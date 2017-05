ვაიბერით ნარკოტიკების შეთავაზებაზე გამოძიება დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vaiberi [1] => narkotikebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129625 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vaiberi [1] => narkotikebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129625 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1169 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vaiberi [1] => narkotikebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vaiberi [1] => narkotikebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129625) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14170,1169) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128324 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 11:36:56 [post_date_gmt] => 2017-05-07 07:36:56 [post_content] => შსს-ს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, 1985 წელს დაბადებული, წარსულში ყაჩაღობისა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო მოხმარებისთვის ნასამართლევი ი.დ. ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს. სამართალდამცველებმა, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას, ნარკოტიკული საშუალების 11 აბი და 16 ნატეხი ამოიღეს, რომელიც, ექსპერტიზის დასკვნით, 0,1448 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. შსს-ს ცნობით, დაკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). შსს-მ ნარკოდანაშაული გახსნა

საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის შვილმა, ანა მარგველაშვილმა სატელევიზიო ეთერით, ნარკოტიკების შესახებ ისაუბრა. მისი თქმით, ე.წ. კლუბური ნარკოტიკების აკრძალვის და არაადეკვატური სასჯელის გამო, ხალხი თავს საფრთხეში იგდებს. "ზოგი ე.წ. ბიოზე გადადის, ზოგი აფთიაქში რაღაც აბებს ყიდულობს... რეალურად, ამას უფრო ცუდი შედეგი მოაქვს, ვიდრე კლუბური ნარკოტიკის მიღებას. ხალხი მართლა კვდება ამის გამო...", - განაცხადა ანა მარგველაშვილმა "ნანუკას შოუში". გარდა ამისა, მან გადაცემაში მისი მეგობრის დაკავების ფაქტზე ისაუბრა, რომელსაც მისი თქმით, 18 აბი სუბოტექსი "ჩაუდეს" და აღნიშნა, რომ ყველაფერს გააკეთებს მისი მეგობრის სიმართლის დასამტკიცებლად. პრეზიდენტის შვილი ნარკოტიკებზე საუბრობს: "ხალხი მართლა კვდება ამის გამო"

პერუში 1,4 ტონა კოკაინი ამოიღეს, რომელიც ლიონელ მესის გამოსახულებით იყო შეფუთული. ლეო ნარკომოვაჭრეების შთაგონების წყაროცაა. ამოღებული ფხვნილი 78 მილიონი ევროს ღირებულების აღმოჩნდა. შეფუთვა „ბარსელონას" ფერებში იყო გაფორმებული და მესის გამოსახულება ამშვენებდა. 1,2 ათასი შეფუთვიდან უმეტესობას თვალის ასახვევად კალმარები ეწერა და მესის სახელით შეიფუთა. კონტრაბანდისტების დაკავება ვერ მოხერხდა. ამასობაში მესი ესპანეთის ჩემპიონატში ბომბარდირთა შორის ლიდერობს: მის ანგარიშზე 25 მატჩში 25 გოლია. მესი კოკაინის სახეა: ნარკომოვაჭრეები ლეოს იყენებენ 