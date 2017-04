რომელ კერძებს მიირთმევენ მსოფლიოში აღდგომის დღეს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => aghdgoma-da-sakvebi [2] => witeli-kverckhi [3] => saaghdgomo-kerdzebi [4] => aghdgoma-msoflioshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122911 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => aghdgoma-da-sakvebi [2] => witeli-kverckhi [3] => saaghdgomo-kerdzebi [4] => aghdgoma-msoflioshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122911 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => aghdgoma-da-sakvebi [2] => witeli-kverckhi [3] => saaghdgomo-kerdzebi [4] => aghdgoma-msoflioshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aghdgoma [1] => aghdgoma-da-sakvebi [2] => witeli-kverckhi [3] => saaghdgomo-kerdzebi [4] => aghdgoma-msoflioshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122911) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5345,14818,14821,14820,14819) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122904 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 15:29:19 [post_date_gmt] => 2017-04-15 11:29:19 [post_content] => იერუსალიმის ტაძარში, მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა. იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქმა, წმინდა ცეცხლი ტრადიციულად 33 სანთელით გამოიტანა ტაძარში შეკრებილ მორწმუნეებთან. იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი აღდგომის ტაძარში უფლის საფლავზე შევიდა და თბილისის დროით, დაახლოებით, 15:18 საათზე საფლავი დაიხურა. მანამდე საფლავის გარშემო იერუსალიმის პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა სამჯერ ლიტანიობით შემოიარეს. ცეცხლი საფლავზე ზუსტად 15:22 საათზე გადმოვიდა. მაცხოვრის საფლავზე ზეციური ცეცხლის გადმოსვლისთვის იერუსალიმის მართლმადიდებელმა პატრიარქმა საგანგებო ლოცვები შეასრულა. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლისთვის აღდგომის ტაძარში მომლოცველები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩავიდნენ. მათ შორის არიან მომლოცველები საქართველოდანაც. წმინდა ცეცხლს პირველად ბეთლემში ჩაიტანენ, შემდეგ კი ყველა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში გაავრცელებენ. საქართველოში დღეს, ცეცხლს ჩარტერული რეისით, 23:30 წუთზე ჩამოიტანენ. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა ხდება იერუსალიმში, მაცხოვრის საფლავზე ყოველ წლიწადს, ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის წინა დღეს, შაბათს. მართლმადიდებელთა უდიდეს ნაწილს სწამს, რომ ცეცხლი წმინდაა და ლოცვის შედეგად ჩნდება. [post_title] => მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mackhovris-saflavze-wminda-ceckhli-gadmovida-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 15:34:37 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 11:34:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122885 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 13:19:51 [post_date_gmt] => 2017-04-15 09:19:51 [post_content] => წმინდა ცეცხლს იერუსალიმიდან საქართველოში ჩარტერული რეისით დღეს, 23:30 საათზე, ჩამოიტანენ. ამის შესახებ „პილიგრიმ ტურსის“ დამფუძნებელმა ლაშა ჟვანიამ განაცხადა. მისივე თქმით, მათი ტურისტული ჯგუფის წევრებს ისრაელის საზღვარზე შესვლისას პრობლემები არ შექმნია. ჯგუფის რამდენიმე წევრი უფლის აღდგომის ტაძარში უკვე იმყოფება და სხვა მორწმუნეებთან ერთად წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას დაელოდება. ლაშა ჟვანიამ აღდგომის ტაძარში წმინდა ცეცხლის გადმოსვლისას ტრადიციულად სხვადასხვა ქრისტიანული რელიგიის წარმომადგენლების სიმრავლეს გაუსვა ხაზი. „ტაძარში დაახლოებით 3-4 ათასი მომლოცველი ეტევა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მართმადიდებლებთან ერთად იერუსალიმში სხვა ქრისტიანული სარწმუნეობის მომლოცველებიც ჩადიან. მაგალითად, კოპტები, რომლებიც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში არიან. პრაქტიკულად დევნასა და შევიწროებაში იმყოფებიან. ბევრი მოწამებრივი სიკვდილით