როგორ მივიღოთ მთაში სათიბ-საძოვრები – სამინისტროს რჩევები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => satib-sadzovari [2] => kooperativi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => satib-sadzovari [2] => kooperativi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1475 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => satib-sadzovari [2] => kooperativi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => satib-sadzovari [2] => kooperativi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18446,18444,1475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183232 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 18:41:53 [post_date_gmt] => 2017-11-02 14:41:53 [post_content] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შესაძლოა, ქვეყანაში მწერის ბიოლოგიური მტერი შემოიყვანონ. ამ საკითხზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი მუშაობს. სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ანასეულში, ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრში დაიგეგმა ბიოლოგიური ლაბორატორიის მოწყობა, სადაც მეცნიერები ამ საკითხებზე იმუშავებენ. სამუშაო-საკონსულტაციო ჯგუფს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ლევან უჯმაჯურიძე ხელმძღვანელობს. შეგახსენებთ, 2018 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად 14 მილიონ ლარს დახარჯავს. 2018 წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 10 მილიონი ლარით მეტს მიიღებს. [post_title] => ფაროსანას გასანადგურებლად შესაძლოა მისი ბიოლოგიური მტერი შემოიყვანონ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-gasanadgureblad-shesadzloa-misi-biologiuri-mteri-shemoiyvanon [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 18:41:53 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 14:41:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180939 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-27 12:59:25 [post_date_gmt] => 2017-10-27 08:59:25 [post_content] => კახეთის რეგიონს გადასარეკი ტრასების ბიოუსაფრთხოების სამი პუნქტი მოემსახურება. ბიოუსაფრთხოების პუნქტების მოწყობის უმთავრესი მიზანია გადასარეკ ტრასებზე დაავადებული პირუტყვის გადაადგილებისა და, შესაბამისად, ინფექციებისა და ინვაზიების გადატანა-გავრცელების თავიდან აცილება, რაც ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვას, მეცხოველეობის დარგის სტიმულირებას და ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის ზრდას უწყობს ხელს. „მეცხვარეობის და მესაქონლეობის განვითარებისთვის ჩვენ კომპლექსურ სამუშაოებს ვატარებთ. მათ შორის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია გადასარეკი ტრასების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და საბოლოოდ სწორი ადმინისტრირება. ეს უკვე მე-5 პუნქტია კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში. დაგეგმილია კიდევ ერთი პუნქტის გახსნა, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მასშტაბით ცხვრისა და მსხვილფეხა პირუტყვის გადაადგილების კონტროლს და ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვას“, - აღნიშნა ლევან დავითაშვილმა. ახლადგახსნილი ბიოუსაფრთხოების პუნქტი გადასარეკი ტრასის სტრატეგიულად საკვანძო ადგილზე მდებარეობს, სადაც მაღალია პირუტყვის ნაკადი სეზონურ საძოვრებზე გადარეკვისას. ბიოუსაფრთხოების პუნქტი ბეტონის საფარით მოწყობილი შემოღობილი ტერიტორიაა, სადაც განთავსებულია პირუტყვის სადეზინსექციო-გასაბანი აუზები, სადეზინსექციო საშხაპეები, წყლის რეზერვუარები, საწყობი, ვეტპუნქტი. ბიოუსაფრთხოების პუნქტში შესაძლებელია დღეში 3 ათასამდე წვრილფეხა და აგრეთვე მსხვილფეხა პირუტყვის პარაზიტების საწინააღმდეგოდ დამუშავება. ცხოველთა დამუშავებისას გამოიყენება მაღალი სტანდარტების ინსექტოაკარიციდული პრეპარატები. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები ფერმერებს უსასყიდლოდ ემსახურებიან. ცხოველთა გადასარეკი ტრასის ბიოუსაფრთხოების პუნქტები უკვე მოქმედებს კახეთის რეგიონში დედოფლისწყაროში, სიღნაღსა და ყვარელში, აგრეთვე, ქვემო ქართლის რეგიონში მარნეულსა და რუსთავში, რომლებიც სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO), საერთაშორისო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის“ „მცირეკავკასიის ალიანსების პროგრამის“ (ALCP) მხარდაჭერით აშენდა . უახლოეს მომავალში ქვეყნის მასშტაბით ბიოუსაფრთხოების 6 პუნქტი იფუნქციონირებს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="180959,180960,180961,180963,180964"] [post_title] => ყვარელში ბიოუსაფრთხოების პუნქტი გაიხსნა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yvarelshi-biousafrtkhoebis-punqti-gaikhsna-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 12:59:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 08:59:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180939 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180493 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-26 11:24:48 [post_date_gmt] => 2017-10-26 07:24:48 [post_content] => საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ორგანიზებით, საელჩოს ტერიტორიაზე ქართული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა, სადაც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტების ბენეფიციარმა ქართველმა მეწარმეებმა საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს. ღონისძიებას საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დაესწრო. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა, იან კელიმ ღონისძიებაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის ლევან დავითაშვილს მადლობა გადაუხადა. „ასეთ ღონისძიებებზე ჩვენ შეგვიძლია იმ უმნიშვნელოვანესი დახმარების ხელშესახები შედეგები დავინახოთ, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან, ამერიკელი მეგობრისგან 25 წლის განმავლობაში ვიღებთ და რომელიც, ძირითადად, USAID მიერ ორგანიზებული სხვადასხვა წარმატებული პროექტის მეშვეობით ხორციელდება. ეს არის მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების მოზიდვაში მოგვეხმარა. ყველა ის პროექტი, რომელიც ხორციელდებოდა USAID-ის მიერ სრულ თანხვედრაშია სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიასთან. მინდა წარმატებები ვუსურვო USAID-ის პროექტის ბენეფიციარ ჩვენს ფერმერებსა და მეწარმეებს“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. [post_title] => აშშ-ის საელჩოში ქართული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-is-saelchoshi-qartuli-produqciis-gamofena-gayidva-gaimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 11:34:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 07:34:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180493 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183232 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 18:41:53 [post_date_gmt] => 2017-11-02 14:41:53 [post_content] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შესაძლოა, ქვეყანაში მწერის ბიოლოგიური მტერი შემოიყვანონ. ამ საკითხზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი მუშაობს. სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ანასეულში, ნიადაგისა და სურსათის დიაგნოსტიკის ცენტრში დაიგეგმა ბიოლოგიური ლაბორატორიის მოწყობა, სადაც მეცნიერები ამ საკითხებზე იმუშავებენ. სამუშაო-საკონსულტაციო ჯგუფს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ლევან უჯმაჯურიძე ხელმძღვანელობს. შეგახსენებთ, 2018 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ საბრძოლველად 14 მილიონ ლარს დახარჯავს. 2018 წლის ბიუჯეტის პირველად პროექტთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 10 მილიონი ლარით მეტს მიიღებს. [post_title] => ფაროსანას გასანადგურებლად შესაძლოა მისი ბიოლოგიური მტერი შემოიყვანონ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-gasanadgureblad-shesadzloa-misi-biologiuri-mteri-shemoiyvanon [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 18:41:53 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 14:41:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183232 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 95 [max_num_pages] => 32 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1fef19711c3f75480dfcc07114c29362 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )