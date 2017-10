რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია – პარლამენტისკენ მსვლელობა ამ წუთებში მიმდინარეობს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => shimshilobis-aqcia [2] => rustavelis-gadaketva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169791 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => shimshilobis-aqcia [2] => rustavelis-gadaketva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169791 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1388 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => shimshilobis-aqcia [2] => rustavelis-gadaketva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => shimshilobis-aqcia [2] => rustavelis-gadaketva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169791) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1388,19789,8197) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169806 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 18:10:54 [post_date_gmt] => 2017-10-01 14:10:54 [post_content] => პარლამენტის წინ მოშიმშილეები 17 სექტემბრიდან შიმშილობენ. ერთ-ერთი მათგანის ალექსანდრე წოწორიას თქმით, ამ დღეების განმავლობაში, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არც ოპოზიციური პარტიის წევრებს, ისინი არ მოუნახულებიათ. პატრიოტთა ალიანსის აქტივისტების ცხრაპუნქტიანი მოთხოვნა პოლიტიკურთან ერთად, სოციალურ თემებსაც მოიცავს. "ჩვენ რამდენიმე მიზეზის გამო ვშიმშილობთ: ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს უცხოელებზე, დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, შეიქმნას ქმედითი სახელმწიფო კომისია, მეანაბრეთა და იპოთეკარების დასახმარებლად, ასევე, სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს, ყველას, ვისთვისაც ეს გადარჩენას ნიშნავს", - განაცხადა ერთ-ერთმა მოშიმშილემ. "პატრიოტთა ალიანსის" ინფორმაციით, 17 სექტემბრიდან დღემდე, პარლამენტის წინ, 17 ადამიანი შიმშილობს. პარლამენტის წინ 17 ადამიანი შიმშილობს: რა მოთხოვნები აქვთ მათ "პატრიოტთა ალიანსის" ლიდერთა თქმით, მთავარი საპროტესტო მოთხოვნები, ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებაა. ადა მარშანია: ყველგან ჩავალთ, ოღონდ ჩვენს სოხუმს ვუშველოთ "მიღწეული შეთანხმებით ივანიშვილის რეჟიმს ერევანსა და მოსკოვს შორის ამ რეგიონში არსებული ხმები მხოლოდ ორ პარტიას შორის გაიყოფა: კრიმინალური "ქართული ოცნება" და უცხოეთის სპეცსამსახურებიდან დაფინანსებული "პატრიოტთა ალიანსად" წოდებული დაჯგუფება. შესაბამისად, მათ სიებში შეყვანილია მთელი ჯავახური სეპარატისტული დაჯგუფება, სამველ პეტროსიანის მეთაურობით, რომელთა მიზანია, გამოაცხადონ ჯერ რეგიონის კულტურული ავტონომია, შემდგომ პოლიტიკური ავტონომია და საბოლოოდ ჩამოაცილონ ტერიტორია დედასაქართველოს. მე მოვუწოდებ ორივე პარტიის ე.წ. ხელმძღვანელებს, გააუქმეთ თქვენი პარტიული სიები, წარდგენილი ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, მიეცით საშუალება საქართველოს მოქალაქე სომხებს, ყოველგვარი სეპარატიზმისა და გარიგების გარეშე გამოხატონ თავიანთი აზრი და იმ პარტიას დაუჭირონ მხარი, რომელიც მათ ინტერესებთან უფრო ახლოა. სხვა შემთხვევაში მათ არ არსცდებათ საბრალდებო სკამი იმ შედეგებზე, რომელიც ამ უაღრესად საშიშ გარიგებას შეიძლება მოჰყვეს," - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. ამჯერად ივანიშვილი ჯავახეთს ყიდის - შალვა ნათელაშვილი "ჩვენ რამდენიმე მიზეზის გამო ვშიმშილობთ: ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს უცხოელებზე, დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, შეიქმნას ქმედითი სახელმწიფო კომისია, მეანაბრეთა და იპოთეკარების დასახმარებლად, ასევე, სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს, ყველას, ვისთვისაც ეს გადარჩენას ნიშნავს", - განაცხადა ერთ-ერთმა მოშიმშილემ. "პატრიოტთა ალიანსის" ინფორმაციით, 17 სექტემბრიდან დღემდე, პარლამენტის წინ, 17 ადამიანი შიმშილობს. პარლამენტის წინ 17 ადამიანი შიმშილობს: რა მოთხოვნები აქვთ მათ