კვდება. პილიგრიმობაზე იერუსალიმში ძალიან ბევრი კოპტი ჩადის. მაგალითად, წელს 10 ათასამდე კოპტია ჩასული. საქართველოდან ტაძარში 100 მომლოცველი რომ მოხვდეს, ეს ძალიან ბევრია. რამდენიმე ქართველს ვესაუბრე და ისინი უკვე ტაძარში იმყოფებიან“, - განაცხადა ლაშა ჟვანიამ. წყარო: ipn.ge [post_title] => წმინდა ცეცხლს იერუსალიმიდან საქართველოში 23:30 საათზე ჩამოიტანენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wminda-ceckhls-ierusalimidan-saqartveloshi-2330-saatze-chamoitanen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 13:19:51 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 09:19:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122885 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122863 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 11:17:57 [post_date_gmt] => 2017-04-15 07:17:57 [post_content] => საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, იერუსალიმში მყოფთა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი აამოქმედა. მათ ქალაქში დაკარგვის შემთხვევაში შეუძლიათ, ნომერზე: +972 26226100 დარეკონ. ამასთან, საგარეო უწყება აფრთხილებს მოქალაქეებს, რომლებიც დაესწრებიან ცეცხლის გადმოსვლის ცერემონიას, რომ უნდა დაემორჩილონ პოლიციის მითითებებს. ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს კი, მოსალოდნელი ხალხმრავლობისა გამო, ცერემონიალში მონაწილეობისგან თავის შეკავებას ურჩევს. „მოქალაქეები უნდა მოერიდონ იერუსალიმის ძველ ქალაქში ე.წ. სპეციალური სამაჯურების - ტაძარში შესვლის საშვების შეძენას. იერუსალიმის პოლიციის თანამშრომლების მიერ მსგავსი ტიპის გაყალბებული სამაჯურების მქონე პირები გამოძევებულ იქნებიან მაცხოვრის ტაძრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე დაიკარგა ძველ ქალაქში, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს პოლიციას შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: +972 26226100 (პოლიციის თანამშრომელი მიიყვანს მას უახლოეს პოლიციის განყოფილებაში) და დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს,“ - ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. [post_title] => იერუსალიმში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ცხელი ხაზი მოქმედებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ierusalimshi-saqartvelos-moqalaqeebistvis-ckheli-khazi-moqmedebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-15 11:21:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-15 07:21:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122863 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122904 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-15 15:29:19 [post_date_gmt] => 2017-04-15 11:29:19 [post_content] => იერუსალიმის ტაძარში, მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა. იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქმა, წმინდა ცეცხლი ტრადიციულად 33 სანთელით გამოიტანა ტაძარში შეკრებილ მორწმუნეებთან. იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი აღდგომის ტაძარში უფლის საფლავზე შევიდა და თბილისის დროით, დაახლოებით, 15:18 საათზე საფლავი დაიხურა. მანამდე საფლავის გარშემო იერუსალიმის პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა სამჯერ ლიტანიობით შემოიარეს. ცეცხლი საფლავზე ზუსტად 15:22 საათზე გადმოვიდა. მაცხოვრის საფლავზე ზეციური ცეცხლის გადმოსვლისთვის იერუსალიმის მართლმადიდებელმა პატრიარქმა საგანგებო ლოცვები შეასრულა. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლისთვის აღდგომის ტაძარში მომლოცველები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩავიდნენ. მათ შორის არიან მომლოცველები საქართველოდანაც. წმინდა ცეცხლს პირველად ბეთლემში ჩაიტანენ, შემდეგ კი ყველა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში გაავრცელებენ. საქართველოში დღეს, ცეცხლს ჩარტერული რეისით, 23:30 წუთზე ჩამოიტანენ. წმინდა ცეცხლის გადმოსვლა ხდება იერუსალიმში, მაცხოვრის საფლავზე ყოველ წლიწადს, ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის წინა დღეს, შაბათს. მართლმადიდებელთა უდიდეს ნაწილს სწამს, რომ ცეცხლი წმინდაა და ლოცვის შედეგად ჩნდება. 