წყალტუბოში ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნება – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

შპს „მზიანი მოსავალი“ „ერთიანი აგროპორექტის“ ფარგლებში შეიქმნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „მზიანი მოსავალის“ შემნახველ მეურნეობაში წლიურად ერთდროულად 2000 ტონა სხვადასხვა ბოსტნეულის კულტურის განთავსება იქნება შესაძლებელი. საწარმოში 25 ადამიანია დასაქმებული. კომპანია „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის“ ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 660 388 აშშ დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან, 250 000 აშშ დოლარი გრანტია, ხოლო 330 194 აშშ დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და USAID/REAP-ის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტანდარტის HACCP აღებასაც გეგმავს. საერთაშორისო სტანდარტის საერთო ღირებულებიდან 50%-ის დაფინანსებას USAID/REAP მოახდენს, ხოლო დარჩენილი 50%-ის გადახდას ბენეფიციარი თავად უზრუნველყოფს. მიმოხილვის თანახმად, 2017 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით, ინფლაციამ 7.1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა თვესთან შედარებით ფასების საერთო დონემ 0.4 პროცენტით დაიკლო. როგორც „თვის მიმოხილვაშია“ აღნიშნული, წლიურად ფასების მატება უმთავრესად თამბაქოსა და საწვავზე აქციზის მატებით და ასევე, ნავთობის მსოფლიო ფასების გაძვირებით არის გამოწვეული. წლიური ინფლაციიდან 2.6 პროცენტული პუნქტი (პ.პ) ამ პროდუქტების გაძვირებაზე მოდის, 2.7 პ.პ - სურსათის, ხოლო 1.8 პ.პ - დანარჩენი პროდუქტების გაძვირებაზე. ივნისში, წინა წლის ივნისთან შედარებით, ბოსტნეულსა და ხილზე საერთო ჯამში ფასებმა საგრძნობლად იმატა. თითქმის 34 პროცენტით გაძვირდა „ბოსტნეულის“, ხოლო 16 პროცენტით „ხილის“ ქვეჯგუფში შემავალი პროდუქტების ფასები. თითქმის 10 პროცენტით მოიმატა ფასებმა ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე, ხოლო წვლილმა მთლიან ინფლაციაში 0.6 პ.პ შეადგინა. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, ეს ფაქტი შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ პროდუქტების ექსპორტის ზრდას და ამის შედეგად, ადგილობრივ ბაზარზე მიწოდების გარკვეულ შესუსტებას. ბოლნისში ახალი შემნახველი მეურნეობა გაიხსნა. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შემნახველი საწარმო - შპს „მზიანი მოსავალი" „ერთიანი აგროპორექტის" ფარგლებში შეიქმნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „მზიანი მოსავალის" შემნახველ მეურნეობაში წლიურად ერთდროულად 2000 ტონა სხვადასხვა ბოსტნეულის კულტურის განთავსება იქნება შესაძლებელი. საწარმოში 25 ადამიანია დასაქმებული. კომპანია „სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის" ბენეფიციარია. საწარმოში ჯამურად 660 388 აშშ დოლარი ინვესტიცია განხორციელდა, აქედან, 250 000 აშშ დოლარი გრანტია, ხოლო 330 194 აშშ დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს კომპანია სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსა და USAID/REAP-ის მხარდაჭერით საერთაშორისო სტანდარტის HACCP აღებასაც გეგმავს. საერთაშორისო სტანდარტის საერთო ღირებულებიდან 50%-ის დაფინანსებას USAID/REAP მოახდენს, ხოლო დარჩენილი 50%-ის გადახდას ბენეფიციარი თავად უზრუნველყოფს.