძლებს. სურამში 1259 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 275 ათასი ლარად გაიყიდა. ლოტი გასაყიდად "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტომ” გამოიტანა. ობიექტის საწყისი ფასი 32 ათასი ლარი იყო, ბიჯების რაოდენობამ კი 243 შეადგინა. საბოლოო ჯამში, აუქციონში შპს ”სურამი პალასმა” გაიმარჯვა, რომელიც სასტუმროს 26 მაისის ქუჩაზე ააშენებს. რაც შეეხება ყვარელს, აქ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი გაყიდა. საპრივატიზაციო თანხამ 293 ათასი. ადგილზე 8-ნომრიანი სასტუმრო მოეწყობა. ”ბოლო დროს საქართველოში დაფიქსირებულმა ტურისტული ნაკადების საგრძნობმა მატებამ კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახადა ქვეყანაში შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სწორედ ამ მიზნით, პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ“ ინვესტორებს სურამსა და ყვარელში არსებული სახელმწიფო ქონება შესთავაზა. ელექტრონული აუქციონების მიმართ დაინტერესება საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა და ვაჭრობის შედეგად გამოვლენილმა გამარჯვებულებმა სასტუმროს მშენებლობის ვალდებულება აიღეს”, - აცხადებენ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში. მათივე ცნობით, პროექტის ფარგლებში მიღებული შემოსავალი სულ უფრო იზრდება. დღეისათვის გაყიდულია 26 927 501 ლარის უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა არანაკლებ 58 200 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => სურამსა და ყვარელში ახალი სასტუმროები აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suramsa-da-yvarelshi-akhali-sastumroebi-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 17:43:50 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 13:43:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183723 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183620 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:48:33 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:48:33 [post_content] => ეკონომიკა და ფისკალური პოლიტიკა რომ სწორი მიმართულებით ვითარდება, ამას საერთაშორისო რეიტინგებიც ადასტურებს. ფინანსთა მინისტრ, დიმიტრი ქუმსიშვილს მაგალითად მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგი“ მოჰყავს, რომელშიც საქართველო მე-9 ადგილზე დაწინაურდა. „ეს ნიშნავს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესის კეთება ყოველდღიურად უფრო მარტივი ხდება; ეს ნიშნავს იმასაც, რომ ჩვენს მეწარმეებს აქვთ შესაძლებლობა, ნაკლები დახარჯონ ბიუროკრატიაზე და მეტის რეინვესტირება მოახდინონ ,“ - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ქუმსიშვილმა ასევე დაასახელა სარეიტინგო სააგენტო Moody’s-ის რეიტინგი, რომელმაც 2017 წლის სექტემბერში საქართველოს რეიტინგი გაუუმჯობესა „Ba3 სტაბილურიდან“ „Ba2 სტაბილურამდე“. [post_title] => ქუმსიშვილი: ჩვენს ქვეყანაში ბიზნესის კეთება ყოველდღიურად უფრო მარტივი ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvili-chvens-qveyanashi-biznesis-keteba-yoveldghiurad-ufro-martivi-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:48:33 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:48:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183617 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:38:00 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:38:00 [post_content] => ლარიზაციის რეფორმამ სხვა არანაკლებ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებთან ერთად, მინიმუმამდე უნდა შეამციროს თითოეული ჩვენი მოქალაქის დამოკიდებულება საგარეო ეკონომიკურ შოკებზე, უნდა გაზარდოს მათი დანაზოგები და ქვეყნის განვითარებას შეუწყოს ხელი, - ამის შესახებ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს მთავრობამ ეროვნულ ბანკთან ერთად შეიმუშავა ლარიზაციის სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყანაში უცხოურ ვალუტაზე დამოკიდებულების შემცირებას, რათა მოიხსნას აღნიშნული პრობლემა და შოკის მიმართ გამძლეობა გაიზარდოს. ქუმსიშვილმა ისაუბრა ლარიზაციის სტრატეგიით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე, რომელთა განხორციელება გაზრდის ლარიზაციის მაჩვენებელს. დიმიტრი ქუმსიშვილმა მოიყვანა 2017 წელს დოლარიზაციის მაჩვენებლების შემცირების სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც მიმდინარე წლის ოქტომბრის მდგომარეობით, დეპოზიტების ლარიზაცია წლის დასაწყისიდან გაიზარდა 6 პროცენტული პუნქტით - 35%-მდე, ხოლო სესხების ლარიზაცია გაიზარდა 8,4 პროცენტული პუნქტით - 35 %-მდე. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცვლილებაა ფიზიკური პირების შემთხვევაში. სესხების ლარიზაცია ფიზიკურ პირებში 12 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და შეადგინა 54%. [post_title] => ფინანსთა მინისტრის თქმით, სესხების ლარიზაცია ფიზიკურ პირებში 12 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => finansta-ministris-tqmit-seskhebis-larizacia-fizikur-pirebshi-12-procentuli-punqtit-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:38:00 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:38:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183617 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183723 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 17:41:47 [post_date_gmt] => 2017-11-03 13:41:47 [post_content] => სურამსა და ყვარელში ჩასულ დამსვენებლებს უახლოეს მომავალში ახალი სასტუმროები უმასპინძლებს. სურამში 1259 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 275 ათასი ლარად გაიყიდა. ლოტი გასაყიდად "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტომ” გამოიტანა. ობიექტის საწყისი ფასი 32 ათასი ლარი იყო, ბიჯების რაოდენობამ კი 243 შეადგინა. საბოლოო ჯამში, აუქციონში შპს ”სურამი პალასმა” გაიმარჯვა, რომელიც სასტუმროს 26 მაისის ქუჩაზე ააშენებს. რაც შეეხება ყვარელს, აქ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი გაყიდა. საპრივატიზაციო თანხამ 293 ათასი. ადგილზე 8-ნომრიანი სასტუმრო მოეწყობა. ”ბოლო დროს საქართველოში დაფიქსირებულმა ტურისტული ნაკადების საგრძნობმა მატებამ კიდევ უფრო მოთხოვნადი გახადა ქვეყანაში შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სწორედ ამ მიზნით, პროექტ „50 ქონება შენი სასტუმროსთვის“ ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ“ ინვესტორებს სურამსა და ყვარელში არსებული სახელმწიფო ქონება შესთავაზა. ელექტრონული აუქციონების მიმართ დაინტერესება საკმაოდ მაღალი აღმოჩნდა და ვაჭრობის შედეგად გამოვლენილმა გამარჯვებულებმა სასტუმროს მშენებლობის ვალდებულება აიღეს”, - აცხადებენ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში. მათივე ცნობით, პროექტის ფარგლებში მიღებული შემოსავალი სულ უფრო იზრდება. დღეისათვის გაყიდულია 26 927 501 ლარის უძრავი ქონება, ხოლო სასტუმროების ასაშენებლად განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობა არანაკლებ 58 200 000 ლარს შეადგენს. [post_title] => სურამსა და ყვარელში ახალი სასტუმროები აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => suramsa-da-yvarelshi-akhali-sastumroebi-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 17:43:50 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 13:43:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183723 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 412 [max_num_pages] => 138 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 63c936157d727efff32a57178a65f190 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )