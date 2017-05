საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ჯანი ბუკიკიოს ღია წერილით მიმართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-erovnuli-platforma [1] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-erovnuli-platforma [1] => jani-bukikio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15096 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-erovnuli-platforma [1] => jani-bukikio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-erovnuli-platforma [1] => jani-bukikio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15687,15096) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125156 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-25 12:09:23 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:09:23 [post_content] => ირაკლი კობახიძე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს ხვდება, შეხვედრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს შანსი, ასეთი დებატების შედეგად შეცვალოს და გააუმჯობესოს საკითხები, რომელიც „კრიტიკას ვერ უძლებს.“ "ეს საკითხებია - პარლამენტის არჩევნების წესი, რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ვარგა. ერთი შეხვედრით არავინ არაფერს გაითვალისწინებს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი შეხვედრები გაგრძელდება და ხელისუფლებამ უნდა მოუსმინოს ხალხს და შემდეგ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება",- განაცხადა ტუღუშმა. ირაკლი კობახიძე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს ხვდება

ირაკლი კობახიძე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს ხვდება, შეხვედრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს შანსი, ასეთი დებატების შედეგად შეცვალოს და გააუმჯობესოს საკითხები, რომელიც „კრიტიკას ვერ უძლებს." "ეს საკითხებია - პარლამენტის არჩევნების წესი, რომელიც პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ ვარგა. ერთი შეხვედრით არავინ არაფერს გაითვალისწინებს, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი შეხვედრები გაგრძელდება და ხელისუფლებამ უნდა მოუსმინოს ხალხს და შემდეგ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება",- განაცხადა ტუღუშმა. 