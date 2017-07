როგორ მივიღოთ ფისტას ნერგი უფასოდ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fista [1] => nergi [2] => saqartvelos-fistas-asociacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149289 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fista [1] => nergi [2] => saqartvelos-fistas-asociacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149289 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8213 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fista [1] => nergi [2] => saqartvelos-fistas-asociacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fista [1] => nergi [2] => saqartvelos-fistas-asociacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149289) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8213,17666,17667) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124635 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 12:45:55 [post_date_gmt] => 2017-04-23 08:45:55 [post_content] => დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა კახეთში, იორმუღალოში ფისტას ნერგების დარგვის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ფისტას ბაღების გაშენებას საქართველოში უცხოური კაპიტალით შექმნილი საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია „არიკ ჯგუფი“ ახორციელებს. „საქართველოს აგროკლიმატური პირობები ფისტას წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. ფისტა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნადი კაკლოვანი მცენარეა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ამ პროდუქტის მსხვილი მწარმოებელი და შემდეგ ეტაპზე კი ექსპორტიორი ქვეყანა“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. აღსანიშნავია, რომ ფისტა საკვები მრეწველობის გარდა, ფართოდ მოიხმარენ ფარმაცევტულ წარმოებაში. ღონისძიების ფარგლებში კომპანიამ „არიკ ჯგუფი“ მემორანდუმები გააფორმა საპარტნიორო ფონდსა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს ერთობლივი სამეცნიერო სამუშაოების ჩატარებას მევენახეობა-მეხილეობის, ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის, მცენარეთა დაცვის სფეროებში. ასევე, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და „არიკ ჯგუფის“ ბაზებზე მოხდება ახალგაზრდა სპეციალისტების გადამზადება და მათ რეგულარულად ჩაუტარდებათ სემინარ-ტრენინგები. მემორანდუმის ფარგლებში ასევე მოეწყობა სადემონსტრაციო ნაკვეთი. კომპანია „არიკ ჯგუფი“ საქართველოში 2012 წლიდან ახორცილებს საინვესტიციო პროექტებს სოფლის მეურნეობის, საკვები ინდუსტრიის, ეკოტურიზმისა და მშენებლობის მიმართულებებით. კომპანიას დაგეგმილი აქვს 1000 ჰექტარზე ახალი, ადგილობრივ კლიმატზე მორგებული ფისტას პლანტაციის გაშენება. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს მთავრობისა და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებმა, მოხალისეებმა (Youth Voice, FLEX და სხვები), სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებმა და სტუდენტებმა. [post_title] => კახეთში ფისტას ნერგები დარგეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakhetshi-fistas-nergebi-darges [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 12:45:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 08:45:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124635 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 109847 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-20 15:38:23 [post_date_gmt] => 2017-02-20 11:38:23 [post_content] => პროექტს „ფისტა ჩვენს ოჯახში” - „საქართველოს ფისტას ასოციაცია” კვლავ გააგრძელებს. როგორც ”ფორტუნას” ორგანიზაციაში განუცხადეს, საქართველოში ჯამში ფისტას 10 ათასამდე ნერგი უნდა დარიგდეს. ”მოგეხსენებათ, ეს პროექტი გასულ წელს დავიწყეთ და ბოლო მონაცემებით, დაინტერესება 300-ამდე მსურველმა გამოთქვა. ამ ეტაპზე 900-ამდე ნერგი უკვე გავეცით. რაც შეეხება, პროექტის განახლებს - მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან მსურველები კვლავ შეძლებენ ფისტას ნერგები უსასყიდლოდ მიიღონ”, - განაცხადეს „საქართველოს ფისტას ასოციაცია”-ში. მათივე ცნობით, პროექტის ფარგლებში, ქვეყნის მასშტაბით, ფისტას ნერგებს ასოციაცია უანგაროდ გასცემს. დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ, ასოციაციის წევრები გახდნენ და, საქართველოს ტერიტორიაზე დასარგავად, ფისტას 3 ნერგი მიიღონ. როგორც პროექტის ორგანიზატორებმა ”ფორტუნას” განუმარტეს, სარეგისტრაციო ფორმის შევსების შემდეგ, ასოციაცია განიხილავს და გადაწყვეტს, ვისზე გასცეს ნერგი. პრიორიტეტი იმ რეგიონში მცხოვრებ განმცხადებლებს ენიჭებათ, სადაც ფისტას ნერგების ნაკლები რაოდენობაა დარგული. ცნობისთვის, ფისტა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაკალია, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნებში მზარდი მოთხოვნაა. თბილისის სუპერმარკეტებში 100-გრამიანი „ფისტაშკას“ ფასი დაახლოებით 5.25 ლარიდან იწყება და 6.50 ლარამდეა. „საქართველოს ფისტის ასოციაცია” კი 2016 წლის მაისში დაფუძნდა. ასოციაციის მიზანია საქართველოში ფისტას კულტურის დანერგვის ხელშეწყობა და მოსახლეობისთვის მისი მრავალმხრივი უპირატესობის გაცნობა. [post_title] => ფისტა ჩვენს ოჯახში: მსურველებს ნერგები უფასოდ დაურიგდებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fista-chvens-ojakhshi-msurvelebs-nergebi-ufasod-daurigdebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-20 15:38:23 [post_modified_gmt] => 2017-02-20 11:38:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109847 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 88663 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-11-17 10:00:13 [post_date_gmt] => 2016-11-17 06:00:13 [post_content] => „არიკ ჯგუფი“ კვების ინდუსტრიის მიმართულებით ინვესტირებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. კომპანიამ საპარტნიორო ფონდთან შეხვედრა გამართა, სადაც ქართული ფისტას წარმოების განვითარების გეგმა და საინვესტიციო პროექტის დეტალები წარმოადგინა. ამასთან, შეხვედრაზე „არიკ ჯგუფი“ -ს წარმომადგენლებმა ფონდის მენეჯმენტს გააცნეს სხვა სამომავლო გეგმებიც. კომპანია ჯამში 2000 ჰექტარზე - 400 ჰექტარი ვენახის, 400 ჰექტარი ხილის ბაღებისა და 1000 ჰექტარი ფისტას პლანტაციის გაშენებას აპირებს. უკვე დაწყებულია სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, სათბურის და ლაბორატორიის მშენებლობისთვის. კომპანია სოფლის მეურნეობის მიმართულების ნაწილის დასრულებას 2018 წლის ბოლოსათვის გეგმავს. „არიკ ჯგუფი“ ტურიზმის მიმართულებითაც მუშაობს და ინვესტირებას 5-ვარსკვლავიანი 150 ტურისტული ვილის მშენებლობასაც გეგმავს, რომელიც უცხოელ და ადგილობრივ ტურისტებს უმასპინძლებს. ცნობისთვის, „არიკ ჯგუფი“ უცხოური კაპიტალით შექმნილ საინვესტიციო კომპანიას წარმოადგენს, რომელიც საქართველოში 2012 წლიდან ფუნქციონირებს. კომპანია პროექტებს სოფლის მეურნეობის, კვების ინდუსტრიის და ტურიზმის მიმართულებით ახორციელებს. საინვესტიციო კომპანიის ყველაზე ფართომასშტაბიან პროექტს კახეთში, საგარეჯოს რაიონში, „ვინიჩიო ველის“ (Vinichio Valley) - ანუ „მწვანე“ აგრო-ტურისტული ცენტრის განვითარება წარმოადგენს. პროექტის განვითარებისას, ძირითადი აქცენტი ქართული ფისტას და ღვინის წარმოებაზე კეთდება. პირველად ისტორიაში ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, საქართველოს ეძლევა საშუალება გახდეს ფისტას მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყანა. [post_title] => „არიკ ჯგუფი“ საქართველოში 150 ტურისტულ ვილას ააშენებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arik-jgufi-saqartveloshi-150-turistul-vilas-aashenebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-16 19:30:22 [post_modified_gmt] => 2016-11-16 15:30:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124635 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-23 12:45:55 [post_date_gmt] => 2017-04-23 08:45:55 [post_content] => დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა კახეთში, იორმუღალოში ფისტას ნერგების დარგვის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ფისტას ბაღების გაშენებას საქართველოში უცხოური კაპიტალით შექმნილი საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანია „არიკ ჯგუფი“ ახორციელებს. „საქართველოს აგროკლიმატური პირობები ფისტას წარმოების შესაძლებლობას იძლევა. ფისტა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნადი კაკლოვანი მცენარეა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ამ პროდუქტის მსხვილი მწარმოებელი და შემდეგ ეტაპზე კი ექსპორტიორი ქვეყანა“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. აღსანიშნავია, რომ ფისტა საკვები მრეწველობის გარდა, ფართოდ მოიხმარენ ფარმაცევტულ წარმოებაში. ღონისძიების ფარგლებში კომპანიამ „არიკ ჯგუფი“ მემორანდუმები გააფორმა საპარტნიორო ფონდსა და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან გაფორმებული მემორანდუმი ითვალისწინებს ერთობლივი სამეცნიერო სამუშაოების ჩატარებას მევენახეობა-მეხილეობის, ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის, მცენარეთა დაცვის სფეროებში. ასევე, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრისა და „არიკ ჯგუფის“ ბაზებზე მოხდება ახალგაზრდა სპეციალისტების გადამზადება და მათ რეგულარულად ჩაუტარდებათ სემინარ-ტრენინგები. მემორანდუმის ფარგლებში ასევე მოეწყობა სადემონსტრაციო ნაკვეთი. კომპანია „არიკ ჯგუფი“ საქართველოში 2012 წლიდან ახორცილებს საინვესტიციო პროექტებს სოფლის მეურნეობის, საკვები ინდუსტრიის, ეკოტურიზმისა და მშენებლობის მიმართულებებით. კომპანიას დაგეგმილი აქვს 1000 ჰექტარზე ახალი, ადგილობრივ კლიმატზე მორგებული ფისტას პლანტაციის გაშენება. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს მთავრობისა და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებმა, მოხალისეებმა (Youth Voice, FLEX და სხვები), სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებმა და სტუდენტებმა. [post_title] => კახეთში ფისტას ნერგები დარგეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakhetshi-fistas-nergebi-darges [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 12:45:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 08:45:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124635 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b2d0f02060cada77ac45d077427c67ed [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )