უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტომობილის დაზღვევა საქართველოში სავალდებულო ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => avtomobilis-dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135738 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => avtomobilis-dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135738 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5907 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => avtomobilis-dazghveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => kvirikashvili [2] => avtomobilis-dazghveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135738) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16218,6245,5907) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 13:53:55 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება, ცვლილება სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში შედის. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, ამ მიმართულებით ცვლილების განხორციელება აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაცული იყოს მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები. გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდში, სავაჭრო ცენტრებში გაჩენილი ხანძრების და დიდი ოდენობით ზარალის გამო მიიღეს. კვირიკაშვილის თქმით, რომელი ობიექტების დაზღვევა გახდება სავალდებულო, ამას სახელმწიფო გადაწყვეტს. "სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მე-3 პირების მხრივ, სიცოცხლის ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი აუცილებელი წესით იქნას დაზღვეული. ჩვენ, სამწუხაროდ, წარსულში უარი ვთქვით არაერთ სავალდებულო დაზღვევის სახეობაზე, ასევე კარგად მახსოვს ის მოვლენები, რომ ბევრ შემთხვევაში ამას პოლიტიკური ხასიათიც ჰქონდა და ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ცივილიზებული ფორმით განვავითაროთ ის ფორმები, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს - მხედველობაში მაქვს, მე-3 პირის მიმართ ჯანმრთელობის სიცოცხლის და ქონების ზიანის ანაზღაურება. ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება, ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რათა ჩვენი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები დაცული იყოს’’,-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ ეს ცვლილება სავაჭრო ცენტრებისა თუ მსხვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მფლობელებსაც დიდ ტვირთს მოხსნის. [post_title] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadobrivi-tavsheyris-obieqtebis-dazghveva-savaldebulo-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134586 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 12:46:30 [post_date_gmt] => 2017-05-27 08:46:30 [post_content] => პრემიერმა ფორუმის - „ძლიერი დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის“ მონაწილეებს მიმართა. პრემიერის თქმით, ქართულ დიასპორას აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები, ჩაერთოს საქართველოში მიმდინარე პროცესებში და თავისი წვლილი შეიტანოს ჩვენი ქვეყნის წინსვლაში და ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობაში. „მჯერა, სწორედ თქვენთან ერთად, მთელ მსოფლიოში გაფანტულ ჩვენს თანამემამულეებთან ერთად შევძლებთ, ავაშენოთ ძლიერი სახელმწიფო და ჩვენი ქვეყანა განვითარების სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანოთ, - განაცახდა კვირიკაშვილმა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველოს სჭირდება თითოეული თავისი თანამემამულე, მათი ინტელექტუალური პოტენციალი და პროფესიული გამოცდილება. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე, ქართული დიასპორის ასობით ათასი წარმომადგენელი წარმოადგენს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს რესურსს, სხვადასხვა ქვეყანასთან ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების პროცესში; საქართველოს, როგორც უძველესი ცივილიზაციის, უძველესი კულტურის პოპულარიზაციასა და ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო დადებითი იმიჯის დამკვიდრების საქმეში. „გადავწყვიტეთ, რომ გავზარდოთ დიასპორული ორგანიზაციებისა და საკვირაო სკოლების მხარდაჭერა, უფრო მეტი ყურადღება დავუთმოთ ჩვენს ახალგაზრდებს, უცხოეთში სასწავლებლად წასულ სტუდენტებს; განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმოთ ქართული ენის შესწავლას ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლების მომავალი თაობებისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას სამშობლოში ახალგაზრდა, პროფესიონალი კადრების მოსაზიდად. შევქმენით ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემთა ბაზა და ვიმუშავებთ აქტიურად ახალგაზრდობის თითოეულ წარმომადგენელთან, რათა არც ერთი მისხალი რესურსი არ დაიკარგოს ჩვენი ქვეყნისთვის. გაღრმავდება ასევე პროგრამა „იყავი შენი ქვეყნის ახალგაზრდა ელჩი" და დიასპორული სტაჟირების პროგრამა", - აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში დიასპორის მიერ ინვესტიციების განხორციელებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. პრემიერმა ხაზი გაუსვა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის პროცესში დიასპორის წარმომადგენლების ჩართულობის მზარდ ტენდენციას ბოლო პერიოდში. „ჩვენ სპეციალური ჯილდოებით წავახალისებთ დიასპორის წარმომადგენლებს, რომლებიც საზღვარგარეთ გამორჩეულად წარმატებული ადამიანები არიან, თავიანთი წვლილი შეიტანეს იმ ქვეყნების წინსვლაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ; ასევე, სპეციალური სახელმწიფო ჯილდოებით წავახალისებთ დიასპორის წარმომადგენლებს, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციის საქმეში", - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრემიერის შეფასებით, ასევე მნიშვნელოვანია უცხოეთში ქართული ეკლესიებისა და სამრევლოების რიცხვის ზრდა და გაძლიერება, რასაც საქართველოს მთავრობა, საპატრიარქოსთან თანამშრომლობით აუცილებლად შეუწყობს ხელს. მთავრობის მეთაურმა მზადყოფნა გამოთქვა, მხარი დაუჭიროს ნებისმიერ ინიციატივას, რომლიც დაეხმარება ქართული დიასპორის კონსოლიდაციას, მის ეფექტიან თანამშრომლობას სამშობლოსთან, საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაციას და საერთაშორისო მხარდაჭერას. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო რეფორმის ფარგლებში განიხილება ინიციატივა, რათა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც მიიღეს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, აღარ უწევდეთ იმ რთული პროცედურის გავლა, რომელიც შემდგომში საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნებას სჭირდება. პრემიერმა აღნიშნა, რომ ინიციატივა სალომე ზურაბიშვილს ეკუთვნის, რისთვისაც მას მადლობა გადაუხადა. დიასპორის დღესთან დაკავშირებული ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მინისტრი, ფორუმზე ასევე წარადგენს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებულ დიასპორის სახელმწიფო სტრატეგიას - „ერთიანი, ძლიერი, სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის მქონე დიასპორა". [post_title] => ჯილდოები, მოქალაქეობის დაბრუნება და წახალისება- პრემიერმა ქართულ დიასპორას ახალი ინიციატივები გააცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jildoebi-moqalaqeobis-dabruneba-da-wakhaliseba-premierma-qartul-diasporas-akhali-iniciativebi-gaacno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 12:46:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 08:46:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132728 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 15:36:34 [post_date_gmt] => 2017-05-21 11:36:34 [post_content] => საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს, ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს. როგორც „ფორტუნას“ პრემიერის პრესსამსახურიდან აცნობეს, მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ ნოემბერში ბრიუსელში დაგეგმილი სამიტი პრაქტიკულ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. ფედერიკა მოგერინიმ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით დაადასტურა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი და აღნიშნა, რომ ევროკავშირი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის ერთგულია. [post_title] => ფედერიკა მოგერინი: ევროკავშირი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის ერთგულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => federika-mogerini-evrokavshiri-okupirebuli-teritoriebis-araghiarebis-politikis-ertgulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 15:36:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 11:36:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135732 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 13:53:55 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება, ცვლილება სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში შედის. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა, ამ მიმართულებით ცვლილების განხორციელება აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანაში დაცული იყოს მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები. გადაწყვეტილება ბოლო პერიოდში, სავაჭრო ცენტრებში გაჩენილი ხანძრების და დიდი ოდენობით ზარალის გამო მიიღეს. კვირიკაშვილის თქმით, რომელი ობიექტების დაზღვევა გახდება სავალდებულო, ამას სახელმწიფო გადაწყვეტს. "სახელმწიფო შეადგენს ნუსხას და ამ ნუსხაში გათვალისწინებულ ობიექტებს, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს და მათ მფლობელებს ექნებათ სავალდებულო დაზღვევის მოთხოვნა, რათა მე-3 პირების მხრივ, სიცოცხლის ჯანმრთელობის და ქონების ნაწილში მიყენებული ზიანი აუცილებელი წესით იქნას დაზღვეული. ჩვენ, სამწუხაროდ, წარსულში უარი ვთქვით არაერთ სავალდებულო დაზღვევის სახეობაზე, ასევე კარგად მახსოვს ის მოვლენები, რომ ბევრ შემთხვევაში ამას პოლიტიკური ხასიათიც ჰქონდა და ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ცივილიზებული ფორმით განვავითაროთ ის ფორმები, რომელიც ყველა განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს - მხედველობაში მაქვს, მე-3 პირის მიმართ ჯანმრთელობის სიცოცხლის და ქონების ზიანის ანაზღაურება. ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება, ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა, რათა ჩვენი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის უფლებები დაცული იყოს’’,-განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. მანვე აღნიშნა, რომ ეს ცვლილება სავაჭრო ცენტრებისა თუ მსხვილი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მფლობელებსაც დიდ ტვირთს მოხსნის. [post_title] => საზოგადობრივი თავშეყრის ობიექტების დაზღვევა სავალდებულო გახდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadobrivi-tavsheyris-obieqtebis-dazghveva-savaldebulo-gakhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:53:55 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:53:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 111 [max_num_pages] => 37 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9a9fa7df0cde53f9f13a803902e4d2e7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )