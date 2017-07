საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა ოთხ წონაში მედლები მოიპოვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medlebi [1] => evropis-akhalgazrdul-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142843 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medlebi [1] => evropis-akhalgazrdul-chempionati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142843 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 336 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => medlebi [1] => evropis-akhalgazrdul-chempionati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => medlebi [1] => evropis-akhalgazrdul-chempionati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142843) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16913,336) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120847 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-07 11:44:47 [post_date_gmt] => 2017-04-07 07:44:47 [post_content] => იაპონიაში 2020 წლის ოლიმპიადისთვის მედლების დასამზადებლად სმარტფონების შეგროვება დაიწყეს. სმარტფონების გარდა იაპონიაში ციფრულ კამერებს, ნოუთბუქებს, პორტატულ კონსოლებს და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს აგროვებენ. შეგროვება აპრილის დასაწყისში დაიწყო. ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორთა საბჭომ გასული წლის ნოემბერში მედლების დასამზადებლად გადამუშავებული ლითონების გამოყენების იდეა მოიწონა. აქცია ორი წელი გაგრძელდება. მისი მიზანია თითქმის რვა ტონა ლითონის მოგროვება საერთო წონით - 40 კილოგრამი ოქრო, 4.9 ტონა ვერცხლი და 2,9 ტონა ბრინჯაო. სულ 5 ათასი მედალი უნდა დამზადდეს, მათ შორის პარალიმპიელებისთვის. ყველა, ვინც თავის მოწყობილობას ჩააბარებს, მიიღებს QR კოდს, რაც საშუალებას მისცემს თვალი ადევნონ მედლების დამზადების პროცესს. ტოკიოს ოლიმპიადა 2020 წლის 24 ივლისიდან 9 აგვისტომდე გაიმართება. ვიბარებ სმარტფონს, ნოუთბუქს ვიბარებ: როგორ ამზადებენ იაპონელები ოლიმპიურ მედლებს მალაიზიის დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში პარამკლავჭიდელთა მსოფლიო პირველობა ჩატარდა, რომელშიც ქართველმა სპორტსმენებმა ფანტასტიურ შედეგს მიაღწიეს: ჩვენების ანგარიშზე 15 ოქროს, 20 ვერცხლისა და 9 ბრინჯაოს მედალია. ტურნირზე ზურა ბუცხრიკიძის, ბესიკ ლეკიაშვილის, ვახო ახობაძისა და ზურა სოხაძის შემადგენლობით იმყოფებოდნენ და 7 მედალი მოიპოვეს. 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორივე ხელში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ზურა ბუცხრიკიძე. მარჯვენაში ოქრო, ხოლო მარცხენაში ბრინჯაოს მედალი აიღო ვახო ახობაძემ, რომელიც 60 კილოში მონაწილეობდა. ორივე ხელში მესამე ადგილი და ბრინჯაოს მედლები ხვდა წილად 65 კილორამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ზურა სოხაძეს, ხოლო ყველაზე ტიტულოვანმა ქართველმა პარამკლავჭიდელმა ბესიკ ლეკიაშვილმა გამოსვლა თავის 90 კილოში, მემარჯვენეებში მეორე ადგილითა და ვერცხლის მედლით დაასრულა. მსოფლიო ჩემპიონატზე უდიდესი წარმატება მოიპოვეს ახმეტელმა მკლავჭიდელებმაც. ახმეტის სასპორტო სკოლიდან გაგზავნილმა მკლავჭიდელთა გუნდმა 9 მედალი მოიპოვა: 5 ოქრო, 2 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო. 21 წლამდელ სპორტსმენებში იმედა ჭინჭარაული, 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ორივე ხელით მოიპოვა ოქროს მედალი, იმედა ჭინჭარაულმა ასევე მონაწილეობა მიიღო დიდებშიც, სადაც მარცხენა ხელში მოიპოვა ოქრო, ხოლო მარჯვენაში - ბრინჯაოს მედალი; 21 წლამდელ სპორტსმენებში ასევე თავი გამოიჩინა ზაზა ოქროცვარიძემ, რომელმაც 75კგ. წონით კატეგორიაში, მარცხენა ხელით მოიპოვა ოქრო, ხოლო მარჯვენათი - ბრინჯაოს მედალი; ლევან უძილაურმა - 21 წლამდელ სპორტსმენებში, 80 კგ. წონით კატეგორიაში, მარჯვენა ხელში ოქრო, ხოლო მარცხენაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა; გურამ აბულაშვილმა კი, ასევე 21 წლამდელ სპორტსმენებში, 65 კგ. წონით კატეგორიაში მოიპოვა ვერცხლი, მარცხენა ხელში.

ქართველმა პარამკლავჭიდელებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ფურორი მოახდინეს ვიბარებ სმარტფონს, ნოუთბუქს ვიბარებ: როგორ ამზადებენ იაპონელები ოლიმპიურ მედლებს

იაპონიაში 2020 წლის ოლიმპიადისთვის მედლების დასამზადებლად სმარტფონების შეგროვება დაიწყეს. სმარტფონების გარდა იაპონიაში ციფრულ კამერებს, ნოუთბუქებს, პორტატულ კონსოლებს და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს აგროვებენ. შეგროვება აპრილის დასაწყისში დაიწყო. ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორთა საბჭომ გასული წლის ნოემბერში მედლების დასამზადებლად გადამუშავებული ლითონების გამოყენების იდეა მოიწონა. აქცია ორი წელი გაგრძელდება. მისი მიზანია თითქმის რვა ტონა ლითონის მოგროვება საერთო წონით - 40 კილოგრამი ოქრო, 4.9 ტონა ვერცხლი და 2,9 ტონა ბრინჯაო. სულ 5 ათასი მედალი უნდა დამზადდეს, მათ შორის პარალიმპიელებისთვის. ყველა, ვინც თავის მოწყობილობას ჩააბარებს, მიიღებს QR კოდს, რაც საშუალებას მისცემს თვალი ადევნონ მედლების დამზადების პროცესს. ტოკიოს ოლიმპიადა 2020 წლის 24 ივლისიდან 9 აგვისტომდე გაიმართება.