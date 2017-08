ყველაზე მეტი შემომწირველი „ქართულ ოცნებას“, „ევროპულ საქართველოსა“ და „გირჩს“ ჰყავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-lomjaria [1] => auditis-samsakhuri [2] => shemowiruloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151846 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-lomjaria [1] => auditis-samsakhuri [2] => shemowiruloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151846 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3501 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-lomjaria [1] => auditis-samsakhuri [2] => shemowiruloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-lomjaria [1] => auditis-samsakhuri [2] => shemowiruloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151846) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9202,3501,9494) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 86200 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-04 14:51:35 [post_date_gmt] => 2016-11-04 10:51:35 [post_content] => ნინო ლომჯარია გენერალური აუდიტორის მოადგილე გახდა, ლაშა თორდიას თქმით, ლომჯარიას ცოდნა, გამოცდილება და რეპუტაცია უწყებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ”ჩემს პირველ მოადგილედ მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ნინო ლომჯარია. საოგადოებისთვის ცნობილია მისი საქმიანობის შესახებ. ნინო მთელი ამ ხნის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ისეთ პროცესებში როგორიც არის საარჩევნო სისტემის შექმნა, ანტიკორუფციული და გამჭვირვალე გარემოს ფორმირება. მისი ცოდნა, გამოცდილება, რეპუტაცია არის პირდაპირ თანხვედრაში სახელმწიფო აუდიტის მიზნების და საქმიანობისთვის. ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეიძინა პროფესიონალი კოლეგა. დიდი ხნის მანძილზე გვქონდა კონსულტაციები და მან მიიღო გადაწყვეტილება შეერთებოდა ჩვენს გუნდს”. თავად ლომჯარიას თქმით კი აუდიტის სამსახური დღესდღეობით არის ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვირვალე უწყება, რომელიც საკმაოდ წარმატებით ცდილობს დანერგოს საერთაშორისო სტანდარტები. "აღსანიშნავია, რომ საგრძნობლად იზრდება იმპორტის გადასახადის სახით დაგეგმილი შემოსავლების მოცულობა. კერძოდ, 2016 წლის გეგმურ მაჩვენებელთან მიმართებაში იმპორტის გადასახადის სახით მისაღები შემოსავლების ზრდის ტემპი 14.7%-ს შეადგენს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება გასულ წლებში დაფიქსირებული ზრდის ტემპის მაჩვენებლებს. საყურადღებოა აგრეთვე, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტზე თანდართულ ”ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების“ დოკუმენტის მიხედვით, 2017 წლისათვის მოსალოდნელი იმპორტის მოცულობის ზრდის ტემპი 8.1%-ის დონეზეა განსაზღვრული. რამდენადაც, პროგნოზირების მოდელის დაშვებით, იმპორტის გადასახადის სახით მისაღებ შემოსავალსა და იმპორტის მოცულობას შორის ელასტიურობის კოეფიციენტი განსაზღვრულია 1 ერთეულის ოდენობით, დამატებით დასაბუთებასა და განმარტებას საჭიროებს, ბიუჯეტის კანონპროექტით წარმოდგენილი იმპორტის გადასახადის საპროგნოზო მოცულობა”, - ნათქვამია აუდიტის სამსახურის დასკვნაში. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტით, ”შემოსავლების“ მუხლის გეგმური მაჩვენებელი 8,715 მლნ ლარის დონეზე განისაზღვრა, საიდანაც 8,170 მლნ ლარი საგადასახადო შემოსავლებზე მოდის. აღნიშნული მაჩვენებელი 2.4%-ით აღემატება 2016 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ ოდენობას. რაც შეეხება გადასახადების ცალკეულ ტიპებს, 2017 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტით, საშემოსავლო გადასახადის გეგმური მაჩვენებელი 353 მლნ ლარით (16.9%-ით) იზრდება და 2,439 მლნ ლარის დონეზეა პროგნოზირებული. ”საყურადღებოა, რომ აღნიშნული ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება ბოლო წლების განმავლობაში დაფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადიდან მობილიზებული შემოსულობების ზრდის ტემპებს. ამასთანავე, თუ გავითვალისწინებთ მომავალი წლის ნომინალური მშპ-ის ზრდის ტემპის პროგნოზირებულ მაჩვენებელსა და იმ გარემოებას, რომ საბიუჯეტო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებით, 2016 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული სახეობებიდან მიღებული შემოსულობები სრულად მიიმართება მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში, 2017 წლისათვის დაგეგმილი საშემოსავლო გადასახადის მნიშვნელოვნად გაზრდილი მოცულობა დამატებით დასაბუთებასა და განმარტებას საჭიროებს"- აღნიშნულია ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურის მიერ გაკეთებულ დასკვნაში. პარლამენტში წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტით, მნიშვნელოვნად მცირდება (46.6%-ით) მოგების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების მოცულობა. კერძოდ, 2017 წლისთვის მოგების გადასახადი 523 მლნ ლარის დონეზეა დაგეგმილი, რაც 457 მლნ ლარით ნაკლებია 2016 წლის ბიუჯეტის კანონით განსაზღვრულ გეგმურ მაჩვენებელზე. ასეთი მკვეთრი შემცირება განპირობებულია ”საგადასახადო კოდექსში” განხორციელებული რეფორმით (ე.წ. ესტონური მოდელის დანერგვით), რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება და მოგების გადასახადით აღარ დაიბეგრება რეინვესტირებული (გაუნაწილებელი) მოგება. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით აშშ-ში საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესია დაფუძნდა. ეპარქიის მმართველ მღვდელმთავრად ჩრდილოეთ ამერიკის ეპისკოპოსი საბა ინწკირველი დადგინდა. ამჟამად, აშშ-სა და კანადაში დაფუძნებულია და ფუნქციონირებს სამი მონასტერი და ათი სამრევლო, მათ შორის, ივერიის ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესია, რომელიც, კალიფორნიის შტატის კანონმდებლობის შესაბამისად, ოფიციალურად დარეგისტრირდა. ეკლესიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ემიგრაციაში მყოფი ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჰქონდეთ ქართული სამლოცველო კერა. „აქ ქართულ ენაზე აღევლინება წირვა-ლოცვა, ბავშვებისთვის დაარსდება სამრევლო სკოლა, სადაც ისინი ქართულ ენას, ლიტერატურას, ისტორიასა და კულტურას შეისწავლიან. შედგება შეხვედრები და მოეწყობა საუბრები საღვთისმეტყველო თემებზე, ამგვარად, მომავალი თაობა არ მოწყდება მშობლიურ ფესვებს და შეინარჩუნებს ეროვნულ თვითმყოფადობას." თუ გსურთ საკუთარი წვლილი შეიტანოთ ტაძრის აშენებაში, გთავაზობთ ეკლესიის საბანკო რეკვიზიტებს.

Bank of America CHECKING ACCOUNT Business Foundamentaks Chk 3250 1883 4286 121000358 IVIRON ICON OF MOTHER OF GOD GEORGIAN APOSTOLIC ORTHODOX CHURCH OF NORTHERN CA 3283 DE LA CRUZ BLVD STE A SANTA CLARA, CA 95052-2605 SAVINGS ACCOUNT Business Inv Acct (basic savings) 3250 4350 7384 121000358 IVIRON ICON OF MOTHER OF GOD GEORGIAN APOSTOLIC ORTHODOX CHURCH OF NORTHERN CA 3283 DE LA CRUZ BLVD STE A SANTA CLARA, CA 95052-2605 