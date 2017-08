საგარეო საქმეთა სამინისტრო პუტინის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს ეხმაურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => putini-afkhazetshi [2] => ganckhadeba-vizitze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152216 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => putini-afkhazetshi [2] => ganckhadeba-vizitze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152216 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => putini-afkhazetshi [2] => ganckhadeba-vizitze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => putini-afkhazetshi [2] => ganckhadeba-vizitze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152216) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17978,17977,2471) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150503 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-08 19:30:42 [post_date_gmt] => 2017-08-08 15:30:42 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბიჭვინთაში დღევანდელ ვიზიტს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე "დადებითად" აფასებს. როგორც მან "ფორტუნას" ეთერში განმარტა, ვიზიტი რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დაგროვილი პრობლემების აღიარებაა. “რუსეთისა და დეფაქტო აფხაზეთის ურთიერთობაში ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა, დაწყებული ტურისტებზე მომხდარი თავდასხმებით, რაულ ხაჯიმბას არამყარი მდგომარეობით და რუსეთის მიმართ გაღიზიანებით. ამ პრობლემების არსებობას დადებითად ვაფასებ, ვინადიან პუტინის იქ ჩასვლა ამ მიზეზების გამო ხდებასაჭირო... ესეიგი პროცესები არ მისის ისე წყნარად, როგორც ეს რუსეთს უნდოდა“,- განაცხადა რამაზ საყვარელიძემ. "პუტინის აფხაზეთში ვიზიტი კარგია" აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს

აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავზე ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთს სტუმრობს. რუსეთის ლიდერი ბიჭვინთაში რაულ ხაჯიმბას ხვდება. მოლაპარაკებების დასრულების მედიისთვის ორივე ერთობლივ განცხადებას გააკეთებს. რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს ჩავიდა. დაგეგმილია გაფართოებული შეხვედრაც რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლებსა და საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ მინისტრებს შორის. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში "ისტორიული უსამართლობის დაკანონების მცდელობად" აფასებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სტამბოლის ციხეში მოშიმშილე პატიმრებზე განცხადებას ავრცელებს

საგარეო საქმეთა სამინისტრო, თურქეთში, მალტეპეს ციხეში მოშიმშილე საქართველოს მოქალაქეების საკითხზე განცხადებას ავრცელებს. „პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების განცხადებით, შიმშილობის დაწყების ერთადერთი მიზეზი არის მათი მოთხოვნა ქართველ სასულიერო პირთან შეხვედრის შესახებ", - აღნიშნულია განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, შიმშილობის დაწყებასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღებისთანავე პატიმრების მონახულების მოთხოვნით წერილი სტამბოლის პროკურატურაში გაიგზავნა. ნებართვას პატიმრების მონახულებაზე საკონსულო ორშაბათს მიიღებს, რის შემდეგაც მოხდება შეხვედრა. „სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში საკონსულოს მიერ გადამოწმებული ინფორმაციის თანახმად საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია", - აღნიშნულია სამინისტროს ინფორმაციაში. სტამბოლის ციხეში საქართველოს 150 მოქალაქე შიმშილობს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბიჭვინთაში დღევანდელ ვიზიტს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე "დადებითად" აფასებს. როგორც მან "ფორტუნას" ეთერში განმარტა, ვიზიტი რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის დაგროვილი პრობლემების აღიარებაა. "რუსეთისა და დეფაქტო აფხაზეთის ურთიერთობაში ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა, დაწყებული ტურისტებზე მომხდარი თავდასხმებით, რაულ ხაჯიმბას არამყარი მდგომარეობით და რუსეთის მიმართ გაღიზიანებით. ამ პრობლემების არსებობას დადებითად ვაფასებ, ვინადიან პუტინის იქ ჩასვლა ამ მიზეზების გამო ხდებასაჭირო... ესეიგი პროცესები არ მისის ისე წყნარად, როგორც ეს რუსეთს უნდოდა",- განაცხადა რამაზ საყვარელიძემ.