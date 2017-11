სოლოლაკში, ჭონქაძის ქუჩაზე სასტუმროს ასაშენებლად ინვესტორს ეძებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => udzravi-qoneba [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190523 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => udzravi-qoneba [1] => sastumro [2] => investori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190523 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1379 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => udzravi-qoneba [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => udzravi-qoneba [1] => sastumro [2] => investori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190523) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12037,2873,1379) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 188079 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-17 12:00:09 [post_date_gmt] => 2017-11-17 08:00:09 [post_content] => თბილისში, სავაჭრო ცენტრ "საბას" უკან, სამრეწველო ზონაში მდებარე 3 677კვ.მ. სახელმწიფო ქონება იყიდება. ლოტი გასაყიდად სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა. სააგენტოს ინფორმაციით, საუბარია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე არსებულ შენობა-ნაგებობაზე. მათივე ცნობით, აუქციონი 14 ნოემბერს გამოცხადდა და 13 დეკემბერს დასრულდება. ქონების საწყისი ფასი 700 000 ლარია. აუქციონის პირობების მიხედვით, მყიდველი შეზღუდული არ არის, მას შეუძლია საკუთარი სურვილისამებრ გამოიყენოს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი და აქ მისთვის სასურველი ობიექტი ააშენოს. თუმცა, როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრი ”საბა” და ”მარშე” ფუნქციონირებს, იდეალური იქნებოდა აქ საწყობის განთავსება. [post_title] => სავაჭრო ცენტრ „საბასთან” სახელმწიფო ქონება იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => savachro-centr-sabastan-sakhelmwifo-qoneba-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 12:22:41 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 08:22:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188079 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187039 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-14 13:59:03 [post_date_gmt] => 2017-11-14 09:59:03 [post_content] => საქართველოს მოქალაქეები აფრიკულ სახელმწიფო განაში მიწის ნაკვეთის შეძენს შეძლებენ. ამაში მათ საინვესტიციო პლატფორმა ”აგროპარკი” დაეხმარებათ. როგორც ”ფორტუნას” ინოვაციური სტარტაპის ”აგროპარკის” შემქმნელმა გიორგი ნაკაშიძემ განუცხადა, თუ საქართველოს მოქალაქე განაში დაარეგისტრირებს კომპანიას, ექნება შესაძლებლობა მიწის ნაკვეთი გარკვეული ვადით შეიძინოს და ამ ნაკვეთიდან სარგებელი მიიღოს. ”მიწის შეძენაში იგულისხმება, არა უშუალოდ მიწის ყიდვა, არამედ ამ მიწაში ინვესტიციის ჩადება. განაში სურთ შოკოლადისა და თხილის წარმოების განვითარება, ამიტომ ინვესტიცია იდება მიწაში. ამ მიწას ადგილობრივი გლეხები ამუშავებენ და უკვე მოსავლის სახით, ან ამ მოსავლიდან მიღებული შემოსავლის სახით, ინვესტორი იღებს კუთვნილ ბენეფიტებს”, - განმარტა გიორგი ნაკაშიძემ. მისივე ინფორმაციით, მსგავს პროექტს ”აგროპარკი” საქართველოში ბოლო 2 წელია ახორციელებს და სწორედ ამ პოექტით დაინტერესდნენ დუბაიში აქტიური საინვესტიციო ფონდი IC Global Partners-იდან (www.icglobalpartners.com ) , რომელთაც სურთ, რომ ”აგროპარკის” კონცეფცია განაშიც განათავსონ. ”მოგეხსენებათ, ჩვენ შევქმენით ინოვაციური სტარტაპი, რომლის მთავარ არსსაც წარმოადგენს, უცხოელ ინვესტორს მივცეთ შესაძლებლობა ქართულ მიწაში ჩადოს ინვესტიცია და მიიღოს სარგებელი. სარგებლის მიღების ორი ფორმა არსებობს: 1. მას ამ სარგებელს ვუგზავნით უშუალოდ მოსავლის სახით. 2. ამ მოსავლიდან მიღებულ შემოსავალს ვუგზავნით თანხის სახით. დაინტერესება, ძირითადად, ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან არსებობს, გვყავს პარტნიორები გერმანიაში, ავსტრიასა და სხვა ქვეყნებში”, - აღნიშნა პროექტის ავტორმა. მისივე თქმით, პლატფორმა საშუალო და მაღალ სეგმენტზეა გათვლილი, რომელთაც სურთ ინვესტიცია განახორციელონ სოფლის მეურნეობაში და ასევე არ მიიღონ მონაწილეობა საოპერაციო საქმიანობაში. ამასთან, როგორც გიორგი ნაკაშიძე ამბობს, პროექტის იდეა მდგომარეობს იმაშიც, რომ ქართველმა ფერმერებმა შეძლონ საკუთარი მეურნეობის განვითარება და დამატებითი შემოსავლის მიღება. ”აგროპარკის ფარგლებში დაინტერესებული ფერმერები, საკუთარი მიწის გარკვეულ ნაწილს უთმობენ ინვესტორებს, ისინი კვლავაც რჩებიან ამ მიწის მფლობელები და მმართველები, და კვლავინდებურად განაგრძობენ ნაკვეთის დამუშავებას, მოსავლის მიღებას და ამაში იღებენ ინვესტორის მიერ დანიშნულ ყოველწლიურ საკომისიოს”, – აღნიშნა ნაკაშიძემ. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული პლატფორმა ორივე მხარისთვის ხელსაყრელია. როგორც გიორგი ნაკაშიძე ამბობს, ამ ეტაპზე ქართულ მიწებში ინვესტიციის ჩადება ”ოფლაინ რეჟიმში” ხდება, ანუ ჯერჯერობით ვებ-გვერდი არ არსებობს. თუმცა, საიტზე მუშაობა მიმდინარეობს და ახლო მომავალში, ინვესტორები სასურველ ადგილას, სასურველ მიწის ნაკვეთში ინვესტიციის ჩადებას უკვე ონლაინ რეჟიმში შეძლებენ. ცნობისთვის, ,,აგროპარკის’’ პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 43 000 ლარია. პროექტი საპარტნიორო ფონდმა "სტარტაპ საქართველოს" ფარგლებში 38 000 ლარით დააფინანსა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე: agropark.io [post_title] => შოკოლადი და თხილი აფრიკიდან - საქართველოს მოქალაქეები განაში მიწის ნაკვეთს შეიძენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shokoladi-da-tkhili-afrikidan-saqartvelos-moqalaqeebi-ganashi-miwis-nakvets-sheidzenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 14:29:36 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 10:29:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187039 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186585 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 11:51:37 [post_date_gmt] => 2017-11-13 07:51:37 [post_content] => მედია ჰოლდინგ ,,ჯორჯიან თაიმსისა“ და კომპანია ,,გორბის“ ორგანიზებით, 14 დეკემბერს, თბილისი „გარდენ ჰოლში“, 2016-2017 წლების ყველაზე წარმატებული კომპანიების დაჯილდოების რიგით მე-18 ცერემონიალი გაიმართება. როგორც ”ფორტუნას” ღონისძიების ორგანიზატორებმა აცნობეს, ბიზნეს რეიტინგის ფარგლებში, გამოვლინდება 30 საუკეთესო კომპანია/ბიზნესმენი და საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს, გრან-პრის მფლობელს, ღონისძიების დღეს, რეიტინგში მონაწილე კომპანიები კენჭის ყრის საფუძველზე თავად დაასახელებენ. წელსაც, ტრადიციულ მე-18 ბიზნეს-რეიტინგში, 2016 - 2017 წ. საქართველოს საუკეთესო კომპანიები და ბიზნესმენები გამოვლინდებიან. ბიზნეს რეიტინგის ღონისძიების ფარგლებში წელს უკვე მეორედ გაიმართება და კვლავაც დაჯილდოვდებიან წლის საუკეთესო ინვესტორები და გადაეცემათ გარდამავალი ჯილდო. საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს გამოავლენს კომპეტენტური ჟიური. Investment Award - ის მიზანია წარმოაჩინოს და პოპულარიზაცია გაუწიოს ინვესტორებს, საინვესტიციო პროექტებს, რომლებიც უკვე განხორციელდა, ან მიმდინარეა და ჯერ არ დასრულებულა. ”პროექტის ფარგლებში წელს კვლავაც სიახლეა, წარმოჩინდებიან და დაჯილდოვდებიან განათლების, მედიცინის, ინფრასუქტურის საერთაშორისო პროექტების განმახორციელებელი ლიდერი კომპანიები. შეგახსენებთ, რომ მედია ჰოლდინგი ,,ჯორჯიან თაიმსი" და საზოგადოებრივი აზრისა დამარკეტინგული კვლევების კომპანია ,,გორბი", ბიზნეს რეიტინგს 1995 წლიდან ატარებს”, - აცხადებენ ღონისძიების ორგანიზატორები. პროექტის მხარდამჭერები არიან:

ქალაქ თბილისის მერია

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის სამინიტრო

ენერგეტიკის სამინისტრო

ფინანსთა სამინისტრო

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

საერთაშორისო სავაჭრო სამრეწველო პლატა

საპაერტნიორო ფონდი

თანაინვესტირების ფონდი

საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმედი რუსთავი 2 იბერია TV პირველი საფერავი TV სტარვიზია მუზიკბოქსი მაესტრო ფორტუნა ავტორადიო ობიექტივი თბილისელები ჯორჯიან თაიმსი ჯორჯია თუდეი კვაკასიან ბიზნესვიკი რეზონანასი პრაიმთაიმი ქართული სიტყვა სვაბოდნაია გრუზია ბიზნეს მედია ვერსია Kvira.ge News.ge For.ge Georgianpress.ge Expressinfo Newsgeorgia NewsDay Geotimes.ge Reportiori.ge Award.com.ge

TBC ჯგუფი - მამუკა ხაზარაძე კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია - თემურ ჭყონია ყაზბეგი - გოგი თოფაძე ყაზბეგი კასტელი - გოგი თოფაძე GWS _ ლევან გაჩეჩილაძე შპს სამგორი 94 - ავთო წერეთელი შპს თბილავიამშენი - პანტიკო თორდია TBC ბანკი - ვახტანგ ბუცხრიკიძე გაერთიანებული ქართული ბანკი - ვანო ჩხარტიშვილი შპს სამგორი 94 - ავთო წერეთელი ჯეოსელი - ოსმან თურანი ჯეოსელი - ოსმან თურანი ჯეოსელი - ოსმან თურანი და საქართველოს ბანკი-ირაკლი გილაური სოკარ ენერჯი ჯორჯია - მაჰირ მამმედოვი საქართველოს ბანკი - ირაკლი გილაური ვისოლ ჯგუფი - სოსო ფხაკაძე სოკარ პეტროლეუმ ჯორჯია - დავით ზუბიტაშვილი

თუმცა, როგორც სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, ვინაიდან ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრი ”საბა” და ”მარშე” ფუნქციონირებს, იდეალური იქნებოდა აქ საწყობის განთავსება.

ეროვნულ ბიზნესში ყველაზე წარმატებული დარგების განსაზღვრა, დიალოგის მხარდაჭერა ბიზნესს, ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. ქართული ბიზნესის ახალი იმიჯის ჩამოყალიბება, ახალი პერსპექტიული კომპანიების წარმოჩენა და რაც მთავარია, ქართული ბიზნესის მიმართ მსოფლიო ბიზნეს-საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. ბიზნეს-რეიტინგის წვლილს არა მხოლოდ საქმიანი, არამედ პოლიტიკური სამყაროც აღიარებს.საუკეთესო კომპანიებისა და ბიზნესმენების გამოვლენაში დამოუკიდებელი ექსპერტები, ეკონომიკური პროფილის უწყებათა ხელმძღვანელები, ეკონომიკური პროფილის ჟურნალისტები, კონსალტინგური კომპანიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფონდების, სოციოლოგიური კვლევების სამსახურები იღებენ მონაწილეობას. კვლევა ტარდება ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ სიაზე დაყრდნობით, რომელთაც საქართველოს ბიუჯეტში 1 000 000 ((ერთი მილიონი დოლარის ექვივალენტი ლარში) და მეტი შეაქვთ. საუკეთესო ინვესტორს კი წელსაც კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს.მეწარმეთა ინტერესების დაცვა, საზოგადოებრივი იმიჯი, ქველმოქმედება/მეცენატობა, სარეკლამო კამპანიის ეფექტურობა, ახალი სამუშაო ადგილები, საქმიანობის სტაბილურობა, სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობა, კომპანიის ზრდა/წარმატებულობა, აღიარება საზღვარგარეთ, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეფექტური მარკეტინგი, ფინანსური გამჭვირვალეობა, საინვესტიციო მიმზიდველობა. ასევე, ინოვაციური პროექტები, გუნდის პროფესიონალიზმი, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, მუდმივი პროგრესი და ახალი ტექნოლოგიები, ხარისხის გარანტი. [post_title] => საქართველოში 2016-2017 წლების ყველაზე წარმატებულ კომპანიებს გამოავლენენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-2016-2017-wlebis-yvelaze-warmatebul-kompaniebs-gamoavlenen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 11:53:21 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 07:53:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186585 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 188079 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-17 12:00:09 [post_date_gmt] => 2017-11-17 08:00:09 [post_content] =>ლოტი გასაყიდად სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა. სააგენტოს ინფორმაციით, საუბარია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთსა და მასზე არსებულ შენობა-ნაგებობაზე. მათივე ცნობით, აუქციონი 14 ნოემბერს გამოცხადდა და 13 დეკემბერს დასრულდება.აუქციონის პირობების მიხედვით, მყიდველი შეზღუდული არ არის, მას შეუძლია საკუთარი სურვილისამებრ გამოიყენოს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი და აქ მისთვის სასურველი ობიექტი ააშენოს.[post_title] => სავაჭრო ცენტრ „საბასთან” სახელმწიფო ქონება იყიდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => savachro-centr-sabastan-sakhelmwifo-qoneba-iyideba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 12:22:41 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 08:22:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=188079 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 156 [max_num_pages] => 52 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fd6333fae9a2d000d91ad072b3df23ea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )