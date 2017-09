ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 66% – ით გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri [3] => mgzavrtnakadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160312 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri [3] => mgzavrtnakadi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160312 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 860 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri [3] => mgzavrtnakadi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisi [1] => aeroporti [2] => mgzavri [3] => mgzavrtnakadi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160312) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,7728,12057,860) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160082 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 13:12:44 [post_date_gmt] => 2017-09-05 09:12:44 [post_content] => ბრიტანულმა გამოცემა The Times–მა უქმეების გასატარებლად მსოფლიოს 30 საუკეთესო ქალაქი გამოავლინა. პირველი ადგილი ხორვატიის ქალაქმა ზადარმა დაიკავა, სადაც ისტორიული ნაწილი კარგად არის შენარჩუნებული. გარდა ამისა, The Times–ის რედაქტორები აღნიშნავენ, რომ ქალაქში საკმარისად ბევრი კაფე და სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულოა. მეორე ადგილი სიაში მაკედონიურ ოჰრიდს ერგო, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შესული. აქ მეფე სამუელის ციხესიმაგრისა და ორჰიდის ტბის ნახვაა შესაძლებელი. სამეულს კიდევ ერთი ხორვატიული ქალაქი, პულა ასრულებს. აქ ტურისტებს გასაოცრად კარგად შემონახული ამფითეატრისა და ცენტრალური ბაზრის ნახვას ურჩევენ. ათეულში ასევე ფრანგული ქალაქი დინარი, მინსკი, ვარნა, იტალიური ოლიბია, ბრატისლავა, მალმიო და ესპანური ხერესი შედიან. საინტერესოა, რომ სიაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ქალაქი ქუთაისი (მე–19 ადგილი) და ესტონური ტალინი (27-ე ადგილი) მოხვდნენ. [post_title] => The Times–ის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში ქუთაისი შევიდა

შიდა მარშრუტებზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებს მგზავრთა გადაყვანისთვის შესაძლოა, სპეციალური ნებართვები დასჭირდეთ, - ამის შესახებ „ინტერპრესნიუსს" ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში შესაბამისი წერილის საპასუხოდ განუცხადეს. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, მუშაობა მიმდინარეობს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტზე, რომლის მიღების შემთხვევაში სანებართვო რეჟიმში მოექცევა ქვეყნის შიდა სამგზავრო რეგულარული გადაყვანები, შესაბამისი გრძელვადიანი სანებართვო პირობებით. „სანებართვო პირობებში გათვალისწინებული იქნება ევრორეგულაციებით განსაზღვრული ძირითადი მოთხოვნები და პირობები, რომლებიც ადგენს მგზავრის უსაფრთხო და შესაბამისი განრიგის დაცვით გადაყვანის ვალდებულებას. საერთო სტანდარტში მოექცევა ასევე სამგზავრო ავტოსადგურების მოწყობისა და მათი ფუნქციონირების სავალდებულო მოთხოვნები", - აცხადებენ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში. [post_title] => სატრანსპორტო საშუალებებს მგზავრთა გადაყვანისთვის შესაძლოა, სპეციალური ნებართვები დასჭირდეთ

ქუთაისის აეროპორტთან მსხვილი ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობა უახლოეს მომავალში დაიწყება, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იმერეთში, მოსახლეობასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული ცენტრი გაზრდის ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკურ პოტენციალს. ამასთან, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს. "ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება ქუთაისს შესძენს ერთ-ერთი წამყვანი ეკონომიკური ცენტრის ფუნქციას. იმერეთს ექნება გაცილებით დიდი შესაძლებლობები ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის, რაც პირდაპირ აისახება ხალხის მატერიალურ მდგომარეობაზე. ჩვენ უნდა ავაღორძინოთ ტრადიციული დარგები და ადგილობრივი წარმოება", - განაცხადა კვირიკაშვილმა. [post_title] => ქუთაისის აეროპორტთან ლოჯისტიკური ცენტრი აშენდება [post_title] => The Times–ის საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში ქუთაისი შევიდა