თემო საჯაიას წარმატებული გამოსვლა საერთაშორისო მუსიკალურ კონკურსზე (ვიდეო)

მომღერალი თემო საჯაია „ფორტუნა პლუსის" გადაცემა „ვიზიტორს" სტუმრობდა. თემომ ისაუბრა საერთაშორისო კონკურსზე, სადაც ამჟამად მონაწილეობს. „კონკურსს Silk Way Star (აბრეშუმის გზის ვარსკვლავი) ჰქვია. მასში აბრეშუმის გზაში შემავალი ქვეყნები მონაწილეობს, რაც საქართველოს ჩათვლით 9 ქვეყანას მოიცავს. კონკურსი დაახლოებით „იქს ფაქტორის" ფორმატის არის და საკმაოდ პრესტიჟულია. ჩემი კანდიდატურის წარდგენა, სხვა მომღერლებთან ერთად, ქართველ ორგანიზატორებთან ერთად მოხდა და ჟიურიმ არჩევანი ჩემზე შეაჩერა. 11 სექტემბერს დაიწყო კონკურსი და ის 4 ტურისგან შედგება. ამ ეტაპზე ვარ მეორე ადგილზე და მხოლოდ 2 ქულა მაშორებს პირველ ადგილს", აღნიშნა მომღერალმა გადაცემაში საუბრისას. მას პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკი არ უყვარს, თუმცა გადაცემის წამყვანმა მაინც ჰკითხა ბალერინას, ნინა სამადაშვილის შესახებ, რომელთანაც რამდენიმე წლი ურთიერთობდა. წყვილი დაქორწინებასაც აპირებდა, მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, თემო შეყვარებულს დაშორდა. – თემო, პირად ცხოვრებაზე საუბარი გიყვარს? – არ მიყვარს, არა იმიტომ, რომ რამე დასამალი მაქვს, არამედ იმიტომ, რომ მგონია, რომ არავის აინტერესებს. სრულიად ჩვეულებრივად ვცხოვრობ. მიყვარს ნადირობა, ცხენოსნობა და არ მგონია, რომ ეს მნიშვნელოვანი იყოს ვინმესთვის. ხომ არსებობს თეთრეული? არ არის საჭირო ყველამ იცოდეს, როგორი გაცვია… – ადრე გიყვარდა ერთი გოგო, ბალერინა…. დღეს აღარ ხართ ერთად? – არა. – რამე კონკრეტული მიზეზი მოხდა? – არაფერი ისეთი… შემდეგი შეკითხვა არ შეიძლება? (იცინის)
თემო საჯაია ბალერინა შეყვარებულს დაშორდა მომღერალმა თემო საჯაიამ, „ევექსის" ინიციატივით, ლეიკემიით დაავადებულ პატარებს სიმღერა მიუძღვნა და კლიპი გადაიღო. მომღერალმა პატარების სოლიდარობის ნიშნად თავი გადაიპარსა და ვიდეორგოლში სწორედ ასე გამოჩნდა. კლიპის პრემიერა ახლახან შედგა და მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა. მას უამრავი ადამიანი აზიარებს სოცქსელში. სიმღერა ქეთი გაბისიანს ეკუთვნის, ტექსტი კი ირინა სანიკიძეს. https://www.youtube.com/watch?v=rYF99vdZm2Q&feature=youtu.be
თემო საჯაიას ახალმა კლიპმა ინტერნეტი დაიპყრო
თემო საჯაიამ ახალ კლიპში მიიღო მონაწილეობა. კადრი კლიპიდან მან საკუთარი „ფეისბუქის" გვერდზე განათავსა. ფოტომ, სადაც ის თავგადაპარსული საავადმყოფოში წევს, კითხვის ნიშნები დაბადა. მომღერალს კომენტარისთვის დავუკავშირდით. თემო საჯაია: ეს კადრი მართლაც კლიპიდანაა. „ევექსი" იღებს ვიდეოს ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად. მელოდია ქეთი გაბისიანმა შექმნა, ტექსტი ირინა სანიკიძემ დაწერა. მე შემომთავაზეს სიმღერის შესრულება და დავთანხმდი. თავიც ბავშვებისადმი სოლიდარობის ნიშნად გადავიპარსე... ალბათ, ბავშვებსაც შეხვდი და ემოციური იქნებოდა შენთვის... ძალიან... ბავშვებს შევხვდი, ერთად მივიღეთ მონაწილეობა კლიპში. კლიპის პრემიერა მაისის შუა რიცხვებში იგეგმება.
ვისი სოლიდარობის ნიშნად გადაიპარსა თავი თემო საჯაიამ (იცინის)
თემო საჯაია ბალერინა შეყვარებულს დაშორდა