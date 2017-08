შვიდი ყველაზე სტაბილური ზოდიაქალური წყვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1912 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => astrologiuri-rchevebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1912) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151706 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 12:50:32 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:50:32 [post_content] => ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე წერს, რომ დღეს 2017 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა. ასტროლოგის რეკომენდაციით, დღეს თუნდაც პატარა სითბოს გაცემისას ყველაფერი დადებითი ბუმერანგივით დაგიბრუნდებათ. სოფია აღნიშნავს: „მეგობრებო დღეს საოცარი დღეა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მთელს 2017 წელში. მარტივი ექსპერიმენტი ჩაატარეთ - თუნდაც სრულიად უმიზეზოდ გაეცით სითბო, თქვით კომპლიმენტები, გამოხატეთ სიტყვიერი სახით მადლიერება და სიყვარული... და დაინახავთ უმოკლეს დროში რა მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. ზუსტად დღეს კოსმოსიდან უდიდესი ენერგეტიკა მოდის, რომელიც ნებისმიერის ცხოვრებაში ბუმერანგულად, დროის საოცრად სწრაფ მონაკვეთში დაბრუნდება. ამიტომ დღეს აკეთეთ ის, რაც გინდათ, რომ სამომავლოდ თავად გადაგხდეთ... მერწმუნეთ, დღეს მართლა უიშვიათესი და განსაკუთრებული დღეა“. ასტროლოგი: „დღეს 2017 წლის ყველაზე განსაკუთრებული დღეა..."

ბედნიერება ყველას სურს, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რას ნიშნავს ბედნიერება სინამდვილეში. გინდათ გაიგოთ, რა გაკლიათ სრული ბედნიერებისთვის? - მაშინ გაეცანით ჩვენს ჰოროსკოპს! თხის რქა თხის რქა მხოლოდ მაშინაა ბედნიერი, როცა იდეალური ცხოვრების უნაკლო გეგმა აქვს შემუშავებული. მართალია, მისი გეგმები არასდროს ხორციელდება, მაგრამ ეს არცაა აუცილებელი, რადგან თხის რქა ბედნიერებას ცალკეული პუნქტების დროულად და აკურატულად შესრულებაში ხედავს. მთავარია, ხელი არავინ შეუშალოს, რადგან როცა მის გეგმებში სხვები ერევიან და რაიმეს შეცვლას სთავაზობენ, ის საშინლად განიცდის და ყველაფერს ანადგურებს, რაც მანამდე გააკეთა. მერწყული მერწყული ყოველთვის ბედნიერია, რადგან მას ყველაფერი აქვს და არაფერი არ სჭირდება. საკუთარ ბედნიერებას მერწყული თავსატეხებით სავსე და საიდუმლოებით მოცული სამყაროს ამოცნობაში ხედავს. მართალია, მერწყულის წარმოდგენები ხშირად არ მართლდება, მაგრამ მისთვის ეს სულაც არაა პრობლემა, რადგან მას საკუთარი შინაგანი სამყარო აქვს, რომლის გამოცნობასაც მთელ ცხოვრებას უნდება. თევზები თევზები იმდენად საკუთარ თავში ჩაკეტილი ზოდიაქოს ნიშანია, რომ არავინ იცის, რას შეუძლია მისთვის სიხარულის და ბედნიერების მოტანა. სინამდვილეში, თევზები ბედნიერებას დასახული მიზნების დამოუკიდებლად რეალიზაციაში პოულობენ და რაც უფრო რთულია მიზანი, მით უფრო აზარტული და ბედნიერია ზოდიაქოს ეს ნიშანი. ვერძი ვერძს ფული აბედნიერებს, რომელიც ზუსტად იმდენი უნდა იყოს, რამდენიც მას დაუფიქრებლად ფლანგვაში ჭირდება. ვერძი არ მიეკუთვნება უსაქმურთა კატეგორიას, მას უყვარს მუშაობა, თუმცა, დარწმუნებულია, რომ ხელფასს არა კონვერტით, არამედ ჩემოდნით უნდა აძლევდნენ და სწორედ მაშინ შეძლებს სრული ბედნიერების მოპოვებას. კურო კურო მაშინაა ბედნიერი, როცა ყველაფერი სხვაზე უკეთესი აქვს. თუმცა, ის არასდროს ელოდება შემთხვევას და ყველაფერს დამოუკიდებლად აღწევს. კუროს ბედნიერება საკუთარ წარმატებასა და თვითრწმენაშია. მან უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის შეძლებს სირთულეების დაძლევას და საუკეთესოს მოპოვებას. ტყუპები ტყუპების გაბედნიერება საკმაოდ რთულია, რადგან მათ თვითონაც არ იციან რა უნდათ. დღეს ერთს ნატრობენ, ხვალ კი - მეორეს და თუ სურვილი რამდენიმე დღეზე გაიწელა, მაშინ ტყუპებისთვის ეს უკვე არა ოცნება, არამედ ტანჯვაა. თუმცა, ტყუპები მაინც ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი ზოდიაქოს ნიშანია. ყველაზე ბედნიერი კი, მაშინაა, როცა სამყარო მის შეუდარებელ ნიჭს აღიარებს. კირჩხიბი კირჩხიბი ყველგან მყუდროების შექმნას ცდილობს და ბედნიერებასაც სახლში, კომფორტულ გარემოში პოულობს. მას უყვარს დიდ სახლში, ახლობლების წრეში დროის მშვიდად გატარება და მხოლოდ მაშინაა ბედნიერი, როცა მის გარშემო ყველა მხიარული და კმაყოფილია. ლომი ლომის ბედნიერება მის სტატუსშია, ამიტომ რაც უფრო მაღალია სოციალური მდგომარეობა, მით უფრო ბედნიერია ლომი. ერთადერთი, რაც ზოდიაქოს ამ ნიშანს ბედნიერებაში უშლის ხელს - მოშურნეები არიან, რადგან მას ძალიან არ უყვარს, როცა არ ფასებენ მის გაკეთებულს და მუდმივად უწევს საკუთარი უპირატესობის დამტკიცება. ქალწული ქალწული არასდროს ნატრობს ბედნიერებას, რადგან მისი აზრით ბედნიერება მხოლოდ ურთიერთგაგებაშია, ის კი, დიდი ხანია შეეჩვია, რომ მისი არავის არ ესმის. ქალწულის შინაგანი სამყარო იმდენად რთულადა მოწყობილი, რომ ხშირად მას თავადაც უჭირს საკუთარი თავის გაგება. თუმცა, ქალწულს თავისი უპირატესობაც აქვს - მას არ შეუძლია იყოს უბედური, რადგან, ის, რაც სხვისთვის პრობლემა და უსიამოვნებაა, ქალწულისთვის მორიგი გართობა და ამოსახსნელი თავსატეხია. სასწორი სასწორი მხოლოდ მაშინაა ბედნიერი, როცა მის გარშემო ყველაფერი წესრიგშია და რადგან სამყარო ზოგადად მოუწესრიგებელია, სასწორიც ჯიუტად ცდილობს პრობლემური დეტალების არ დანახვას. სასწორის გაბედნიერება ქათინაურებით და ლამაზი სუვენირებითაც შეიძლება, თუმცა, ყოველთვის მოიძებნება წვრილმანი, რაც მას განწყობას გაუფუჭებს. მორიელი მორიელი თავისებური ზოდიაქოს ნიშანია და ბედნიერებაც განსაკუთრებული, მხოლოდ მისთვის გასაგები აქვს. მორიელს არ შეუძლია იყოს ბედნიერი ჩვეულებრივ მოკვდავთა შორის, ამიტომ მუდმივად თავის შესაფერისს ეძებს, თითქმის ვერასდროს პოულობს და ყოველთვის მარტოა. იმ იშვიათ შემთხვევაში კი, როცა მართლაც პოულობს, აუცილებლად უპირისპირდება მას და მაშინ ბედნიერდება, როცა მარცხდება. მშვილდოსანი მშვილდოსნის ბედნიერება თავგადასავლებშია. ის ყოველთვის თვითონ ეხვევა უსიამოვნებებში და მერე აზარტით უყვება მათ შესახებ ახლობლებს. შეიძლება ითქვას, რომ მშვილდოსანი ყველაზე ბედნიერი ზოდიაქოს ნიშანია, რადგან სანამ სხვები ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას ცდილობენ, ის ყოველთვის საკუთარი სურვილით ხტება კლდიდან უფსკრულში. [post_title] => სიხარულისა და ბედნიერების ჰოროსკოპი: რა აბედნიერებს ზოდიაქოს ნიშნებს? სიხარულისა და ბედნიერების ჰოროსკოპი: რა აბედნიერებს ზოდიაქოს ნიშნებს?

გაიგეთ, რა ელოდება თქვენს ზოდიაქოს ნიშანს სიყვარულში; ვერძი ამ კვირაში რეალური ინტიმური სიტუაციები გექნებათ. როგორც ფიზიკურად, ისე ემოციურად თავს სრულყოფილად იგრძნობთ. ის რაც აქამდე მიუღწეველი გეგონათ, ამ კვირაში შესაძლებელი გახდება. კურო ეს კვირა პარტნიორული ურთიერთობების განვითარებისთვის გამოიყენეთ. გან [post_title] => 8-14 მაისის სასიყვარულო ჰოროსკოპი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 8-14-maisis-sasiyvarulo-horoskopi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 18:14:14 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 14:14:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128343 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 151706 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-07 12:50:32 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:50:32 [post_content] => ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე წერს, რომ დღეს 2017 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეა. ასტროლოგის რეკომენდაციით, დღეს თუნდაც პატარა სითბოს გაცემისას ყველაფერი დადებითი ბუმერანგივით დაგიბრუნდებათ. სოფია აღნიშნავს: „მეგობრებო დღეს საოცარი დღეა, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მთელს 2017 წელში. მარტივი ექსპერიმენტი ჩაატარეთ - თუნდაც სრულიად უმიზეზოდ გაეცით სითბო, თქვით კომპლიმენტები, გამოხატეთ სიტყვიერი სახით მადლიერება და სიყვარული... და დაინახავთ უმოკლეს დროში რა მოხდება თქვენს ცხოვრებაში. ზუსტად დღეს კოსმოსიდან უდიდესი ენერგეტიკა მოდის, რომელიც ნებისმიერის ცხოვრებაში ბუმერანგულად, დროის საოცრად სწრაფ მონაკვეთში დაბრუნდება. ამიტომ დღეს აკეთეთ ის, რაც გინდათ, რომ სამომავლოდ თავად გადაგხდეთ... მერწმუნეთ, დღეს მართლა უიშვიათესი და განსაკუთრებული დღეა“. [post_title] => ასტროლოგი: „დღეს 2017 წლის ყველაზე განსაკუთრებული დღეა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => astrologi-dghes-2017-wlis-yvelaze-gansakutrebuli-dghea [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-07 12:50:32 [post_modified_gmt] => 2017-08-07 08:50:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151706 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 65 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9bf4fb049b3d9ec86740f70f0d8f909c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )