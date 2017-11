რუსთავი-თბილისის ავტობანზე „ბე-ემ-ვეს“ ცეცხლი გაუჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bmw [1] => tbilisi-rustavis-avtomagistrali [2] => manqana-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185544 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bmw [1] => tbilisi-rustavis-avtomagistrali [2] => manqana-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185544 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bmw [1] => tbilisi-rustavis-avtomagistrali [2] => manqana-daiwva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bmw [1] => tbilisi-rustavis-avtomagistrali [2] => manqana-daiwva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185544) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3685,20082,4596) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181905 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-30 20:13:19 [post_date_gmt] => 2017-10-30 16:13:19 [post_content] => ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ხოდაშენის მთაზე მოძრავი სავტვირთო ავტომობილი ხევში გადავარდა. მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, რა დროსაც შეშით დატვირთული მანქანა სავალი ნაწილიდან გადავიდა. შედეგად დაშავდა მძღოლი, რომელიც მრავლობითი მოტეხილობებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე სამაშველო და საპატრულო პოლიცის ეკიპაჟები მუშაობენ. ისინი ხევიდან ავტომანქანის ამოტანას ცდილობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტით მოძრაობისა და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ახმეტის რაიონში სატვირთო მანქანა ხევში გადავარდა "მერსედესის" მარკის ავტომანქანა მთლიანად დამწვარია. ინცინდეტის შედეგად არავინ დაშვებულა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო ბრიგადები და საპატრულო პოლიცია. შსს-ს ინფორმაციით, ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს გამოძიება დაადგენს. თბილისში მსუბუქი ავტომანქანა მოძრაობისას დაიწვა "აღნიშნული გზის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია შესული. სამშენებლო სამუშაოების შეუფერხებელად წარმართვისთვის დროებითი გზები მოწყო და მოძრაობა მასზე გადაერთო. ეს კრიტიკული ფაზა 6 თვეში დასრულდება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოსახლეობა გაგებით მოეკიდება ამ საკითხს. ისტორიული პროექტი ხორციელდება და მაქსიმუმ 6 თვეში გადაადგილების პრობლემები სრულად აღმოიფხვრება. მანამდე ეტაპობრივად გადავალთ სხვადასხვა ფაზაზე და ნელნელა პრობლემა მოგვარდება", – განაცხადა ჯუანშერ ბურჭულაძემ "ფორტუნასთან". მისივე თქმით, ექვსი თვის შემდეგ მტკვრის განაპირა მონაკვეთის მშენებლობა დაიწყება, რაც გზაზე შეფერხებებს აღარ გამოიწვევს. აღნიშნული გზის მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო და მისი ხანგრძლივობა 2 წელია. სამშენებლო სამუშაოების საკონტრაქტო ღირებულება კი 119 მილიონამდე ლარს შეადგენს. თამთა უთურგაშვილი

როდის დასრულდება საცობები თბილისი-რუსთავის გზაზე? ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ხოდაშენის მთაზე მოძრავი სავტვირთო ავტომობილი ხევში გადავარდა. მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, რა დროსაც შეშით დატვირთული მანქანა სავალი ნაწილიდან გადავიდა. შედეგად დაშავდა მძღოლი, რომელიც მრავლობითი მოტეხილობებით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილზე სამაშველო და საპატრულო პოლიცის ეკიპაჟები მუშაობენ. ისინი ხევიდან ავტომანქანის ამოტანას ცდილობენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტით მოძრაობისა და ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ახმეტის რაიონში სატვირთო მანქანა ხევში გადავარდა